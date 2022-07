GE (General Electric) acaba de celebrar 95 años en Colombia y, sin duda, en esas más de nueve décadas en el país le ha tocado vivir etapas difíciles atadas a su transformación, por lo que la coyuntura actual la sigue con detenimiento, pero no le preocupa.



Sus directivas saben que acá existe un enorme potencial para el desarrollo de sus negocios, tanto en el tema de salud y energía como en el transporte aéreo, por lo que están dispuestos a seguir aportando a ese desarrollo y a traer tecnología que contribuya al logro de esos objetivos.



Así se lo dijo a EL TIEMPO Luis Felipe Carrillo, presidente de GE para la región CALA, que incluye Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe.



¿Cómo está Colombia dentro de la estructura de mercados de la compañía?

​

Colombia está muy bien listada. Es un sitio donde quisiéramos hacer muchos más negocios, es un país importante donde todas las unidades de negocios de GE están presentes, donde tenemos buenos clientes, donde ha habido políticas muy importantes para favorecer las tecnologías. ¿Se podría hacer algo más rápido? Con seguridad que sí, pero igual se tienen problemas como en otros países. Por ejemplo, conflictos en La Guajira que han dilatado los proyectos de viento (energía), procesos de construcción que se han visto impactados por esas demoras, pero es algo natural de las economías.

¿Cree que esos factores espantarán la inversión?

​

Creemos que aún hay un espíritu empresarial interesante y la apuesta de que seguirá creciendo el país. Entendemos el ruido político, pero confiamos en que se tiene la capacidad para seguir adelante y lo vemos con muy buenos ojos. (Colombia) Debería volverse uno de los mercados más grandes de la región y cuando uno la compara con otros países, por ejemplo, lo que sufre Argentina, o las dudas en Chile o en Perú, Colombia está mejor posicionada, más parecido a lo que vemos en países de Centroamérica y el Caribe… ojalá siga por esa senda.



¿Les preocupa, entonces, el cambio político actual?

​

Lo tenemos en cuenta, desde luego, pero tenemos mucha experiencia, 95 años en Colombia y más de 100 en otros países de la región y hemos vivido muchos ciclos similares o peores, quizás. Lo preocupante sería que se hagan políticas que atenten contra los sectores en los cuales operamos. No quiero creer que algunas de las posturas que generan inquietud quieran atentar contra eso porque es atentar contra los beneficios de todos los colombianos. La expansión que ha habido en la aviación es notable, en salud igual y la garantía de seguridad energética es importante. Lo que puede cambiar son los modelos de hacer negocios. Por ejemplo, en México se habla de una renacionalización del sector eléctrico, eso cambia las cosas, ¿vamos a participar? Sí.

Nuevas tecnologías

¿Qué les preocupa, entonces, de esos cambios?

​

Sabemos que se presentarán algunos problemas, dudas de si habrá corrupción o no, preferencias por muchas cosas, ambigüedad en las reglas. Desde luego, nos sentimos más cómodos con el ambiente empresarial y dinámico competitivo y tenemos hoy que competir de igual a igual con cualquier empresa pública o privada, pero eso no significa que nos vayamos a alejar. Nuestra tecnología tiene vigencia en todos los países y encontraremos cómo hacerlo, ojalá siguiendo nuestras normas éticas, que son las que permiten que tengamos negocios en estos países.



Hay que verlo con paciencia y flexibilidad, pero si seguimos lo que se está viendo en otros países, hago votos por que ojalá haya un sector vibrante y simplemente alguna forma de que el sector publico y privado se ayuden mutuamente, que puedan seguir creciendo y que Colombia tenga las tasas de crecimiento mejores de las actuales, que ya son altas para una región que lamentablemente no está creciendo lo que debería en un boom de materias primas. A todas luces lo que está pasando con Latinoamérica no es necesariamente el mejor escenario.



Y bajo esas circunstancias, ¿qué puede esperar el país?

​

El compromiso de GE es traer las mejores tecnologías que existen en el mundo a operar en el país y ayudar a que la energía sea más económica, menos contaminante; que podamos transportar a la gente de manera más eficiente y con mayor seguridad; que tengan un mejor sistema de salud, donde hay mucho por hacer y existen grandes espacios para continuar mejorando.



Una compañía como la nuestra puede traer todo eso en la medida que el marco regulatorio sea favorable. En ese sentido, habrá espacio para tomar más riesgos y apuestas para seguir invirtiendo. Colombia es uno de los sitios donde vamos a querer probar cosas nuevas, traer tecnologías más eficientes, máquinas que de repente son las primeras en el mundo. Cuando un mercado no presenta esas condiciones, uno tiende a ir a otros sitios donde presenten menos riesgo, porque no se quiere poner en peligro la compañía. Colombia tiene que aspirar a ser ese sitio donde se puede innovar, que haya espacios donde las compañías estén dispuestas a decir, esta tecnología la acabo de lanzar, pero ¿por qué no probarla en Colombia’... A eso aspiramos.



¿Cree que en este momento no hay esas condiciones?

​

Creo que sí las hay, podría acelerarse el crecimiento. Pero a la pregunta anterior de la política, me preocuparía es si el riesgo se eleva a tal punto que tenemos que ser mucho más conservadores, y uno lo que quiere es ser agresivo en los mercados y ser los líderes en la transformación tecnológica del país… para eso estamos.



¿Cuáles son los planes de inversión en Colombia?

​

Vamos a seguir capacitando a la gente, mejorando nuestra capacidad de servicios, no tenemos planes grandes porque no se ameritan en la medida que estos son negocios de gran capital. Pero sí nos gustaría hacer muchas más cosas alrededor de servicios, de prácticas novedosas, traer tecnologías nuevas, establecer alianzas con clientes que nos permitan hacer pilotos más interesantes y estamos disponibles para eso en Colombia. Estamos para quedarnos, queremos seguir cumpliendo años acá, seguir creciendo en un país que nos ha dado muchas cosas buenas y lo que podamos hacer por el futuro de Colombia aquí estamos.



Ustedes participan en Hidroituango, ¿la crisis logística global y de insumos afectará esos compromisos?

​

No, eso va avanzando bien. Creo que los problemas de entrega van a ser más visibles para proyectos nuevos porque el mundo está complicado, inclusive el tema de inflación está generando que en los procesos de inversión grandes uno no pueda mantener la validez del precio durante mucho tiempo, hoy en día lograr que un proveedor dé dos meses de validez de oferta es difícil para tener los cierres financieros de grandes proyectos.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

@CarlosGarciaM66