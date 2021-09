Absuelto, Efromovich buscará nuevos negocios en Colombia pero no en Avianca

El empresario brasileño Germán Efromovich anunció ayer, en Bogotá, que busca nuevas oportunidades de inversión en Colombia y dio por cerrado el capítulo de la aerolínea Avianca por no tener músculo financiero para invertir en esa compañía.



"Creer en Colombia y buscar oportunidades de continuar invirtiendo y emprendiendo en Colombia, sin duda que lo voy a hacer", aseguró Efromovich en rueda de prensa.



El ejecutivo, quien nació en Bolivia y que tiene nacionalidad brasileña y colombiana, explicó que no le va a "contar a los competidores" en qué sectores busca espacio, pues además de la aviación tiene inversiones en cadenas de hoteles y explotación petrolera, entre otras.



Destacó los resultados de la cadena de Movich Hotels, de la que es socio en ocho de ellos en Colombia, que están ubicados en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Pereira.



Recalcó que la administración logró con innovaciones seguir operando pese a la pandemia del coronavirus, que golpeó fuertemente a todos los sectores de la economía.



Incluso, gracias a los cambios y buscando seguridad para los huéspedes, se logró que varios hoteles fueran capaces de producir alimentos que se necesitaba, entre ellos frutas y verduras orgánicas.



Recordó que en el tema petrolero, actualmente, producen en pequeña escala en Ecuador.



Sin músculo financiera para Avianca

Efromovich perdió el control de Avianca Holdings en 2019 por no poder cumplir un acuerdo de cobertura por un préstamo a la estadounidense United Airlines, que a su vez entregó la administración de la aerolínea insignia de Colombia al socio minoritario Kingsland.



Al ser preguntado si estaba interesado en volver a invertir en la compañía explicó: "Nosotros no tenemos el músculo económico para intentar porque los números son considerables".



Indicó que no sabe lo que va a pasar con Avianca y que, además, tiene poca información interna, aunque reconoció que esa empresa ha sido parte significativa de su vida como empresario y como persona.



Por otro lado dijo que, al menos en el corto plazo, no hay posibilidades de entrar en el negocio de la aviación en Italia, pues, pese a que estuvo interesado en comprar Alitalia, finalmente no lo logró porque el Gobierno de ese país "tomó otro camino".



Igualmente dijo que la aerolínea Avianca Líneas Aéreas, que opera la marca Avianca en Argentina, podría volver a volar luego de lograr un acuerdo con los acreedores.



Satisfacción por absolución

Por otro lado, se declaró satisfecho porque la semana pasada un juez federal de Brasilia lo absolvió a él y a su hermano José de los delitos de corrupción y lavado de activos.



Los ejecutivos fueron denunciados por la Fiscalía general en septiembre de 2020, acusados de pagar millonarios sobornos para obtener contratos en la empresa Transpetro, una subsidiaria de la petrolera Petrobras.

Calificó como "invenciones" las acusaciones sobre corrupción que les hizo la Fiscalía. Sin embargo, dijo que no ha pensado en entablar demandas contra el Estado buscando compensaciones económicas.



De acuerdo con la sentencia del juez Marcus Vinicius Reis Bastos, del Juzgado 12 Federal de Brasilia, al que el caso fue trasladado, las denuncias de la Fiscalía no presentaron indicios de los crímenes por lo que la acusación no tiene "justa causa".



Para el juez, la denuncia "no contiene una descripción del delito y todas sus circunstancias", ya sea porque "no indica el antecedente del delito necesario para la configuración del crimen de blanqueo de capitales, o porque no contiene una narrativa lógica de los hechos".



EFE