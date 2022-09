El Grupo Sura, sobre el cual el Grupo Gilinski adquirió el 38 por ciento de la propiedad en tres ofertas públicas de adquisición (opa), dijo que desde comienzo de año ha adelantado procesos legales relacionados con posibles irregularidades de la Superintendencia de Salud en el proceso.



(Puede leer también: Fitch lanza advertencia sobre la idea de intervenir las tarifas de energía)

La compañía dijo que “rechaza la filtración ilegal de la demanda interpuesta, la cual, en el estado actual del proceso, no debería ser conocida por terceros. La compañía está convencida de que la instancia correcta para dirimir controversias son los tribunales”.



Aseguró que contrario a algunas versiones, esta demanda se precedió de un trámite de conciliación iniciado el 8 de abril y fue presentada el pasado 29 de agosto de 2022.



(Además, lea: Presupuesto del 2023: subiría 14 billones hasta los $ 405 billones)



Y agrega que esto muestra que no tiene ninguna relación con la solicitud de indagación de la Superintendencia de Sociedades a la Superintendencia Financiera, que fue publicada por medios de comunicación el 2 de septiembre pasado.



También consideró que “no es cierto que la 'alta gerencia' haya actuado o actúe 'de forma soterrada' junto a los asesores jurídicos de la compañía. Por el contrario, en el cumplimiento del deber legal y en el ejercicio del legítimo derecho de acceder a la justicia se presentó la demanda”.



(No deje de leer: Precio de la gasolina: ¿cuáles son los países que la tienen más barata?)