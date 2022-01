Tal y como esperaba el mercado, las juntas directivas de los grupos Nutresa y Argos, en representación de los accionistas de ambas organizaciones, decidieron ayer no participar en la oferta pública de adquisición de acciones (opa) que a finales del año pasado lanzó la familia Gilinski sobre las acciones del Grupo Sura, de la cual aspiran a comprar entre el 25,344 y el 31,68 por ciento, a razón de 8,01 dólares por acción.



En entrevista con EL TIEMPO, el presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez, explicó las razones de esta decisión y los planes que llevarán adelante para maximizar el valor para los accionistas de Sura.



¿Por qué decidieron no participar en la opa sobre las acciones ordinarias del Grupo Sura y quién los asesoró?



La junta directiva decidió, de manera unánime, no participar en la opa. Esto se dio después de un análisis muy juicioso apoyado por J. P. Morgan, uno de los principales bancos del mundo, donde siguiendo la metodología de valoración de flujo de caja libre descontado, flujo de caja por dividendos y múltiplos de transacciones y compañías a nivel regional y global se concluyó que el valor ofrecido es sustancialmente inferior al valor fundamental de la compañía.



Si el precio de 8,01 dólares por acción ordinaria del Grupo Sura no reconoce el valor fundamental, ¿cuál creen entonces que sería el precio justo?



Creo que hay que entender dos elementos. El primero es que la visión de cada accionista e inversionista sobre una acción es distinta. Además, hay que considerar que esta es una información que se mantendrá en reserva habida cuenta de los anuncios que ha hecho el Grupo Sura de buscar socios estratégicos que puedan venir al accionariado de la compañía en un proceso abierto y competitivo. Lo que sí puedo decir es que el precio por acción establecido en la opa equivale a un múltiplo del Precio / Valor en Libros de 0,68 veces, que comparado con otras transacciones de los sectores en los que participa el Grupo Sura en América Latina, cuyo promedio en los últimos 10 años han estado por encima de 2 veces, evidencia que la oferta no reconoce el valor del Grupo Sura. Eso te da una muestra de la subvaloración que tiene la oferta.



¿Por qué es tan importante el tema de la sostenibilidad para la toma de esta decisión y qué les hace pensar que con la eventual llegada de los Gilinski no se mantendría?



La familia Gilinski son empresarios respetables que han invertido en el país a lo largo del tiempo, de manera que no quiero hacer alguna referencia de descalificación. Lo que sí puedo afirmar es que una actuación como la que el Grupo Sura tiene o la propia que genera el Grupo Argos por preocuparse por construir un balance que impacte positivamente no solo a los accionistas sino también a los proveedores, los clientes, los colaboradores, las cadenas de valor y la sociedad en general es un habilitador que deriva en una mayor confiabilidad, en la perdurabilidad de los negocios y, por lo tanto, en la real sostenibilidad de la empresa.



¿Qué iniciativas van a llevar a cabo para acelerar el valor del Grupo Sura y así cerrar las brechas entre el valor fundamental de los negocios y lo que hoy refleja el mercado de valores?



Hemos venido generando análisis para el posible listamiento y la vinculación de socios estratégicos que vengan a acompañar al Grupo Sura, a su negocio de seguros o de gestión de activos. La segunda medida es revisar de nuevo a favor de los accionistas la política de dividendos para que de una manera balanceada entre el flujo de caja que hay que mantener para invertir y crecer, pero también para desapalancar el negocio pueda mejorar el retorno vía dividendos a los accionistas. Y continuar apoyando a través de los distintos mecanismos de gobierno corporativo todas aquellas iniciativas que tienen que ver con la digitalización y la mayor eficiencia.

¿Dónde estarían interesados en listar las acciones?



Hay varias posibilidades. Estará por definirse una vez se tenga un estudio detallado del costo/beneficio de cada una de las alternativas pero, en general, la Bolsa de Nueva York es un mercado suficientemente amplio que tiene ventajas en ese sentido.



¿Por qué sí están abiertos a la llegada de otro socio estratégico, no lo están a la participación del grupo Gilinski?



Yo diría que en una opa puede participar cualquier inversionista de manera que no queremos calificar a un inversionista particular sobre eso, para nada. Las razones por las que hemos decidido no participar tienen que ver con la subvaloración de la oferta respecto el valor fundamental de los negocios. Lo que también decimos es que en un proceso abierto vamos a buscar aquellos que tengan una capacidad de ofertar unos valores fundamentales de las compañías, tener una visión de largo plazo y de la sostenibilidad.

¿Si no hubiera sido Gilinski sino otro inversionista el que hubiera lanzado la opa, cree que la respuesta habría sido la misma?



Hubiera sido exactamente la misma.



¿Qué le parecería la posibilidad de que el Grupo Gilinski decida liberar los mínimos de aceptaciones de sus ofertas y así acceder a los puestos de la Junta Directiva?



Respeto la decisión que el oferente en este caso haga. En los cuadernillos, la familia Gilinski se reserva el derecho de liberar los topes, es una decisión que ellos pueden hacer. Nosotros somos absolutamente respetuosos de las normas que rigen en Colombia y las dinámicas del mercado de capitales. Si ellos deciden tomar una acción, un millón o tres millones de acciones. Esa es la dinámica del mercado de capitales.



¿Qué cree que pasará, finalmente, será exitosa?



Es difícil predecir qué va a pasar. La decisión es independiente, autónoma de cada uno de los accionistas, hay distintas tipologías de accionistas. Solo decir que los planes que ha establecido la compañía en el largo plazo son creíbles, que tienen como objetivo la preferencia de valor a sus accionistas, de manera que cada uno tomará la decisión que mejor le parezca. En particular, creo que el camino hacia la valorización es muy importante.

También tienen inquietudes acerca de la obtención por parte del oferente de diversas autorizaciones regulatorias. ¿Qué les ha dicho la Superfinanciera?



No hay ninguno miedo, lo que ha habido es la petición a la Superfinanciera para que nos dé a conocer oportunamente las acciones que se requieren. Aún no tenemos la respuesta, pero esperamos que la haya. En el caso del Grupo Sura, por ser una entidad vigilada del sector financiero que tiene unas autorizaciones específicas y también tenemos inquietudes de la superposición de las dos opas de manera simultánea. En Colombia, hay una prohibición expresa de que durante el periodo de una opa se compre indirectamente acciones de la compañía objeto de esa opa y dada la naturaleza de estas empresas donde Sura es accionista de Nutresa y hay una opa simultánea, en la medida en que se compra una acción del Grupo Sura al mismo tiempo está comprando indirectamente una acción del Grupo Sura.



También anunciaron que en la próxima Asamblea de Accionistas se propondrá un dividendo de 500 pesos por acción, que corresponde a un incremento superior al 30 por ciento. ¿A qué se debe?



A las buenas proyecciones de los negocios que hemos tenido. Vamos a tener un 2021 con unos crecimientos muy importantes en todos los negocios del Grupo Argos, y las perspectivas para este 2022 también muestran un comportamiento positivo para la compañía en la forma de transferir a nuestros accionistas el valor de nuestros negocios.



