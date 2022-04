Jaime Gilinski le planteó esta mañana a la junta directiva del Grupo Argos, que se analice la posibilidad de vender la participación (9,83 por ciento) que esta organización tiene en el Grupo Nutresa, alternativa que le permitiría a la compañía obtener unos ingresos del orden de los 2,13 billones de pesos, lo cual redundaría en beneficios no solo para la entidad sino para los accionistas, incluidos los minoritarios.



"Con estos recursos grupo Argos se fortalecería y daría una señal clara al mercado, que su estrategia es fortalecer sus principales negocios y aumentar el valor de las acciones y de los dividendos para todos los accionistas, les dijo Gilinski a los miembros independientes de dicha junta directiva en reunión este martes en la mañana, en la que participa por primera vez.



Como se recuerda, Gilinski, a través de la firma Nugil y su socio árabe, lanzaron a finales de febrero una tercera opa por Nutresa, a través de la cual pretenden adquirir entre 9,6 y 12por ciento adicional al que ya tiene, ofreciendo pagar 12,58 dólares por cada acción.



Pero hasta el miércoles de la semana anterior apenas habían recibido 115 aceptaciones que representan 305.939 títulos, esto es e 0,56 por ciento de lo que buscan en esta tercera opa y el 0,07 por ciento del total de acciones de la empresa de alimentos.



"Les recuerdo que ustedes no pueden actuar en grupo y esta oferta hay que mirarla únicamente, y repito únicamente, en beneficio de los accionistas del Grupo Argos, incluyendo a todos los minoritarios, todos los que están aquí presentes y los fondos de pensiones", agregó el empresario.



La propuesta la hizo como accionista minoritario de Grupo Argos posición que consolidó, luego de las recientes adquisiciones realizadas tanto en Grupo Nutresa como en Grupo Sura, de las cuales ahora posee en la actualidad el 30,8 y el 31,5 por ciento respectivamente.



Gilinski les hizo saber a los miembros de la junta directiva de Grupo Argos, pero en especial a los independientes, las ventajas de analizar con total independencia de adelantar la venta de esa participación en Nutresa bajo las actuales condiciones de mercado y a la luz de los resultados de las recientes opas adelantadas por las acciones de la compañía por parte de su orgaización.



Y dijo que, desde noviembre (2021), cuando la acción de Nutresa estaba en 21.740 pesos, antes de la primera opa, la acción ha subido 112 por ciento producto de dichas operaciones.



En ese sentido, señaló que para Grupo Argos aceptar la opa en curso significa una entrada de 2,13 billones de pesos, lo que representa un múltiplo de 32 veces las utilidades que correspondieron por la participación en Nutresa en el 2021, y cerca de 53 veces los dividendos recibidos este año.



Según las cuentas del empresario, si esos recursos se invirtieran en papeles de deuda pública, que tienen un rendimiento cercano al 10 por ciento, la organización y sus accionistas tendrían la posibilidad de obtener unos 200.000 millones de pesos, en vez de los 40.000 que se recibirían este año.



Gilinski les hizo saber a los miembros independientes de la junta directiva que el precio que está ofreciendo hoy de 12,58 dólares por cada acción de Nutresa supera el valor fundamental de la compañía, lo cual desestima el argumento de JP Morgan y EY, firmas que asesoraron a Grupo Argos en las pasadas opas, cuando recomendaron rechazar esas ofertas debido a que consideraban que el precio ofrecido por los inversionistas no era suficiente.



Gilinski también les pidió a las directivas de Grupo Argos ser más claros en las señales que le envían al mercado, pues luego de cuatro meses no han logrado conseguir una opa competitiva, tal como lo habían anunciado por distintos medios.



"Como accionista considero que el mercado necesita señales claras. Estaré muy atento a la decisión que tomen", entafizó.



Al término de la reunión de esta mañana, la junta directiva de Argos informe que "adelantarán un análisis integral de las ofertas, considerando, entre otros, los estudios realizados por un grupo de asesores nacionales e internacionales sobre los aspectos económicos, legales y de alineación estratégica de las mismas", decisión que pronto será informada.



Además, indicó que autorizó a Ana Cristina Arango y Claudia Betancourt a participar en las deliberaciones y decisiones sobre las opas por acciones ordinarias de Grupo Sura y Grupo Nutresa, mientras que Gonzalo Alberto Pérez, presidente de Grupo Sura y Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, no participarán en ello.



