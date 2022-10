Durante la feria WeTrade, la más diversa e inclusiva en América Latina, la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, le otorgó a Grupo Aval la Recertificación Friendly Biz, por ser el primer Grupo Financiero en Colombia amigable con la comunidad LGBTIQ+, con políticas, procesos y procedimientos que fortalecen la diversidad, la equidad y la inclusión de grupos poblacionales diversos en ambientes libres y seguros de discriminación.



Desde hace cinco años la organización ha implementado diferentes acciones para promover las mejores prácticas de diversidad, equidad inclusión en todos los aspectos para todos sus stakeholders (accionistas, colaboradores, clientes, proveedores, sociedad, etc.), logrando en el 2020 ser el primer Grupo financiero en Colombia en obtener la certificación Friendly Biz.



Hay que agregar que durante los últimos años, el grupo adelantó diferentes iniciativas encaminadas al fomento de la inclusión con los colaboradores y de cara al relacionamiento con los clientes, además de un proceso de capacitación y entrenamiento de cinco etapas, de la mano del equipo de la Cámara de Comerciantes LGBT para consolidar espacios libres de discriminación en la organización.



Como respuesta a esta gestión, Grupo Aval, sus bancos: Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas y su fondo de pensiones Porvenir, recibieron por parte de la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, la Recertificación Friendly Biz, avalada por Future Builders, que los acredita como negocios amigables, comprometidos y que reconoce la interseccionalidad en el marco de la sombrilla de la diversidad, equidad e inclusión, cómo: la diversidad de género, orientación sexual, población migrante, etnia, religión y condición física.



Cabe resaltar que, por primera vez, Corficolombiana, otra de las compañías del grupo, recibió la certificación este año, lo que demuestra el compromiso del conglomerado financiero por garantizar un entorno laboral inclusivo y diverso, con espacios libres de discriminación para todos los clientes y usuarios en cada una de sus entidades.



“En Grupo Aval nos llena de orgullo recibir de nuevo esta recertificación como muestra de nuestro compromiso por construir un país y un mundo más empático en el que todas las personas podamos convivir de manera equitativa y sin discriminación. Continuaremos promoviendo y desarrollando acciones tangibles con el propósito de fortalecer las relaciones de confianza con nuestros grupos de interés y que generen impactos positivos a la sociedad.” afirmó María Fernanda Sánchez, Gerente de mercadeo & ESG de Grupo Aval.



En dicha materia Grupo Aval ha venido adelantado diferentes acciones cómo, la creación de la Política Corporativa de Inclusión y Diversidad, en colaboración con el programa INclusiónes de la ONG global ACDI/VOCA y la Fundación ACDI/VOCA LA, para disminuir las barreras de mujeres, grupos étnicos, personas con discapacidad, jóvenes, migrantes, adultos mayores y población LGBTIQ+ en contextos educativos, empresariales, productivos, mediáticos, culturales y sociales.



Bajo el concepto “Es más lo que nos une que lo que nos diferencia”, Grupo Aval a través de su plataforma de entretenimiento de #ExperienciasAval, ha desarrollado experiencias para fomentar la convivencia, la empatía y el respeto en espacios de cultura y entretenimiento, en eventos cómo Estéreo Picnic 2022, el festival más importante del país, donde crearon “Baños para Todes”, una zona de baños que tenía como objetivo romper con la discriminación de género y así fomentar la pluralidad, la identidad y la inclusión.



También la organización apoyó al Bogotá Pride Fest en su edición 2022, una forma de hacer tangible su filosofía y convertirla en acciones y eventos, que reconocen los diversos modelos de identidades y la pluralidad de las personas.



Por otra parte, en alianza con la fundación Agencia Social y con el fin de democratizar la cultura y el entretenimiento, invitaron a un grupo de jóvenes, que son líderes positivos de territorios tradicionalmente excluidos y comunidades vulnerables, a que tuvieran la oportunidad de disfrutar un show de talla mundial, en el concierto de Coldplay en Bogotá, un evento que los motivará para encontrar inspiración y así seguir trabajando por sus sueños y los de sus comunidades.



Para complementar su visión organizacional, Grupo Aval destacó medidas como las tomadas en el Banco AV Villas, que cuenta hoy con cuatro colaboradores intérpretes de señas y equipos especiales con conexión de audio y video para incentivar la inclusión en el sistema financiero de personas en situación de discapacidad auditiva.



El Banco de Bogotá, por su parte, lidera una política de selección y atracción inclusiva, que incorpora un modelo de minimización de sesgos inconscientes en el proceso de selección, por eso hoy el 10 % de la población de Banco se considera de la comunidad LGBTIQ+.



Mientras que el Banco Popular, lidera varias iniciativas orientadas a promover la equidad de género en la organización, en donde el 61 % de sus colaboradores está conformado por mujeres quienes a su vez representan el 57 % en cargo de liderazgo en el Banco.



Por su parte, el fondo de pensiones Porvenir fue reconocido como el Mejor Lugar para trabajar para las mujeres por Great Place to work.



Felipe Cárdenas, CEO de la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, aseguró que “Desde la Cámara reconocemos que Grupo Aval está tomando acciones y dando pasos firmes concretos para consolidar y poner en práctica su actual política de diversidad e inclusión. Resaltamos el avance que los cuatro bancos del Grupo y el fondo de pensiones Porvenir, están tomando para llegar con mucha más fuerza, sobre todo en las regiones por fuera de Bogotá donde se encuentran presentes, para que los temas de diferencias en el relacionamiento humano no generen espacios de fricción y mucho menos de discriminación”.



Grupo Aval ha reafirmado que, para ser una organización realmente diversa, inclusiva y equitativa, el cambio debe empezar desde adentro. Por eso, continuarán trabajando para que la inclusión sea parte de la cultura organizacional, buscando asegurar espacios, iniciativas, oportunidades, acciones y herramientas para que todos sus públicos objetivos hagan parte del cambio.