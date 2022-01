En solo 11 días, la familia Gilinski, a través del JGDB Holding S.A.S., se convirtió en el segundo mayor accionista del Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura), al conseguir el control del 25,42 por ciento de las acciones en circulación del que es considerado uno de los pilares financieros más importantes del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).



El objetivo de los inversionistas vallecaucanos eran obtener entre el 25,34 y el 31,68 por ciento del capital accionario de Grupo Sura, y consiguieron un poco más del mínimo, con lo que lo alcanzando en estos 11 días que duró la oferta pública de adquisición de acciones (opa) de esta holding, la cual inició el pasado 24 de diciembre del 2021, les asegura ya una participación en la junta directiva de la misma, pues para tener, al menos, un puesto en ese cuerpo colegiado necesitaban conseguir mínimo el 12,5 por ciento del total accionario.



Pese a que el resultado conseguido supera el mínimo propuesto en la opa, los inversionistas le notificaron por escrito a la Bolsa de Valores, a eso de las 4:15 de esta tarde, que liberan los mínimos de la operación, esto significa que tomarán la parte que los accionistas les ofrezcan vender, como una forma de anticipar que en el reconteo pueda darse la situación de que el mínimo (25,34 por ciento) no se cumpla u se pueda declarar desierta la opa.



El plazo máximo para hacer esta salvedad eran las 5 de la tarde de este martes.



Como se recuerda, el mayor accionista de dicha organización continúa siendo Grupo Argos que controla el 36 por ciento, si se tiene en cuenta el 27,27 por ciento de esta organización, el 6,02 de Cementos Argos y el 2,28 de la Fundación Grupo Argos.



Los inversionistas consiguieron, según el reporte dato a conocer por la Bolsa de Valores de Colombia, el 80,23 por ciento del máximo aspirado de 31,68 por ciento.



Así las cosas, consiguieron en un plazo de solo 11 días, 118'925.444 acciones de las 467'909.675 que hay en circulación en el mercado de Grupo Sura, es decir, el 25,42 por ciento.



No obstante, habrá que esperar hasta que los compradores acepte las acciones de la compañía, pero, además, que la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) adjudique dichas acciones, para lo cual tiene un plazo de cinco días calendario, que se cumplirían el próximo 15 de enero.



Pero como el 15 y el 16 no son días hábiles, la bolsa podrá realizar ducha adjudicación entre mañana y el viernes de la presente semana. Durante ese plazo, la BVC tendrá que armar los grupos de accionistas que manifestaron su decisión de que se les pague en pesos o en dólares, acá en Colombia o en el exterior, con cargo a las garantías que los inversionistas depositaron y que están en poder de la BVC.



Noticia en desarrollo...