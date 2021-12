Oferta de Gilinski por acciones de Grupo Sura va sin los socios árabes

No han pasado ni tres semanas desde que se conoció que el Grupo Gilinski lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) por el Grupo Nutresa, el que sería el negocio empresarial más importante de las últimas décadas, y este martes ya se supo que la familia también va tras el Grupo Sura.



A través de la información relevante de la Superintendencia Financiera se hizo público que el Grupo Gilinski lanzó una OPA sobre el Grupo Sura, y que dicha acción quedó suspendida de negociación en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) mientras se surte el proceso.



Esta oferta pública es para adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente al 25,344 por ciento y una máxima del 31,68 por ciento. El precio de compra por cada acción será de 8,01 dólares, lo que equivale a 32.080 pesos a la tasa de cambio de este martes.



De este modo, se establece una prima de casi el 50 por ciento por encima del valor a lo que estaba la acción del Grupo Sura previo a la OPA por Nutresa. Y con este movimiento la compañía queda valorada en alrededor de 18 billones de pesos.



Sin embargo, en esta ocasión no están acompañados de la compañía Royal Group de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, el mayor fondo privado de inversiones del mundo, que también estaba en la OPA por Nutresa. A ellos no les interesa este negocio, por lo que este es 100 por ciento del Grupo Gilinski.



Hay que recordar que el Grupo Sura es el mayor accionista de Nutresa, con una participación de 35,7 %. Además, es la matriz o holding de inversiones con eje principal en servicios financieros y cabeza del conglomerado Financiero Sura-Bancolombia, presente en 11 países. En concreto, tiene el 46 por ciento del banco y también posee el 35 por ciento del Grupo Argos o inversiones en Sura Asset Management, entre otros (ver gráfico).



Cómo va la OPA por Nutresa

Esta es la segunda OPA del Grupo Gilinski a las empresas pertenecientes al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Hay que recordar que la Superfinanciera aprobó el pasado 19 de noviembre la OPA solicitada por Nugil, del Grupo Gilinski, para realizar la compra de acciones de Nutresa.



Tras un primer día sin movimientos, según reportó la BVC, este martes en la segunda jornada hubo 130 aceptaciones de venta, que equivalen a 85.914 papeles. De momento, las aceptaciones acumuladas solo van en el 0,03 por ciento del porcentaje máximo por comprar.



El proceso de venta de acciones irá hasta el 17 de diciembre a la 1 p. m. hora de Colombia, y el precio de compra por cada una será de 7,71 dólares, el cual será liquidado en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente en la fecha de adjudicación.



Jaime Gilinski Bacal, de 62 años, el líder del grupo empresarial. Foto: Juan Manuel Vargas. Archivo EL TIEMPO

Esta venta de acciones es voluntaria. Nugil ha acordado con algunas comisionistas de bolsa pagar las comisiones correspondientes a las aceptaciones, por lo que estas no cobrarán la comisión de venta a los accionistas que decidan vender.



Si los accionistas de la multilatina colombiana Nutresa y la familia Gilinski, junto con su socio, el Royal Group de Abu Dabi, logran ponerse de acuerdo, antes de que concluya el 2021 el país será testigo de uno de los negocios empresariales más importantes de las últimas décadas, la venta de dicha compañía, por la que los inversionistas están dispuestos a pagar cerca de 9 billones de pesos, que los dejaría con un máximo de 62,62 por ciento de la propiedad.



El otro socio mayoritario, el Grupo Argos (con cerca del 10 por ciento), también convocó a sus accionistas a una reunión extraordinaria este próximo viernes 3 de diciembre, para analizar el tema del conflicto de intereses que tiene algunos accionistas del Grupo Nutresa y que estos puedan deliberar y decidir respecto a la OPA, aunque en la misma no se decidirá sobre la aceptación o no de la venta.



El mensaje de Sura

En una declaración pública de días pasados, el presidente del Grupo Sura, Gonzalo Pérez, dijo que más allá del valor de una oferta económica, el análisis a la hora de tomar la decisión de vender debe tomar en cuenta la política de democratización del capital del Grupo Sura, para que más personas se beneficien a largo plazo de los resultados de Nutresa y de las firmas en que invierten.



“Una oferta que llega justo en un contexto de mercado complejo, dados los efectos coyunturales de la pandemia en múltiples frentes. Compartimos con Nutresa una filosofía sobre el papel de las empresas en la sociedad, de su aporte definitivo a ser más sostenibles y a contribuir al desarrollo de Colombia y de muchas más sociedades en América Latina y en el mundo”, indicó el directivo.