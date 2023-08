Las directivas de Grupo Argos rechazaron de forma contundente los señalamientos que sobre despojos de tierras y desplazamientos de comunidades en regiones como El Carmen de Bolívar y Ovejas habrían impulsado con la adquisición de 6.600 hectáreas en 2008.



En carta dirigida por Jorge Mario Velásquez, presidente de dicha organización empresarial al jefe del Ejecutivo, Gustavo Pedro, también hizo una invitación para "perseverar en la búsqueda de acuerdos nacionales a través del acercamiento con la sociedad civil colombiana, de la cual el sector empresarial es un actor trascendental que genera empleo y crecimiento para todos".



En su carta al presidente, Velásquez hizo un detallado recuento de lo que fue la participación de la organización que dirige, a una invitación pública del Estado a través de documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia (CONPES), para promover condiciones de desarrollo a través de la inversión en esa región del país.



Esto, como respuesta a las fuertes acusaciones del mandatario colombiano que, durante un evento realizado este jueves en el corregimiento de El Salado (Bolivar), hizo contra el Grupo Argos del que dijo se quedó "con la tierra de los desplazados".



“Estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño, fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos, se quedó con la tierra de los desplazados, no voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaría del fruto de la masacre y de la sangre; se quedó con las tierras de los campesinos”, mencionó el jefe de Estado.



Según lo señaló Petro, la empresa tiene en su contra más de 20 procesos judiciales de restitución de tierras en las que se determinó que se deben devolver los predios.

La defensa de Argos

Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos. Foto: Grupo Argos

Acusaciones que desde Argos rechazaron enfáticamente sus directivas, quienes en su carta el explicaron al Presidente Petro que "ese proceso conllevó la realización de un estudio de factibilidad que resaltaba las condiciones del suelo y de precipitación adecuadas para llevar a cabo un proyecto de compensación ambiental que a su vez contribuyera al desarrollo del territorio con la generación de empleo formal e inversión".



Dejaron claro, además, posterior a la compra de esas 6.600 hectáreas por parte de Argos se conocieron algunas reclamaciones que presentaron los propietarios iniciales de las tierras, con quienes la compañía nunca tuvo relación.



"Las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de Argos. La organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución.​



Velásquez también le dice al Presidente en su carta que la compañía que dirige, no tuvo ninguna injerencia ni participó en esas ventas iniciales, no obstante, tomó la decisión de transformar el proyecto ambiental en un proyecto social y que en 2015 donaron las 6600 hectáreas, es decir, la totalidad de los predios en El Carmen de Bolívar y Ovejas a la Fundación Crecer en Paz, entidad sin ánimo de lucro, independiente de Argos.



Además, entregaron más de 21.000 millones de pesos a esa entidad para fortalecer su capacidad de acción orientada al desarrollo de sus proyectos con la finalidad de entregar la propiedad de la tierra a las comunidades y asociaciones del territorio.



"La Fundación Crecer en Paz, titular de los predios donados en el año 2015, tiene como vocación la entrega a las comunidades de la totalidad de las tierras recibidas", insistió el presidente de Grupo Argos en su misiva.



Agregó también que dicha entidad realizó la donación a la Agencia Nacional de Tierras de cerca de 1.000 hectáreas que no son objeto de ningún proceso de reclamación o restitución y ha dado cumplimiento inmediato y ágil a los fallos de restitución, ha donado tierras e invertido recursos en proyectos productivos que benefician a las comunidades campesinas de la región.



"Grupo Argos, en sus más de 90 años de historia, ha trabajado con total convicción en el aporte al crecimiento sostenible del país, con una visión de largo plazo que comparte el propósito de avanzar hacia una nación en paz, más justa y equitativa, y cree firmemente en que la articulación del Estado y el empresariado en una relación franca y constructiva es necesaria para alcanzar este objetivo y aportar al desarrollo social", puntualizó el directivo.