El catastrófico impacto del coronavirus en grandes compañías del mundo

Desde abril, Nintendo Co. tendrá dificultades en el suministro de consolas Switch a sus mercados de Estados Unidos y Europa por obstáculos en la producción originados por la expansión del coronavirus. Los envíos de febrero y marzo no se vieron afectados.



De acuerdo con la compañía, la limitada provisión de componentes que salen desde China está influyendo en el ensamblaje de Nintendo en Vietnam. Sin embargo, la empresa manifestó que aún no se ha visto afectado su mercado principal: Estados Unidos, que representa el 43% de su negocio principal.