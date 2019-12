La aerolínea GCA, ahora directo desde Cali a Barranquilla 

Desde el pasado 15 de diciembre empezó la oferta de tiquetes de GCA Airlines, la aerolínea que está rompiendo el esquema de tener que pasar por Bogotá para conectar las ciudades intermedias.



Se trata del segundo destino de la aerolínea Gran Colombia de Aviación, luego de lanzar la ruta Cali-Cartagena hace apenas un mes.

La ruta nueva ruta desde la capital vallecaucana a Barranquilla será operada en tres frecuencias semanales a bordo de aviones Boeing B737-400 con capacidad para 132 pasajeros en Cabina Classic y 12 pasajeros en Cabina Plus.



El primer vuelo se llevará a cabo a partir del 20 de diciembre.



Los vuelos directos contarán con 144 sillas distribuidas en Cabinas Plus y Classic. Las frecuencias de esta ruta serán los días lunes, miércoles y viernes, saliendo de la capital del Valle a las 7 a.m. y despegando desde Barranquilla a las 9:16 a.m.



Nelson Mata, representante legal de GCA Airlines señala: “se trata de ofrecer más conectividad entre el Valle del Cauca y el norte del país, específicamente a destinos clave como Cartagena y Barranquilla. Nuestro propósito es complementar la oferta de transporte aéreo con un portafolio de tarifas y servicios mucho más conveniente para distintos mercados. Además, nos enorgullece iniciar nuestra segunda ruta a menos de un mes de haber iniciado operaciones y poder anunciar que muy pronto traeremos más buenas noticias a los barranquilleros”.



En el mediano plazo, GCA Airlines espera alcanzar unas 200 frecuencias mensuales en vuelos directos desde Cali hacia las principales ciudades en el norte y oriente del país, todas en los horarios más convenientes para los distintos mercados. Por lo pronto, ya están a la venta los tiquetes para la ruta Cali – Barranquilla – Cali a través de la página web de la aerolínea y en la aplicación GCAair.





