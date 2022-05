Por el cobro de intereses a los consumidores por encima del límite de usura, publicidad e información engañosa; falta de información y de mecanismos de atención a las personas; violación a la protección de datos, así como por negarse a atender los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), esta autoridad abrió investigaciones administrativas en contra de Nanored Colombia S.A.S., empresa que ofrece préstamos en el país a través de la aplicación Profin.



El ente de vigilancia y control advierte de que de hallarse evidencia de dichas prácticas y violaciones las multas podrían ascender a 2.000 millones de pesos, así como la suspensión de las actividades de tratamiento de datos personales o el cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles, entre otras sanciones.



También indicó que las acciones de investigación se dieron como consecuencia

de una averiguación preliminar que incluyó requerimientos de información y visitas de

inspección al establecimiento de comercio en el que opera la sociedad Nanored

Colombia y a la aplicación “ProfinN”, en la que encontró méritos para iniciar el proceso contra esta sociedad, al evidenciar que en al menos 20 créditos se estaría realizando el cobro de intereses a los consumidores por encima del límite legalmente permitido.



Otras de las infracciones en las que estaría incurriendo esa empresas es la información engañosa, al indicar a los consumidores que el cargo por el uso de la plataforma es “opcional”, cuando aparentemente, el cobro se realiza de manera automática por el sistema y los consumidores no tienen la posibilidad de renunciar a tal cobro.



También por publicidad engañosa, al incluir la afirmación “Profin es una marca vigilada

por la Superintendencia de Industria y Comercio", lo cual no es cierto; falta de información, al no suministrar al consumidor la información relacionada con el lugar de la suscripción del contrato, el domicilio de la sociedad y la tasa de interés máxima legal vigente al momento de la celebración del contrato, entre otros datos.



La Superindustria señaló, además, que frente al tema de protección de datos de las personas dicha compañía, a través de su aplicación Profin presuntamente "recolecta datos personales y de carácter sensible durante la solicitud de créditos digitales, sin contar con la autorización previa y expresa e informada y sin que los titulares de los datos otorguen la autorización previa y expresa" para ello.



Y recalcó que en sus indagaciones se evidenció que presuntamente no se les informan las finalidades específicas para las cuales se recolectan sus datos ni los derechos que les asisten en virtud de dicha autorización, en tanto que en su gestión de cobranza esa empresa contacta a las personas cuyos datos son suministrados por el solicitante del crédito a modo de referencia, sin contar con la autorización previa, expresa e informada de éstas.



El Tiempo