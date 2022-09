Por medio de un comunicado, el Grupo Argos señaló que "no tiene vínculos de control ni conforma con Grupo Sura y Grupo Nutresa un grupo empresarial". Esto, a propósito de los señalamientos que hizo Germán Vargas Lleras en su columna dominical en EL TIEMPO.



"Grupo Argos ha revelado en debida forma su participación en el capital de Grupo Nutresa y en el de Grupo Sura, así como la participación de estas dos compañías en su propio capital", señaló, al tiempo que agregó que "es de público conocimiento que desde hace más de 40 años entre estas tres compañías existen participaciones cruzadas". Y explicó que "dicha estructura de capital es legal y ha sido revelada a las autoridades y al mercado en forma oportuna y suficiente".

En el comunicado, Grupo Argos se refiere a la auditoría solicitada en Grupo Sura por parte de accionistas vinculados con Jaime Gilinski. Asegura que su posición "durante la asamblea del 24 de agosto de 2022, frente a la auditoría propuesta por los accionistas vinculados con el señor Jaime Gillinski, consistió en insistir en la necesidad de respetar lo dispuesto en la ley y en los estatutos de Grupo Sura, que atribuyen a su junta directiva, no a la asamblea de accionistas, la función de ordenar auditorías especializadas".



Y que "no aceptar una usurpación de funciones de la junta directiva por parte de la asamblea es particularmente relevante en este caso, teniendo en cuenta que la junta directiva de Grupo Sura y su revisor fiscal han informado que actualmente se encuentran en proceso de evaluar las observaciones realizadas por éste último sobre los estados financieros".



Menciona, además, que, "luego de una amplia deliberación sobre estas consideraciones, la propuesta de que la asamblea de accionistas ordenara una auditoría especializada fue retirada por los accionistas vinculados al señor Gillinski, que la habían presentado, lo cual demuestra que no se trató, como pretende hacerse ver en la columna comentada, de una decisión tomada por Grupo Argos y otros accionistas de Grupo Sura".



Por su parte, Varga Lleras en su columna de este domingo escribió que en esa reunión "los revisores fiscales de la reconocida firma internacional Ernst & Young presentaron salvedades a los estados financieros y en concreto pidieron revisar las políticas contables de la entidad, ya que podría haber pasivos contables ocultos, en virtud de la suscripción de contratos de recompra de acciones con opciones ‘put’, que de hacerse efectivos pudieren obligar a pagos por montos de entre 3 y 4 billones de pesos. Tres contratos: uno con el Grupo Bolívar, otro con un fondo de pensiones canadiense y un último con Múnich Re, que no son ilegales pero cuyo pecado fue y es el de no haberse revelado".



Y siguió: "Con el 51,8 por ciento de los votos, los representantes de Argos y Nutresa se opusieron a la contratación de la auditoría especial solicitada por los demás accionistas. Los que votaron en la asamblea fueron miembros de la propia junta de Sura hasta hace dos meses, lo que es posible dado el ya tradicional enroque con que han operado por años estas compañías y sus directores y gerentes".

Cabe señalar que, la semana pasada, la Superintendencia de Sociedades le solicitó a la Superfinanciera abrir una indagación para establecer si hay un presunto control individual o conjunto entre Sura, Nutresa y Argos.



Si bien las tres compañías cuentan con varias sociedades subordinadas supervisadas por esta entidad, para la Superintendencia "resulta fundamental establecer si las compañías matrices pertenecen a una misma estructura de control o grupo empresarial en los términos previstos en la Ley 222 de 1995", indicó Carlos Gerardo Mantilla, superintendente delegado de Supervisión Societaria.



Las otras dos compañías también han respondido a estos señalamientos.

Según el exvicepresidente, los gestores de estas empresas han conseguido algo que parecía imposible: diluir a los accionistas originales de las empresas, familias antioqueñas que hoy no poseen más del 4 por ciento de las acciones de Sura, el 9 por ciento en Nutresa y el 7 por ciento en Argos. Pero en contraprestación se han convertido, algunas de ellas, en los grandes proveedores de bienes y servicios del GEA.



Además apunta que tienen: "cuatro aviones a disposición del personal directivo, entre ellos un Challenger 300, cuyo costo fue de 25 millones de dólares. Toda esta flotilla tampoco se puede apreciar en los balances de las compañías, pues se creó una sociedad, Interejecutiva de Aviación, con este propósito o, más bien, despropósito".



El grupo respondió no tiene ningún avión de su propiedad y que para cubrir las necesidades derivadas de su operación en 18 países, acude a Interejecutiva de Aviación- IEA, "empresa que presta servicios de administración y alquiler de aviones a personas y organizaciones que requieran transporte aéreo. Según información provista por IEA, a la fecha, más de 25 de organizaciones en Colombia y en el exterior hacen uso de sus servicios. Grupo Argos es accionista de Interejecutiva de Aviación IEA en un 25%".



Además señalan que la política de compensación de todos los colaboradores de Grupo Argos, incluyendo la alta gerencia, es construida teniendo en cuenta el tamaño la organización y las responsabilidades de los ejecutivos.



"Cómo es posible que la bonificación de salida del señor Bojanini hubiera alcanzado la estrafalaria suma de 10 millones de dólares. Vaya premio para una gestión durante la cual la acción tuvo una pérdida de más del 80 por ciento en dólares y de 55 por ciento los administradores se convirtieron en los verdaderos amos y señores de las empresas del Sindicato. en pesos entre 2011 y 2020", estableció Vargas.



Grupo Argos dice que en lo que va corrido del 2022 ha logrado resultados que crecen en todas sus líneas de negocio y ha comunicado al mercado que espera cerrar el año con los mejores resultados de su historia.



sobre el precio de la acción, que Vargas dice tiene una descomunal pérdida de valor de la acción en la última década, Argos ha anunciado planes estratégicos que viene ejecutando para lograr una mayor transferencia de valor a sus accionistas, de acuerdo con su visión estratégica de cara al futuro y planes de expansión y crecimiento.

