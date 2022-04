Por tercera ocasión, y sin dar más detalles acerca de las razones que los llevaron a tomar esa nueva decisión, las directivas del Grupo Argos le indicaron al mercado, y a través de este a la familia Gilinski, que no están interesados en venderles sus participaciones o parte de estas en Suramericana de Inversiones (Grupo Sura) ni en Grupo Nutresa.



En un escueto comunicado dado a conocer en la mañana de este jueves, las directivas del Grupo Argos indicaron que: "Teniendo en cuenta los análisis técnicos y estratégicos presentados por J.P. Morgan y otros asesores, entre otras consideraciones", decidieron no participar en las opas por los grupos Sura y Nutresa.



En el mismo indicaron que seguirán acompañando a las directivas y accionistas de Sura y Nutresa para concretar las iniciativas anunciadas por ambas tendientes a maximizar el valor para todos los accionistas, entre las que se destacan la vinculación de socios estratégicos.



"Grupo Argos reitera el compromiso con sus accionistas para que sean ellos quienes perciban el valor fundamental de la compañía y su portafolio de inversiones", insistieron.



La decisión sobre estos negocios se produce apenas un par de días despues de que Jaime Gilinski, accionista minoritario de dicha organización, les pidiera a los miembros independientes de dicha organización, reunidos a inicios de la presente semana, que analizaran la posibilidad de venderle el 9,8 por ciento que tenían en Nutresa, aprovechando el precio de 12,58 dólares por acción que se estaba ofreciendo a través de la tercera opa en curso por la compañía.



"Les recuerdo que ustedes no pueden actuar en grupo y esta oferta hay que mirarla únicamente, y repito únicamente, en beneficio de los accionistas del Grupo Argos, incluyendo a todos los minoritarios, todos los que están aquí presentes y los fondos de pensiones", les dijo Gilinski a dichos miembros durante su intervención en esa reunión extraordinaria de socios.



La venta de ese porcentaje le representaría a Argos ingresos por unos 2,13 billones de pesos.



En esa misma asamblea Gilinski les pidió a las directivas de Grupo Argos ser más claros en las señales que le envían al mercado, pues luego de cuatro meses no han logrado conseguir una opa competitiva, tal como lo habían anunciado por distintos medios.



"Como accionista considero que el mercado necesita señales claras. Estaré muy atento a la decisión que tomen", entafizó.



El Tiempo