La familia Gilinski no cesa en su empeño por ganar un mayor protagonismo y relevancia dentro del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), toda vez que luego de adquirir el 30,8 por ciento de Nutresa y el 34,57 por ciento del Grupo Sura, a través de varias ofertas públicas de adquisición de acciones (opas), realizadas entre noviembre del 2021 y mayo del 2022), van ahora por Grupo Argos, del cual quieren el 32,5 por ciento de sus acciones.



(Le puede interesar: Grupo Argos: este es el nuevo objetivo al que le apunta la familia Gilinski)

El Grupo Argos es otra de las columnas vertebrales del GEA. Si bien sus inversiones centrales están en Cementos Argos, compañía de la cual tiene el 59 por ciento, en la empresa de energía Celsia, de la cual controla el 53 por ciento y la totalidad de Odinsa, activo clave en las concesiones viales y en Opain, operador del aeropuerto El Dorado de Bogotá, así como intereses en negocios de propiedad raíz, también tiene una inversión clave para los inversionistas vallecaucanos.



Se trata, según analistas consultados, de los llamados activos de portafolio del Grupo Argos, que son principalmente el Grupo Sura y el Grupo Nutresa, por los que los inversionistas se interesaron desde el año pasado con tal interés, al punto de hacer tres opas.

(Lea además: Así golpea el imparable ascenso del dólar a la economía mundial)

Para septiembre del 2021, según información del Grupo Argos, estas dos inversiones, más otras adicionales, sumaban 3,8 billones de pesos y la participación era del 28 por ciento en Grupo Sura, número que sumando lo que tiene Cementos Argos sube a 34 por ciento.



A su turno, el Grupo Argos tiene una participación del 10 por ciento en el Grupo Nutresa, y es a través de esta vía que, según consultados, la familia Gilinski tendría el interés de entrar para tomar decisiones sobre la venta de Nutresa y comprar más participación del Grupo Sura.

(No deje de leer: ¿A quiénes debe convencer Gilinski para que le vendan acciones de Argos?

No obstante, para varios analistas de bolsa, el precio propuesto por el Grupo Argos no luce atractivo para convencer a los minoritarios. “Uno esperaría que, si quieren entrar a la compañía bajo la misma estrategia de las opas de Sura y Nutresa, tendrán que hacer

un esfuerzo más grande en la oferta”, dice un analista.



Y es que el precio justo que estimado por algunos analistas para la acción de Grupo Argos es de unos 16.100 pesos, por lo que la prima ofrecida no supera el 2 por ciento, frente a un esperado de más del 20 por ciento en este tipo de operaciones.