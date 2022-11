En medio de la creciente polémica por lo ocurrido en la junta directiva de Grupo Sura celebrada el 17 de noviembre pasado, en la que tres miembros tomaron la decisión de que la organización participara en la opa de Nutresa, luego de la renuncia de los otros cuatro directivos, el representante legal de la holding, Hugo Palacios Mejía, le respondió a EL TIEMPO algunas preguntas sobre los alcances que tendrá esta nueva disputa con la familia Gilinski, hoy uno de los socios mayoritarios.



¿Se inicia una nueva batalla legal entre el GEA y Gilinski, como ocurrió con Banco de Colombia?

La expresión GEA es una simplificación que lleva a equívocos. Las controversias a las que ha dado lugar el señor Jaime Gilinski giran alrededor de sociedades que no conforman un grupo empresarial entre sí, pues ninguna tiene control sobre las demás. Entre ellas hay vínculos de propiedad cruzada, perfectamente legales y conocidos por las autoridades y el público.



Por eso, en las demandas que conozco no figura alguien o algo que se llame GEA. Las controversias legales que han planteado las sociedades del señor Gilinski son muy distintas de las que existieron hace unos años alrededor del entonces Banco de Colombia. Allí no hubo nada parecido a una opa, como en el actual intento hostil y fracasado por adquirir el control de Grupo Sura.

¿Hasta dónde espera llegar Grupo Sura ante la arremetida legal de la familia Gilinski?

En asunto de arremetidas, la faena del torero depende del ataque del toro. La arremetida económica de las sociedades que controla el señor Jaime Gilinski es por el control de sociedades determinadas y, en particular, de Grupo Sura.



Así que la arremetida se atenderá siempre mirando, en cada caso, lo que más convenga a la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. Y esto, siempre examinando argumentos legales, respetando reglas del juego y confiando en la imparcialidad de jueces y autoridades.

¿Les preocupa que vengan demandas por parte de Gilinski por no acatar las decisiones tomadas en la junta directiva, en la que participaron solo 3 miembros?

Demandas y amenazas de demandas ha habido hace rato. Lo que importa es saber si tienen, o no, fundamento. No conozco razón legal que pueda justificar demandas de las sociedades del señor Gilinski contra el Grupo Sura o sus administradores por la negativa a vender acciones de Nutresa.



Nunca hubo una decisión de la junta de Grupo Sura ordenando la venta de tales acciones, solo un documento temerario de tres directores que, asumiendo el riesgo de producir una enorme perturbación del mercado, tuvieron la audacia de tomarse el nombre de la junta y dar instrucciones a la administración del Grupo Sura.



Tal aventura legalmente tampoco habría conducido a la decisión de vender. Pero lo más importante es que hubo medidas cautelares de varias autoridades judiciales que dieron a la administración de Grupo Sura la orden de no acatar a los tres directores.

¿Existen vías distintas a las jurídicas para limar esas diferencias y evitar el daño reputacional de la organización?

Por supuesto que las hay. Siempre es posible que todos los accionistas encuentren fórmulas para reconciliar sus intereses y trabajar de común acuerdo para lograr que sus inversiones produzcan el máximo beneficio posible. Hay que dialogar siempre, eso sí, en un marco de respeto recíproco.

¿De dónde saldrán los recursos para pagar los costos de las demandas y los elevados honorarios de los abogados?

En estas controversias ocurre como en la guerra entre Ucrania y Rusia: nadie puede dejarse atropellar si le invaden las fronteras. Pero prolongar cualquier batalla es muy costoso, inclusive para quienes ganan.



Las batallas se prolongan mientras cada parte cree que puede ganar. Confiamos en que todos los accionistas lo entiendan así y lleguen pronto a un acuerdo.

¿Qué opinión le merecen los comentarios de que la renuncia de los miembros de junta obedeció a una estrategia de Sura?

Los directores elegidos en asamblea renunciaron, como era su derecho, por motivos que cada uno explicó en cartas publicadas en la web del Grupo Sura. No existe norma según la cual los directores de una sociedad deban continuar mientras la asamblea no les acepte la renuncia.



A falta de norma en contrario, es natural y equitativo que si los directores pueden ser removidos libremente por la asamblea, puedan también libremente y en forma efectiva renunciar a sus cargos con efecto inmediato.



