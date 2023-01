Fuentes del Grupo Sura consultadas por el medio británico Financial Times hablaron de supuesto favoritismo de los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, así como de las autoridades regulatorias del mercado colombiano, en la estrategia de la familia Gilinski por hacerse al control de los grupos Nutresa y Sura,



En un artículo publicado este domingo en el sitio web del periódico londinense, se hace un recuento de lo que ha sido esta puja entre dos grandes conglomerados financieros y empresariales que ya ha tocado las puertas de los estrados judiciales.



La nota periodística señala que "ejecutivos y accionistas de Sura alegan que los Gilinski disfrutan de una relación acogedora con los presidentes colombianos actual y anterior, Gustavo Petro e Iván Duque, ayudándolos a obtener decisiones regulatorias favorables."



A su turno, señala la publicación, tanto el exmandatario como el actual presidente negaron, a través de sus oficinas de prensa, cualquier participación o favoritismo en las decisiones de los entes reguladores del mercado, las cuales se habían ceñido a lo dispuesto por la ley.



En su defensa, los Gilinski respondieron que las directivas de Grupo Sura estaban fuera de contexto y que estaban acostumbradas a culpar a otros por sus fallas, según el mismo diario que, citando palabras de Gabriel Gilinski, quien tiene un asiento en la junta directiva de esa organización, habría dicho que: "Los mismos gerentes que alegremente tocaron la campana en el mercado bursátil local mientras emitían miles de millones de dólares en acciones, principalmente para fondos de pensiones locales para impulsar sus aventuras de construcción de imperios, ahora afirman que el mercado no funciona”.



En el artículo en mención también se advierte, además, que algunas de las tácticas utilizadas por los Gilinski en su propósito de ganar el control de las joyas de la corona del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), como la de lanzar ofertas públicas de adquisición (opas) de acciones cada vez más agresivas en precio, han sido muy controvertidas,algo que si bien no es ilegal en Colombia no es permitido en otros mercados.



Y cita a Sergio Galvis, asesor legal estadounidense de Sura en Sullivan & Cromwell, quien sostuvo que: "En los EE. UU., es difícil imaginar que alguien se salga con la suya haciendo ofertas públicas sucesivas a precios en constante aumento".