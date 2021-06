‘Los empleados no son robots, sino seres humanos que pueden pensar’

Publicaciones como la revista Fortune o el diario The Wall Street Journal lo han descrito como uno de los expertos en negocios más influyentes del mundo. Se trata de Gary Hamel, profesor y consultor estadounidense, quien es autor de una decena de libros, algunos de los cuales son considerados fundamentales en el arte de la administración de empresas.

Su más reciente texto tiene como nombre Humanocracia: creando organizaciones tan asombrosas como la gente dentro de ellas. El escrito es una crítica descarnada a la burocracia —dentro de los sectores público y privado— que tan solo en los países que integran la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) costaría el equivalente de diez billones de dólares anuales en productividad perdida.



Sin desconocer que la pandemia cambió, quizás para siempre, el concepto tradicional de la oficina, el experto norteamericano considera que el desafío es el mismo así exista el teletrabajo. Invitado por la firma Seminarium para su Leadership day programado para la semana que viene, hablo en exclusiva con EL TIEMPO.

¿Cuál es la tesis central de su último libro?

Trato de hacer un contraste con la burocracia, una palabra de origen francés que puede definirse como la clase dirigente de los escritorios. En las organizaciones burocráticas lo que manda es una jerarquía de escritorios o despachos con títulos que no funcionan ya. Ese modelo está roto y dejó de operar o ser útil en un mundo donde el cambio es permanente. A pesar de ello, es todavía el paradigma organizacional dominante.

¿En qué consiste su respuesta?

En la necesidad de construir organizaciones donde la gente venga primero. Trato de ser muy práctico, aunque la filosofía moral es clave. En cualquier campo del conocimiento hay una serie de creencias, de supuestos, de mirar las cosas, que nos condicionan a la hora de enfrentar problemas. Por ejemplo, si uno cree que el mundo es solo un depósito de recursos que esperan ser explotados, nunca tomará en serio el desafío de la sostenibilidad. Pero si cada dificultad pasa por una serie de principios, la solucionaremos de mejor manera.

Es decir…

Mi punto central es que en el mundo burocrático los seres humanos son recursos. De hecho, lo usual es encontrar en diferentes organizaciones un departamento de recursos humanos. En esa concepción, una entidad contrata gente para crear productos o entregar servicios, con lo cual el individuo es un instrumento, un medio de producción.



Todos hemos sido tratados así. Esa es una razón por la cual apenas un 15 por ciento de los empleados dicen que están plenamente comprometidos con su trabajo.

¿Qué propone?

En mi visión de ‘humanocracia’, los individuos escogen trabajar para las instituciones o las compañías, que son los instrumentos que entregan resultados. Es una diferencia muy grande. Recuerdo el caso del presidente de una gran multinacional china que me visitó en mi oficina en California y me dijo que quería construir una compañía en la que cada empleado actuara como su propio director y citó a Kant: las personas son fines en sí mismas. Cuando eso se entiende, también se cambia el problema que uno trata de resolver.

¿Cómo se expresa ese cambio?

En las organizaciones burocráticas lo importante es el cumplimiento: cómo lograr que la gente haga lo que se le dice, que siga una serie de reglas, que se presente a trabajar en un horario establecido, que se atenga a los presupuestos y así. No digo que estos temas no sean importantes o que no deba haber control. Pero el desafío hoy consiste en maximizar la contribución de cada uno.

Lo ideal es contar con empleados que cuando comiencen su jornada laboral también traigan imaginación, iniciativa, pasión. Y reitero, la mayoría de quienes trabajan pueden estar presentes de cuerpo, pero no de espíritu, cuando esto último es lo que más se requiere.

Poner eso en práctica no es nada sencillo…

Estoy de acuerdo. Los sondeos muestran que la mayoría de las personas considera que sus ideas no son tenidas en cuenta o que no tienen libertad para experimentar. Eso quiere decir que una gran proporción de las organizaciones desperdician muchas más capacidades de las que usan.



Por eso se necesitan nuevos sistemas, procesos o estructuras, algo que han hecho las entidades que decidieron dar el paso y que muestro en mi libro. Al salirse de los moldes antiguos mejoran las cifras que son una expresión de la satisfacción de los trabajadores con lo que hacen.

¿Se pueden usar esos conceptos para la burocracia en el sector público que, para muchos, es un asunto todavía más urgente?

