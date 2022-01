El Grupo Hada, una compañía de fabricación de jabones a nivel nacional, le ha manifestado a sus empleados de todas sus sedes un cambio en la jornada laboral de cinco días de trabajo a cuatro.

La medida se tomó bajo el lema de “No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir” con la que esperan aumentar la motivación de sus trabajadores, y por ende, la productividad de la empresa, argumentó Mauricio Trujillo Posada, vicepresidente ejecutivo de la empresa, al diario ‘Portafolio’.

Con más de 65 años en el mercado, este fabricante de jabones ha dado un gran salto en materia de bienestar laboral y se suma a las iniciativas globales denominadas arreglos de “trabajo alternativos”, que buscan una mayor salud social y productiva para la clase trabajadora.



“En todas las áreas administrativas del Grupo Hada, en Manizales, Barranquilla y México se está manejando el nuevo horario. En producción las cosas son diferentes, pero también implementamos turnos 4x3, cuatro días trabajando, tres descansando”, argumentó Posada al medio citado.



“Si hay un festivo se trabaja el viernes. En este momento son alrededor de 750 colaboradores que disfrutan de esta nueva iniciativa”, agregó.



Ahora bien, los pagos de los trabajadores no tendrán ninguna alteración. Hada ha manifestado que son respetuosos con el bolsillo de sus colaboradores, pues una de las motivaciones es devengar la misma cantidad de dinero por menos horas laborales.



“Me tiene sin cuidado el número de horas que trabaje un empleado porque nosotros no medimos a los colaboradores por la hora a la que salga, sino por resultados, por sus logros”, puntualizó Posada.

Empleado de Grupo Hada en proceso de empaquetado de los jabones. Foto: Grupo Hada

Una iniciativa que quiere imponerse a nivel mundial

En 2015, se realizó un experimento en Reykjavik, capital de Islandia, el cual medía la capacidad de trabajo de empleados que tuvieran una jornada laboral de tan solo cuatro días. Cerca de 2.500 trabajadores estuvieron siendo analizados bajo la lupa del Laboratorio Britanico de Ideas ‘Autonomy’ y de la Asociación Islandesa por una Democracia Sostenible.

Cerca del 3% del PIB de un país se pierde por exceso de horas de trabajo y agotamiento. Foto: iStock

Los resultados arrojaron que los trabajadores tenían menos riesgo de caer en el síndrome de agotamiento o Burnout y que su vida privada había mejorado sustancialmente. De tal forma que existe una mayor motivación de ir a trabajar, y por ende, mayor producción informó el diario ‘La Nación’.



“La reducción de la semana nos dice que no solo es posible trabajar menos en estos tiempos, sino que también vemos un incremento en la producción (...) este estudio muestra que el mayor experimento del mundo en reducción de la jornada laboral es un rotundo éxito”, argumentó Will Stronge, director de investigación de Autonomy, en su estudio.



Ahora bien, se ha demostrado que los países que más trabajan son los que menos productividad presentan en sus empresas. Según cifras de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), hasta un 3 % del Producto Interno Bruto de una nación se pierde a causa de estrés laboral y agotamiento.



Cabe destacar que Colombia ha dado pasos para la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales de forma gradual. Esto quiere decir que de cara a 2026 toda la población ya debe estar inmersa en la dinámica.



Sin embargo, sigue siendo un turno de productividad bastante alto en comparación con países de la región como Brasil , Ecuador y Uruguay que es de 40 horas. Así mismo sucede en Argentina, donde no se superan las 35 horas de jornada.

