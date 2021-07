Grupo Natura &Co inauguró moderno centro de distribución en Antioquia

El grupo Natura &Co, conformado por Avon, Natura y The Body Shop y Aesop, eligió al departamento de Antioquia para construir uno de los más modernos centros de distribución, el cual cuenta con la certificación Leed Gold, (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y cuyo propósito es brindar los mejores estándares de calidad para las consultoras, representantes y consumidores del país.



(Lea también: Las tres aerolíneas de bajo costo que entran a competir en Colombia)

“El Grupo Natura &Co alineado a los últimos avances en tecnología e innovación y agrupando un gran esfuerzo centrado en el talento humano, robustece su operación con el objetivo de brindar los mejores estándares de calidad para consultoras, representantes y consumidores. Colombia es un territorio estratégico para la compañía, por este motivo nos sentimos orgullosos de inaugurar este centro de distribución con el cual le seguiremos apostando al crecimiento del negocio y a la generación de empleo en el país” Juarez Nicolini, director de Supply Chain de Natura &Co.



(Le puede interesar, además: Declaración de renta 2021: así puede saber si le toca declarar o no)



El nuevo centro de distribución, ubicado a 13 minutos del aeropuerto internacional José María Córdoba y a 40 minutos de Medellín, se construyó en un predio de 180.000 metros cuadrados, de los cuales 30.000 están ocupados por el proyecto que cuenta con tecnología de última generación en el proceso de empacado a gran velocidad, integrando sistemas para optimizar tiempos de entrega, una mayor atención al cliente y una capacidad disponible de envíos hasta el 2029.



El edificio cuenta, además, con programas de reciclaje de materiales resultantes de la construcción, parqueaderos para bicicletas, motos y vehículos ahorradores de combustibles y sistemas de monitoreo sofisticados que permiten regular el consumo de energía y mecanismos de uso de energía solar.



También dispone de un tanque de recolección de las aguas lluvias que se canalizan por la cubierta del edificio para ser posteriormente utilizadas en las unidades sanitarias. Esta planta de tratamiento de aguas residuales permanente tiene una eficiencia mayor al 95 por ciento.



Estas características, así como otras funcionalidades contribuyeron para que el centro de distribución obtuviera la certificación Leed Gold, reconocimiento internacional para edificios o construcciones sustentables creado por el Consejo de Edificación Sustentable de Estados Unidos (U.S. Green Building Council) creada con el objetivo de establecer una guía reconocida para el diseño de edificios “verdes”, otorgando un valor añadido al proyecto y estimulando la edificación sostenible.