Elección de nueva junta directiva de Grupo Sura se aplazó para la próxima semana

La asamblea extraordinaria de Grupo Suramericana de Inversiones (Grupo Sura), convocada por JGDB y Nugil para un cambio de junta directiva de la organización no terminó del todo bien y se tuvo que postergar para la próxima semana, según lo informaron las directivas de la empresa al mercado a través de la información relevante de la Superintendencia Financiera.



La razón es que las directivas de Grupo Sura no publicaron el informe de evaluación de los candidatos a miembros de Junta Directiva tal como lo mandas las normas bajo el argumento de que hubo muy poco tiempo entre la convocatoria de la asamblea de accionistas y la realización de la misma para cumplir con ese requisito.



No obstante, los apoderados de JGDB y Nugil pidieron una votación para no aceptar la dispensa por la no publicación previa de dicho informe.



Además de esa votación, durante la reunión de socios se propuso que esa lista de candidatos a miembros de la junta se publicada este mismo jueves en la página de internet de Sura, así como la definición de una nueva fecha para continuar con esa asamblea, proposiciones que fueron sometidas a consideración de los accionistas, quienes en su gran mayoría (99,6 por ciento) la aprobaron.



Así las cosas, la asamblea se reanudará el próximo 16 de enero a las 6:30 de la mañana, según lo informado.

Los ingresos del Grupo Sura el año pasado superaron los 20,5 billones de pesos. Foto: Cortesía

La elección de una nueva junta directiva de Sura este jueves habría permitido el ingreso de Jaime Gilinski a ese cuerpo colegiado en remplazo de Ángela María Tafur, con lo cual sumarían tres puestos si se tiene en cuenta que allí ya está Gabriel Gilinski y Ximena Lombana.



En el caso de la lista de Argos, Jorge Mario Velásquez se postuló para entrar en remplazo de David Yanovich.

En cuanto al avance en el proceso de intercambio de acciones acordado entre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y la familia Gilinski, que permitirá que esta última salga de Grupo Sura y quede como accionista mayoritario de Grupo Nutresa, se conoció que la operación está pendiente de la expedición de un decreto por parte del Ministerio de Hacienda para finiquitar dicha operación.