Rescate del ser humano, la mayor ganancia que deja la pandemia: Éxito

Carlos Mario Giraldo es un curtido hombre de negocios y un empresario con gran visión. No en vano es el presidente del Grupo Éxito, organización que cerró el año pasado con ganancias cuatro veces superiores a los resultados del 2019, en medio de una de las mayores crisis sociales y económicas que hayan registrado Colombia y el mundo, debido al covid-19.



Con ese balance, muchos podrían pensar que la crisis no los golpeó, pero no fue así. La pandemia también los obligó a cerrar las puertas de algunos de sus negocios, a parar máquinas y a frenar la producción, como en el caso de sus fábricas de confecciones de ropa y textiles, entre otros frentes.



“Logramos anticiparnos a lo que se venía con esta pandemia, pero nos ayudó mucho, también, el esfuerzo que venimos haciendo en nuevos canales para llegarles a nuestros clientes”, explica el directivo, quien más que detenerse en las cifras del balance, hace énfasis en el espíritu de solidaridad y de colaboración que movió al país a socorrer a quienes en medio de esta pandemia no tenían los recursos para enfrentarla.

¿Cuál cree que es la mayor enseñanza que le deja esta pandemia a la organización?

Diría que el rescate del ser humano: la gente, los empleados, los clientes, si ese ser humano está bien cuidado y protegido, los negocios vienen después. Tener en cuenta que esa prioridad del ser humano era clave en medio de una crisis tan profunda como la que vivimos y de la cual empezamos a salir.



¿Para el país esa enseñanza es igual?

Creo que en medio de tanta polarización esta pandemia logró unirnos como país en torno al propósito de protegernos; logró sacar de muchos lo mejor y muchos dimos lo máximo posible. También, que en medio de las noticias negativas se debe mantener el optimismo y la esperanza, eso no se puede perder, así como la importancia del ser humano por encima de cualquier otra consideración económica y financiera.

Y qué cosas llegaron para quedarse...

Varias, una de esas el comercio electrónico, la omnicanalidad, la atención a domicilios, no en Colombia, en el mundo entero, esto permanecerá no solo por seguridad y salud, sino porque la gente entendió y aprendió que el país tuvo una transformación importante.



Lo segundo es la selectividad de los canales por los que la gente quiere comprar teniendo en cuenta elementos de seguridad, higiene, confianza, servicio, pero entendiendo que el precio sigue siendo fundamental, pero no lo único.



El tercer elemento es que, al estar más tiempo en casa, aprendimos a cocinar y hoy cocinamos más en casa, una tendencia que continuará, lo cual mantendrá la demanda de utensilios para cocina y artículos de oficina (tecnología y muebles de oficina), debido al incremento del teletrabajo.



También llegaron para quedarse el entretenimiento en casa, los juegos de mesa, los servicios de streaming, el consumo saludable, el ejercicio, la conciencia sobre la sostenibilidad, la compra de productos locales; todo esto lo percibimos en los cambios de consumo que están teniendo los hogares y que nos obligan a transformar la manera como nos relacionamos con nuestros clientes y nuestra oferta de productos y servicios, lo cual venimos haciendo.

En el país, este conglomerado tiene 563 de sus 2541 almacenes. Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Qué tanto contribuyeron esos cambios en los resultados del Grupo?

Los buenos resultados fueron una combinación de factores. El primero, haber tomado la decisión, mucho antes de la imposición de las medidas obligatorias, de adoptar un protocolo de bioseguridad para proteger a nuestros clientes, proveedores y más de 37.000 empleados, porque vimos lo que pasaba en China y sabíamos que esto llegaría a Colombia, por eso nos anticipamos.



Lo segundo fue asegurar la cadena de abastecimiento manteniendo un nivel del 3 por ciento de los productos más demandados, por lo que los clientes siempre sintieron que su producto nunca faltó. La omnicanalidad también fue clave y nosotros estamos en un proceso de fortalecimiento desde hace 5 años que demostró su eficacia en esta difícil coyuntura en la que la gente se lanzó a las compras virtuales, lo que elevó nuestra participación en ventas en línea del 4 por ciento en 2019 a 12,5 por ciento el año pasado, con ventas por 1,5 billones de pesos.



¿La crisis los obligó a frenar las inversiones previstas?

No, de hecho, la innovación y la transformación de algunos de nuestros almacenes no se detuvieron y fue un tema clave en los logros de 2020. Algunos puntos Éxito se renovaron y dieron paso a los Éxito Wow, un formato de alto nivel de experiencia para el cliente, cuyas ventas se incrementaron 14 por ciento, mientras que en los nuevos Carulla Fresh Market ese aumento fue del 18 por ciento.

¿Mantendrán ese plan de inversiones en el 2021?

Desde luego. Estarán entre 350.000 y 400.000 millones de pesos, focalizados en la transformación de nuestros grandes almacenes, en lugares de alta experiencia: ocho nuevos Éxitos Wow, nueve Carullas Fresh Market. Además innovaremos en otros formatos como Vecino, en las tiendas Superinter (Cali), y Mi Barrio para los almacenes Surtimax.



Seguiremos invirtiendo en omnicanalidad y comercio electrónico con tecnología de punta y facilidades logísticas que permitan atender desde las bodegas de los almacenes cerca del hogar de los colombianos. Más de 45 por ciento de los recursos irán a innovación de formatos y 25, a atender la infraestructura tecnológica y logística para la omnicanalidad.



Invertiremos 20 millones de dólares entre Uruguay y Argentina en similares propósitos.



¿Ve que este año puede ser mejor que el 2020, teniendo en cuenta la reactivación?

Tenemos que tener en cuenta que la recuperación será gradual y no de un salto. Cuando hay índices de desempleo del 18 por ciento, nadie puede cantar victoria, y cuando se tiene casi 3, 5 millones de desempleados más hay que tener cuidado porque no habrá un rebote brusco de la economía.



Enero no fue fácil para los negocios porque en los primeros 15 días muchos comercios estuvieron cerrados en las principales ciudades del país. Somos optimistas no de un gran crecimiento, pero sí de una recuperación gradual, y espero que esto sea en los negocios más afectados, restaurantes, cafeterías, bares, turismo, cines, aerolíneas, lo cual es clave para el país.

