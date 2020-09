Una colombiana, en el 'ranking' de empresas que cambian el mundo

En la sexta edición del conteo de empresas que están cambiando el mundo de la revista de negocios Fortune figura, en el puesto 12, una firma colombiana: Grupo Energía Bogotá. A lo largo de los años, la lista se ha hecho conocida simplemente como Change The World y destaca a 53 entidades. En esta ocasión, obviamente, tienen realce aquellas empresas que han avanzado en medio de la pandemia en su búsqueda de soluciones para las necesidades ocasionadas por la crisis.



El ejemplo por excelencia son los fabricantes de vacunas, que ocupan el número 1, seguidos por firmas como Zoom, Paypal y Alibaba, entre otras. De la empresa colombiana, el director de Fortune, Clifton Leaf, destacó en su artículo de la edición de octubre, su trabajo en la "remoción de minas".

A la hora de elaborar esta selección, Fortune explicó que buscó destacar empresas a las que les va bien en términos financieros y "al mismo tiempo, hacen el bien".

Solo el primer lugar, por razones que mundialmente saltan a la vista, no fue para una empresa específica, sino para todass los que están trabajando contra reloj en la búsqueda de una vacuna que permita salvar vidas ante la pandemia del covid-19, que ha paralizado el mundo en este 2020.

La lista, contó con la colaboración de la consultora Shared Value Initiative. Más que definir a las empresas presentes como buenas o malas, la publicacion aclaró que estas firmas aparecen en este ranking porque "encontraron maneras innovadoras de causar un impacto social medible y también de obtener ganancias, todo al mismo tiempo", así lo explicó Alan Murray, de Fortune.



Fortune en su edición de octubre destaca el top 10 de, un listado de 53. Las que encabezan entonces, son las siguientes:

1. Productores de vacunas. Su ubicación en el primer lugar, según Murray obecede a su "colaboración sin precedentes destinada a derrotar la pandemia". Algo que según el CEO de Fortune Media genera un aprendizaje que ojalá se pueda continuar para "atacar otras plagas como el cáncer, el dengue, la diabetes o el Alzheimer".



La revista detacó que compañías rivales como Sanofi y GSK se unieron en un trabajo que busca esta vacuna y no fueron las únicas. AstraZeneca trabaja de la mano con la Universidad de Oxford y BioNTech trabaja con Pfizer, en Nueva York, y con FosunPharma, en Shanghai.



En este trabajo, Fortune enunció que en este momento se desarrollan unas 200 "candidatas" a la vacuna del Covid, 39 ya están en ensayos clínicos en humanos y 9, en fase 3 y última.

2. Alibaba. Convirtió su plataforma electrónica de comercio en un centro de abastecimiento de elementos de protección para el personal médico en Asia, África y Europa. Distribuyó más de 26 millones de estas piezas.

Por otro lado, esta empresa china, una gigante del comercio, les brindó apoyo a los agricultores, ayudándolos a conectar directamente con clientes. Y generó una serie de préstamos a bajo interés para propietarios de pequeñas empresas, por un monto de 20 mil millones de dólares, aproximadamente.

3. Paypal. Presente en el top 10, por su oferta de seguridad financiera.Venía destacándose desde antes de la pandemia al aumentar los salarios de sus trabajadores y reducir los costos de sus beneficios. Durante la pandemia se comprometió a preservar todos sus empleos y jugó un papel importante en la seguridad de terceros. Además renunció al 1 % que cobra al cambiar los depósitos y los cheques.

4. Nvidia

Según Fortune, esta empresa "construye sofisticadas unidades de procesamiento de gráficos que ayudan a que los desarrolladores de medicamentos identifiquen las moléculas que podrían producir medicamentos promisorios y software que puede detectar el COVID-19 en una tomografía”

5. Black Rock. Esta compañía estadounidense de gestión de inversiones se ha tomado muy enserio el efecto del cambio climático en este tipo de actividades. Por lo mismo ha hecho llamados a las diferentes empresas para que sean transparentes en su exposición a riesgos climáticos.



6. Zoom. Este año, el mundo entero se volcó hacia esta aplicación para poder seguir conectado tanto en empleos como en educación, así que esta compañía ha sido una de las empresas que han tenido su boom durante la pandemia. Fortune indicó que Zoom eliminó en marzo el tiempo límite de llamadas gratuitas para profesores de escuela primaria lo que permitió que fuera usado por más de 100.000 instituciones educativas en 25 países. Y sus clientes empresariales se dispararon en semanas.



7. Safari.com. A través de su aplicación M-Pesa, que permite hacer transacciones en línea a (envíos y recibo de dinero), en Kenia, ha sido de gran ayuda en el contintente africano donde tiene cerca de 4,7 millones de usuarios. Fortune destaca el proyecto relacionado con la salud a través de su aplicación M-Tiba.

8. Regeneron Pharmaceuticals. Destacada por su eficiente trabajo para reducir las muertes causadas por el ébola, esta empresa busca ahora desarrolar un medicamento equivalente para el covid-19.



9. Walmart. Como muchas empresas de su tipo en el mundo, Walmar también dio el vuelco hacia los pedidos en línea para ir a buscar a manera de take out. En su caso, cuadruplicó sus pedidos entre marzo y julio, sobre todo entre consumidores mayores. Por lo mismo, tuvo que contratar 500.000 empleados para atender esta demanda, durante el pico del confinamiento.



10. Serum Institute de la India. Esta fabricante de vacunas se ganó su lugar aparte en esta conteo debido, no solo a que trabaja por el desarrollo de la vacuna contra el covid-19, sino por su capacidad gigante para fabricar millones de dosis y su compromiso de hacerlo a bajo costo para países de recursos bajos y medios, tal como lo ha hecho con las del sarapión, el neumoco y el tétanos. La compañía fabrica 1.500 millones de dósis de vacunas al año.

Ranking del 11 al 53

11. Mondragón

12. Grupo Energía Bogotá

13. Medtronic

14. Mastercard

15. Bank of America

16. Microsoft

17. Skanska

18. Bancos de grupos minoritarios

19. Henry Schein

20. Ping An Insurance

21. Jim Platforms

22. AB InBev

23. Alphabet

24. Abbott Laboratories

25. Williams-Sonoma

26. Qualcomm

27. Colgate-Palmolive

28. East-West Seed

29. Pearson

30. Zutari

31. Lineage Logistics

32. Green Monday Group

33. AMD

34. Udemy

35. Grab

36. BD

37. Royal Bank of Canada

38. Footprint

39. Cemex

40. Ushio

41. Adobe

42. Orsted

43. Corteva

44. Salesforce

45. Natura

46. African Bank

47. Lio

48. Jordan Ahli Bank

49. UPS

50. Centene

51. ChenMed

52. SSAB

53. Merck

