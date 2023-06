Solo bastaron 48 horas para que sugiera un interesado en comprar Almacenes Éxito, luego de que Grupo Casino anunciara su interés de vender porque necesita dinero para pagar sus millonarias deudas.



¿El interesado? El empresario Jaime Gilinski. Su familia y IHC Capital Holding también están a punto de cerrar la compra del 87 por ciento de Nutresa, una de las empresas de alimentos más importantes en el país.



(Lea también: Éxito: la operación que plantea Gilinski por US$ 836 millones para comprar la cadena)

Gilinski está ofreciendo 836 millones de dólares en efectivo por la totalidad de la participación de 96,52 por ciento que Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) posee en Éxito.

Es el mundo de los negocios y creo que Casino no tiene muy buenas ofertas al respecto FACEBOOK

TWITTER

Y la junta directiva solo tiene hasta el próximo 7 de julio para analizar y decidir si acepta o no esta propuesta que, según analistas, es inferior al valor actual de la compañía, que está presente en 23 departamentos de Colombia con 515 almacenes.



Para Andrés Moreno, asesor y analista financiero, Jaime Gilinski "busca pescar en río revuelto" y la oferta que le presentó a GPA "no es buena", pero es una decisión que Casino también tendrá que estudiar.



Dice que Gilinski está dando un precio con descuento y no con prima. "Es el mundo de los negocios y creo que Casino no tiene muy buenas ofertas al respecto, para mí sí se va a dar (la operación)".



"Si les parece que es fácil sacar dinero en un negocio retail que es complicado y apretado, donde las cadenas de hard discounters se están llevando gran parte del mercado, puede que se dé", agregó Moreno.

Facebook Twitter Linkedin

Jaime Gilinski Foto: Archivo EL TIEMPO

De acuerdo con Camilo Andrés Thomas, director de renta variable en Alianza Valores, los 836 millones de dólares que está ofreciendo Gilinski, equivalen a un precio por acción cercano a los 2.768 pesos, un valor inferior al último negociado en el mercado que fue de aproximadamente 4.200 pesos.

La oferta está un 34 por ciento por debajo del precio de cierre de la acción en la jornada del miércoles. FACEBOOK

TWITTER

Esta es una opinión que también comparte Ómar Suárez, gerente de Renta Variable de Casa de Bolsa, pues la oferta está un 34 por ciento por debajo del precio de cierre de la acción en la jornada del miércoles.



Además, destaca que no se está proponiendo una prima de control que es común en las transacciones en las que una persona compra más del 50 por ciento de una compañía y se queda con su control para la toma de decisiones. En los libros se dice que puede estar entre en el 20 y 30 por ciento.



La propuesta de Gilinski también es inferior al valor de Éxito en libros, que es de 5.400 pesos por acción. Si se vende por debajo de este precio, se está vendiendo por debajo del valor de la empresa.



"Hay comisionistas que le ponen un precio objetivo de 6.000 pesos, pero obviamente Gilinski está buscando una oportunidad de negociar ante la necesidad del vendedor", señala Andrés Moreno.



(Lea también: Con el Éxito, se vendería más de la cuarta parte del comercio al por menor)

¿Se creará un monopolio en Colombia?

Para que Jaime Gilinski se quede con Almacenes Éxito no solo es necesario que Casino y GPA aceptan la oferta, sino que la Superintendencia Financiera y la Bolsa de Valores de Colombia den su visto bueno.



También se requiere que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie sobre si esta operación podría afectar la libre competencia en el país o si se podría crear un monopolio.



Camilo Andrés Thomas manifiesta que esta operación podría tener una restricción por integración vertical en el negocio de alimentos, ya que Gilinski será el dueño de Nutresa, productor y comercializador en esta industria. Sin embargo, será la Superindustria la que debe hacer la respectiva evaluación.



(Lea también: No solo Éxito: millonarios negocios que cambiarían de dueño si se va Casino de Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

En el país, este conglomerado tiene 563 de sus 2541 almacenes. Foto: Archivo / EL TIEMPO

El país no puede romper las normas de competencia y debemos impedir los monopolios FACEBOOK

TWITTER

Entre tanto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó que "el país no puede romper las normas de competencia y debemos impedir los monopolios, pero este es un tema de la superintendencia".



Otro punto que destaca Andrés Moreno de esta posible operación es que Nutresa -ahora de la familia Gilinski- despacha con preferencia sus productos hacia Alkosto, que es la competencia directa de Éxito. Por lo tanto, si Gilinski se queda con Almacenes Éxito, Nutresa podría tener como prioridad abastecer Éxito sobre Alkosto.



La gran incógnita que está presente hoy en día es cuán bajo están dispuestos Casino y GPA en vender Éxito. Tendrán que decidir entre la necesidad de conseguir dinero para saldar las deudas rápidamente o esperar una mejor oferta que refleje el valor real de esta cadena de almacenes, que no solo está presente en Colombia sino también en Uruguay y Argentina.