A escasas horas de que se lleve a cabo la asamblea de accionistas de Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura), a la que por primera vez asistirán Jaime y Gabriel Gilinski, en calidad de nuevos accionistas, va en aumento la tensión en torno a lo que será este encuentro en el que se elegirá la nueva junta directiva de esta organización.



No es para menos, pues mientras los accionistas paisas quieren que se reelija la actual junta directiva, por recomendación del Comité de Nombramientos y Retribuciones, los inversionistas vallecaucanos buscan una renovación total de esta, con sus nombres a la cabeza.



Sin embargo, ese mismo comité, que asesora en esa materia a Grupo Sura, está recomendando a los accionistas del conglomerado, que se reúnen este 24 de marzo en su asamblea anual, no votar por la plancha presentada por los Gilinski, luego de considerar que algunos de los nombres sugeridos tienen una serie de incompatibilidades, conflictos de intereses, en tanto que otros nos cuentan con un conocimiento profundo y aplicado en temas de tecnología.



Por su parte, la firma ISS Corporate Solutions, compañía especializada en temas de gobernanza, no recomienda votar por la reelección de la actual junta directiva de Grupo Sura debido a que los perfiles de los candidatos no se divulgaron. “La empresa agrupó la elección de directores en un solo ítem de votación; y las propuestas de elección de directores en paquete no reveladas privan a los accionistas de votar por poder”, indica.

La actual junta directiva de Sura está conformada por Jaime Bermúdez Merizalde y María Carolina Uribe Arango, como miembros independientes, y por Jorge Mario Velásquez, Carlos Ignacio Gallego y Alejandro Piedrahíta Borrero, como patrimoniales.



Y mientras ese comité asesor destaca las fortalezas de dicha junta en cuanto a su experiencia empresarial, sus relaciones institucionales y regulatorias, sus conocimientos en derecho corporativo y riesgos, así como “su desempeño durante el último periodo”, está viendo una serie de incompatibilidades y conflictos de intereses en los nombres propuestos por los nuevos accionistas.



La lista sugerida por JGDB Holding para integrar la junta de Sura es: Gabriel Gilinski Kardonski, Eloy Alfaro Boyd, Ricardo Díaz Romero y Jaime Gilinski Bacal, como patrimoniales, y José Luis Suárez Parra, Ángela María Tafur y Christian Mürrle, como miembros independientes.



Al referirse a Jaime y Gabriel Gilinski, el Comité de Nombramientos y Retribuciones encontró algunas “situaciones de posible competencia con la sociedad”, dada su posición de accionistas controlantes de la holding GNB Sudameris y sus sociedades.



“GNB Sudameris participa en Colombia en los negocios bancario, de corporación financiera, comisionista de bolsa, fiducia, entre otros servicios financieros, en los cuales también concurren algunas entidades pertenecientes al conglomerado financiero Sura-Bancolombia”, señala el documento.



Dicho comité advierte que esa incompatibilidad podría superarse si la “Asamblea General de Accionistas así lo autoriza, concediendo una excepción a la política aprobada por ella misma...”.



Sin embargo, en su informe destaca que se identificaron situaciones generadoras de conflictos de intereses frente a los candidatos Jaime y Gabriel Gilinski; Ricardo Díaz, José Luis Suárez y Ricardo Fandiño, relacionadas a las opas presentadas por JGDB Holding y Nugi, por acciones de los grupos Sura y Nutresa, respectivamente.



“Esta situación se podría extender a otras inversiones de Grupo Sura si el mismo beneficiario real presenta opas u otro tipo de transacciones relacionadas con estas”, aclara el documento.



Pero la disputa entre ambos bandos no será solo por los asientos en junta directiva. Tal como se conoció en días pasados, los Gilinski votarán en contra de la propuesta de distribución de dividendos que se presentará en la reunión de mañana.



Gonzalo Alberto Pérez, presidente de Sura, anunció que este año habrá un incremento del 30 por ciento en el dividendo por pagar (784 pesos) y se repartirían cerca de 455.000 millones de pesos (29,8 por ciento de las ganancias del 2021).



Sin embargo, los nuevos accionistas, que controlan el 31,5 por ciento de la organización, no votarían esa propuesta, ante lo cual las directivas, por norma, se verían forzadas a repartir entre un 50 y un 70 por ciento de los resultados alcanzados el año pasado.



Dichos accionistas estarían apuntando a que se distribuyan este año 1,05 billones, con lo que el dividendo sería el doble del propuesto por la junta directiva.

Los Gilinski ya están en la junta de G. Nutresa

Gilinski habló a la junta directiva del Grupo Nutresa.

“Nosotros venimos a continuar apoyando con ideas, con nuestra experiencia, a continuar creciendo y aportando a la experiencia que tienen en la junta para hacer de esta compañía no solo la gran compañía que es hoy, sino una gran compañía que, estoy seguro, tendrá un futuro muy promisorio”.



Con estas palabras, Jaime Gilinski saludó este martes a la junta directiva de Grupo Nutresa, así como a los demás socios de la empresa, durante la asamblea realizada, la primera en la que participa como uno de sus mayores accionistas.



Su hijo Gabriel ya hace parte de manera oficial de la nueva junta directiva, al lado de Jorge Mario Velásquez, del Grupo Argos, y de Gonzalo Pérez, del Grupo Sura, entre otros.



Los Gilinski lograron sumar uno de sus candidatos a miembro independiente. Se trata de Ricardo Fandiño de la Calle.



Hay que recordar que su grupo empresarial ya es el segundo mayor accionista del conglomerado de alimentos, con una participación del 30,8 por ciento, después del Grupo Argos, que tiene 31,5 por ciento.



En la asamblea, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín, se corroboró que la utilidad neta alcanzada por la multilatina en el 2021 llegó a los 684.818 millones de pesos, con lo cual sus directivas sometieron a votación un dividendo de 948 pesos por acción. Repartirán el 63,4 por ciento de las utilidades.



