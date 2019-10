General Motors le apunta a Colombia como eje exportador

Aunque la parte que le corresponde a Colombia de los 3.000 millones de dólares que invertirá General Motors (GM) en Suramérica hasta el 2028 se mantiene en reserva, sus directivas tienen bastante claro el rol que tendrá el país en la nueva estrategia que la multinacional automotriz desarrollará en esta parte del continente.



“Queremos pensar a Colombia como un 'hub' de exportación para el resto de la región”, y así se lo hizo saber Carlos Zarlenga, presidente de GM Suramérica, al presidente Iván Duque en un encuentro esta semana.



(Le puede interesar: Quien apueste por Electricaribe no podrá repartir ganancias en 3 años)

El directivo también se refirió a la difícil coyuntura por la que atraviesa la región, a la transformación que experimenta la industria automotriz de la mano de la tecnología y a los desafíos que plantea la movilidad en las ciudades del continente.



¿Cómo ve la coyuntura política y económica de la región?

​

Nuestro negocio es de largo plazo, miramos mucho la actividad de las regiones y los mercados en el mediano plazo y esa es la fuente de nuestras decisiones de inversión. Es peligroso, a veces, tomar la coyuntura de muy corto plazo para decidir inversiones futuras, ese no es un barómetro que usamos, miramos el nivel de atractividad a largo plazo. Vemos una región que en los últimos 40 años ha crecido en promedio al 5 por ciento en la industria, pocos lugares del mundo lo han hecho así durante un periodo tan extenso. Entonces, el pasado predice una continua expansión de la región.

Con ese escenario, ¿cuál es la estrategia trazada?

​

Tenemos un plan de inversiones muy importante para Suramérica que contempla unos 3.000 millones de dólares hasta el 2028 para renovar el portafolio de productos y mantener el liderazgo del mercado, sin que este último sea un objetivo, lo que vemos como objetivo es la satisfacción del cliente, y si lo logramos, este se encargará de darnos ese liderazgo.



¿Se sabe de cuánto será esa inversión en Colombia?

​

Sí, pero en este momento no lo estamos anunciando. Sin embargo, trabajamos en un plan de inversión porque Colombia hace parte del sistema de plantas que tenemos en la región, por lo que queremos pensar al país como hub de exportación para el resto de la región, queremos invertir en productos de arquitecturas nuevas y desde acá proveer a toda Suramérica.



Para ello queremos integrar el sistema de plantas y aprovechar esa capacidad instalada de GM que es casi única en la región. Esta inversión será de corte exportador de un vehículo contemporáneo para los mercados más importantes de esta parte del continente.



¿Qué puede esperar el colombiano de este plan de expansión?

​

Estamos en un proceso muy importante de renovación del portafolio, acabamos de lanzar un vehículo que sin duda será un éxito, que es la nueva Captiva, y ese es el primero de muchos productos que estamos trayendo al país (vienen 12 nuevos lanzamientos).



Y la nueva generación de vehículos, como los eléctricos…

​

En tema de eléctricos no hay fecha para Colombia. A nivel global, GM es líder en desarrollo de vehículos autónomos, anunciamos el lanzamiento de más de 20 productos eléctricos hasta el 2023 y de esos sí, probablemente, vamos a ver algunos en el país en un periodo muy corto. Los autónomos son clave, estamos invirtiendo bastante en esta tecnología, hay grandes desafíos, pero los avances son impresionantes y no estamos muy lejos de estar listos.

Queremos pensar a Colombia como un 'hub' de exportación para el resto de la región FACEBOOK

TWITTER



¿Cuál será el elemento clave del auto del futuro?

​

La conectividad. Definiría la industria de la siguiente manera: vamos a ver una mejora enorme en eficiencia de combustibles y una transición a los productos eléctricos, que generarán aún más eficiencia, mejora de la performance y mucha más conectividad, esa es la clave del futuro, por eso estamos introduciendo en la región vehículos con wifi que funciona mucho mejor que el de cualquier celular.



¿Cuánto tardará la transición a los vehículos eléctricos?

​

Si miramos el largo plazo, serán el ciento por ciento en el futuro. ¿Qué vemos? En los próximos 5 años, la industria invertirá más en autos eléctricos que en los de combustión interna, de hecho, algunos países ya regulan para eliminar dichos autos en 10 o 15 años. Vemos que la cantidad de modelos eléctricos que están saliendo es muy rápida, pero es difícil saber cuándo se dará la transición, lo cierto es que será mucho más rápido de lo esperado.



¿Los problemas de movilidad urbana son una amenaza?

​

El problema de la movilidad urbana no es solo de Colombia, y creo que hay dos puntos interesantes: Colombia tiene un plan de expansión de carreteras muy importante que le generará crecimiento a esta industria,pero el problema de la congestión solo se resolverá con tecnología. Estamos a muy poco de ver vehículos autónomos comercialmente en las calles, y estos serán claves para la movilidad urbana de muchos países de esta región, puede que no sea algo inmediato, pero en 10 años sin duda sí lo serán.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS