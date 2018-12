En alianza Avianca-United-Copa, la apertura de rutas será por consenso

Tras dos años de haber iniciado la búsqueda de un socio estratégico en Estados Unidos, proceso en el que escogió a United Airlines y luego se incluyó a la panameña Copa Airlines, Avianca Holdings, junto con las dos firmas, sellaron los términos de una alianza que permitirá ofrecerles a los viajeros en el futuro unas 12.000 opciones de conexión.

En diálogo con EL TIEMPO, Germán Efromovich, quien a través de Synergy Aerospace Corp. controla a Avianca Holdings, reveló que, una vez se obtengan las autorizaciones, las nuevas rutas que cada aerolínea ofrezca desde y hacia Estados Unidos se definirán por consenso.



¿Qué expectativas de crecimiento se abren ahora para Avianca?



Primero hay que entender que es una alianza solo en dirección a los Estados Unidos y de allá para acá. Obviamente, vamos a medir lo que esto va a generar en el futuro. Lo más importante es que, con la autorización de las debidas autoridades, esto va a dar una ampliación de miles de conexiones y opciones a los viajeros.

Y operacionalmente va a funcionar como una única empresa, a pesar de que cada una es independiente y no hay sociedad del uno con el otro, ni nada

¿Qué beneficios verán los viajeros?



El gran beneficio de la alianza es generar eficiencia operacional y mejores opciones para los pasajeros y los clientes.



¿Cuáles opciones de conexión serían las de mayor atractivo?



Nosotros ya llegamos a las ciudades donde la comunidad colombiana más viaja y donde está más radicada. No es buscar un cliente con perfil que viaje, sino darles más alternativas de conexiones a quienes van más allá del hub o de las ciudades a las que llegamos, que podrán conectar más fácilmente.



Queremos darles más alternativas y capturar tal vez clientes que no estarían volando con nosotros porque tal vez tengan una mejor conexión con un competidor.

¿Cómo pueden mejorar los ingresos por la alianza?



Se espera que van mejorar un poco los resultados. Viajamos con ocupaciones bastante importantes y el objetivo no es aumentar precio de los tiquetes.

Se busca dar mejores condiciones y alternativas al viajero y mejorar nuestro resultado a través de eficiencia operacional.



Me refería a subir el volumen de ventas…



El aumento es relativo, a no ser que se incrementen vuelos, porque hoy en día estamos viajando con más de 80 por ciento de ocupación, un índice bastante importante en los parámetros de la industria. Se pueden aumentar algunos puntos porcentuales, pero ese no es el gran objetivo de la alianza.

¿Qué fue lo más difícil de afinar en la negociación?



No sé si haya una respuesta para eso. En una negociación hay un montón de cosas que surgen. Surgieron un paro de pilotos en Colombia y una variación en Latinoamérica de las condiciones de dólar.



¿Cómo incide el crédito que Synergy tomó con United, y que se menciona en el acuerdo de derechos de accionistas?



El proceso de crédito no tiene nada que ver con la alianza ni con los viajeros.

Es un negocio de Synergy con el Grupo United Airlines que no tiene nada que ver con Avianca.



Synergy es una empresa privada y me reservo el derecho de no divulgar lo que hago con los capitales y dónde invertimos, a no ser que sea de interés público. Dentro del negocio que hizo Synergy no hay nada que sea de intereses público.



Quedan pendientes Ecuador, México y Brasil. ¿Qué se puede decir de cada uno?



Va a depender de cada país, y de los órganos regulatorios dar su aprobación. La idea es un acuerdo operacional amplio, como si fuera una única operación. No sabemos qué tipo de ajuste hay que hacer o qué tipo de restricción cada país va a imponer. Por ejemplo, con Argentina no se puede hacer porque no tiene cielos abiertos, entonces son muchas variables que en este momento es imposible de prever.



¿A medida que cada una abra una nueva ruta, entra a la alianza?



Cualquier apertura de rutas en dirección a Estados Unidos, y viceversa, es parte del acuerdo y tiene que ser hecha en consenso.



¿Cómo se armonizará el servicio al usuario entre las tres?



Cada aerolínea va a buscar adaptar su modelo y mejorar sus servicios. Uno no va a interferir en decirle al otro lo que tiene que servir de comida o cómo tiene que tratar a la gente.



Cada uno hace lo suyo. Obvio que todos los miembros buscarán dar un alto valor de servicio, porque con una operación única los viajeros tendrían que tener la misma percepción volando en cualquiera de las aerolíneas.



Con la posibilidad de que la familia Kriete pueda venderle a United u otro, ¿para usted es indiferente quién sea su socio?



Tanto Kingsland, que es la familia Kriete, como nosotros y los accionistas que han comprado en bolsa, tienen la libertad de negociar sus acciones.



No sé si ellos van vender o si United va a comprar en la bolsa. Lo único que reiteramos es que Synergy no tiene la intención de vender ni de pasar el control de la empresa.



