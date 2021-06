Afinia, tras 143.000 clientes con medición centralizada este año

En medio de la pandemia, la compañía Afinia, filial del Grupo EPM, asumió en octubre de 2020 la operación del mercado eléctrico de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, proceso que ya ha implicado algunas mejoras iniciales, que en todo caso son apenas parte de un proceso de mejora gradual en el servicio.

La gerente de la compañía, Blanca Liliana Ruiz, dialogó con EL TIEMPO sobre los avances y los derroteros de las inversiones por realizar en los próximos años.

¿Cómo van las cifras de inversión a la fecha?

Los 118.000 millones de pesos son inversión pura y dura y ahí no hay mantenimiento. De esta cifra, un 85 por ciento es inversión en nueva infraestructura, en renovación de la misma, incorporación de nuevos circuitos y temas de expansión.



En el plan de inversiones completo hay una porción muy importante para pérdidas. Por ejemplo, este año vamos a ejecutar 804.000 millones de pesos y de estos casi 300.000 millones son para la gestión de pérdidas.

¿Y los indicadores de calidad del servicio?

En octubre de 2020 recibimos el sistema con un indicador de Saidi (duración de cortes) de aproximadamente 119 horas al año y terminamos con 99 horas. Y en lo corrido hasta marzo, habíamos bajado algo más de una hora adicional.



¿O sea que este primer año las variaciones no serán tan sustanciales?

El primer año y creo que un poco más. Uno o dos años. Este plan de inversión de 4 billones de pesos es de cinco años. Para poner a punto el sistema, por recursos financieros y físicos es absolutamente imposible hacer las inversiones simultáneamente.



Esto, por disponibilidad de mano de obra, e implicaría afectar con interrupciones programadas de manera muy abrupta el sistema. No es dable pensar que esta inversión se pueda hacer en uno o dos años y está planificada para cinco años y los resultados se van obteniendo gradualmente.

¿Cómo van con la meta de bajar en 10 % anual el número de usuarios sin medidor?

Tenemos del orden de 150.000 usuarios sin medición o con medidor averiado. Vamos arrancando en esa estrategia, que también se mezcla con la medición centralizada y de gestión de pérdidas de energía, y con el tema de normalización de usuarios en subnormalidad.



En los 804.000 millones de pesos de este año están incorporados los recursos Conpes que había gestionado el Gobierno. A nosotros nos llegaron del orden de 400.000 millones de pesos. Ahí hay una parte importante para pérdidas y para calidad y confiabilidad. En los 804.000 hay 250.000 millones de Conpes, incluyendo para pérdidas.

¿Tienen ya usuarios con medición inteligente?

La meta este año es tener 143.000 usuarios con este tipo de medición centralizada. El medidor no va en la instalación del usuario, sino en el poste con bloques de 8 medidores.



Llevamos cerca de 1.000, pero es todo el proyecto de aseguramiento de red. Ya estamos en la senda correcta, pero han sido un poco lentos porque son proyectos que requieren mucha socialización con la comunidad. Son proyectos que les van a permitir una calidad de vida mayor y que les van a permitir interrupciones del servicio comparables con ciudades como Medellín o Bogotá.

¿Son proyectos para reemplazar los llamados totalizadores?

Sí, pero todavía no hemos intervenido barrios con subnormalidad. Los tenemos planificados este año. Los 4 billones de pesos incorporan la solución del problema en su totalidad y los 140.000 usuarios ubicados en zonas atendidas con un sistema subnormal. El totalizador no representa las condiciones de atención de un usuario en el sector eléctrico colombiano.

¿Cómo van en el control del fraude?

Es un gran problema y lo estamos abordando distinto. El indicador de pérdidas del 27 por ciento es extremadamente alto, porque hay sistemas de EPM con pérdidas de un dígito.



Es un problema que se resuelve con mucha inversión y también gestionando distinto a la comunidad y dignificándola. Mientras llegamos con la inversión y la red blindada, decidimos reponer el transformador cuando se les queme.



El año pasado bajaron 50 por ciento los bloqueos y agresiones a nuestras brigadas y este año, otro 20 por ciento adicional.

¿Cómo ha evolucionado el recaudo?

Muy bien la para la situación que estamos viviendo. En octubre, el mes en el que llegamos, tuvimos un recaudo del 75 por ciento. Cerramos marzo con el 85 por ciento y abril con el 81 por ciento por unas platas del Foes que no llegaron.



Pero el 85 por ciento no nos deja tranquilos y está todo por hacer. Si estas dos situaciones no se corrigen en lo profundo, este negocio va a ser muy difícil que surta los resultados.

¿Cuándo vienen las obras grandes en subestaciones?

Afinia decidió hacerse responsable de todas las obras del Sistema de Transmisión Regional que requiere el sistema para mayor confiabilidad y expansión. En el plan de inversiones el STR pesa más o menos el 20 por ciento.



Están por ejemplo las subestaciones Campestre, Pasacaballos y la subestación Carreto, que le va dar la confiabilidad del servicio en los Montes de María, en el centro de Bolívar y el sur del Magdalena. Hay 10 subestaciones en el plan de inversiones y cuatro entran en este año, que son Cereté, Manzanillo, Montería y La Loma.

¿Cuándo verá la gente un aumento de tarifas? ¿Impugnaron la resolución especial de la Creg?

Hay información confidencial que por ahora no puedo compartir, pero es un trámite normal. La Creg expidió la resolución 15 de 20218 y con base en ello todos los distribuidores presentamos la solicitud. La Creg toma un tiempo porque es un proceso exhaustivo y nos expidió la resolución hace un mes del expediente para los próximos cinco años. Entablamos recurso de reposición. Fue con la resolución 015 y la del régimen especial.

Pero, ¿aún no hay senda tarifaria?

Puedo adelantar, lo que fue un compromiso con el Gobierno, pero también un tema de sensatez, es que no es dable pensar en este momento hacer un cambio abrupto de tarifas. Se tendrán que ir modificando de manera muy gradual para que el mercado lo vaya asumiendo.



La gradualidad la tenemos prevista para cuatro o cinco años, cuidando el mercado y esperando que se empiecen a sentir las mejoras en calidad de forma robusta.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu

