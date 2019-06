Grupo Argos sondea negocio con cementera en Estados Unidos

El Grupo Argos, un conglomerado industrial colombiano que abarca energía y materiales de construcción, tuvo un acercamiento con el fabricante de cemento estadounidense Summit Materials Inc para una fusión, dijeron este jueves personas familiarizadas con el asunto.

Un acuerdo de este tipo reforzaría la presencia de Grupo Argos en Estados Unidos e ilustra cómo las compañías de materiales de construcción en los mercados emergentes buscan imponerse en economías más maduras.



El Grupo Argos ve valor en la combinación de Cementos Argos SA, una de sus subsidiarias, con Summit Materials, dijeron las fuentes. Sin embargo, no hay certeza de que la empresa estadounidense negocie un acuerdo, agregaron.



Las fuentes pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial. Grupo Argos y Summit Materials no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.



Las acciones de Summit Materials subían un 14 por ciento, a 15,61 dólares, tras el reporte, lo que le dio a la compañía una capitalización de mercado de 1.800 millones de dólares.



En Colombia, la acción preferencial de Cementos Argos subió este jueves un 0,64 por ciento a 6.260 pesos, mientras el título de Grupo Argos subió 1,32 por ciento, al cerrar en 16.880 pesos.

La deuda de la empresa era de 1.900 millones de dólares a fines de marzo. Summit Materials produce agregados que suministra a Estados Unidos y en Columbia Británica, Canadá, así como cemento, que vende a los estados vecinos a lo largo del río Misisipí, desde Minesota a Luisiana.

Historia de Summit Materials

Summit Materials fue fundada en 2009 por el actual presidente ejecutivo Tom Hill y un grupo de inversores, entre ellos Blackstone Group LP y Silverhawk Capital Partners LLC.



Creció rápidamente, en parte gracias a las adquisiciones y salió a la bolsa en Estados Unidos en 2015.



Cementos Argos es el cuarto mayor productor de cemento en el sureste de Estados Unidos, según su sitio web. Es el segundo mayor productor de agregados en ese país, con una capacidad instalada total de 18 millones de metros cúbicos de concreto por año.



Cuenta con una capitalización de mercado de 3.000 millones de dólares. Grupo Argos posee el 58 por ciento de Cementos Argos. A su vez, el holding de inversiones GrupoSURA posee el 35,4 por ciento de Grupo Argos.



REUTERS