Sin duda. Recordemos que esta situación les cuesta a las economías de la Ocde diez billones de dólares anuales en productividad perdida. Y concuerdo con que en el sector público es un desafío mayor, porque en el privado si alguien se queda con los vicios que he señalado, los clientes externos o internos se encargarán de señalarlo o castigarlo. El lío es que eso también se vuelve una excusa. En las compañías privadas hay menos ánimo de innovar de lo que uno ve en la prensa. Las grandes corporaciones están más atrincheradas que nunca en su manera de hacer las cosas.

¿Qué hacer con las entidades estatales?

De vuelta a lo público, eso explica la creciente insatisfacción de la ciudadanía, entre otras porque hay más centralización: las políticas las hacen personas que no entienden mi realidad local. Con razón en la Unión Europea el 62 por ciento de sus habitantes se quejan de cómo Bruselas toma sus decisiones. Dicha situación hace que sea imposible influir y acaba con la rendición de cuentas a escala individual.

¿Cuál es la consecuencia?

Por eso los gobiernos son menos efectivos y han perdido legitimidad. En último término lo que se pierde es la confianza institucional. Lamentablemente, no tengo buenos ejemplos a seguir en este campo y eso es muy grave. Hay países en los que el sector público representa un gran porcentaje de la actividad de la economía. Tristemente lo que se ven son más niveles burocráticos y no menos. A fin de cuentas, la burocracia busca perpetuarse a sí misma.

¿De qué manera?

Cada vez que surge un tema nuevo en cualquier entidad se crea una nueva dirección que implica otra barrera, otra estructura. Si no le ponemos remedio a eso, se acaba estrangulando el ánimo de emprender, la productividad y el crecimiento económico. Para mí este es un cáncer.

¿Cómo ha cambiado su visión con la llegada de la pandemia y la manera en que afectó la presencialidad?

Podría ser una oportunidad, pero tiendo a pensar que no va a ocasionar tantos cambios como creemos. En una crisis pequeña, lo usual es que el poder se mueva hacia el centro, para llegar a una solución. Por el contrario, en una crisis muy grande, el poder se mueve a la periferia porque la gente deja de creer que desde el centro le van a entregar respuestas y crea sus propias redes.



Así quedó demostrado con el covid-19 cuando se vio que el virus se movió muchísimo más rápido que las burocracias. Lamentablemente, mi predicción es que vamos a querer volver a lo de antes.

Aun así, la oficina no volverá a ser la misma…

Válido, pero un trabajo de mala calidad o desmotivante lo sigue siendo sin importar si es presencial o no. La gente que está insatisfecha con lo que hace probablemente disfrute la posibilidad de quedarse en casa y ahorrarse un dinero en desplazamientos, pero eso no quiere decir que se sienta mejor profesionalmente. Por otro lado, no todo es positivo. Alguien extrañará la proximidad física con sus colegas. En cualquier caso, eso no va a cambiar fundamentalmente la relación de hoy entre empleado y empleador ni la manera burocrática de hacer las cosas.

Por otra parte, está la cuarta revolución industrial y la predicción de que una gran cantidad de labores serán remplazadas por las máquinas. ¿Qué opina?

Pienso que una gran cantidad de esas predicciones son exageradas, entre dos y cinco veces en su magnitud. Cito un caso conocido. Uno escucha sobre los autos que se manejan solos y dicho escenario está mucho más lejos de lo que la mayoría cree. Eventualmente sucederá, pero no es inminente.

Además, cuando se miran los temas de automatización o robotización surge algo que ya sabíamos: las máquinas lo hacen mejor que los humanos cuando siguen un mismo patrón. Pero nosotros somos mejores en la resolución de problemas de manera lateral.

¿Tiene un ejemplo a la mano?

En Toyota los empleados hacen un millón de sugerencias anuales para mejorar los procesos. Esa cantidad de iniciativas requiere algo que no está en las máquinas, que es resolver los problemas de manera no lineal. De ahí que seguiremos siendo útiles y eso sin hablar de la inteligencia social, que también es crítica en una economía creativa. En resumen, algunas labores se van a ver afectadas, no de manera tan rápida ni tan amplia como nos dicen. Por eso el verdadero riesgo es otro: que sigamos tratando a los empleados como si fueran robots, cuando lo que necesitamos es seres humanos que puedan pensar.

En economías emergentes, como la colombiana, una de las necesidades más urgentes es la de más empleos. ¿Cómo reconciliar el concepto de ‘humanocracia’ cuando no hay suficientes puestos de trabajo para todos?

Usualmente me concentro en organizaciones individuales: cómo hacerlas más productivas, más eficientes, más resistentes, más humanas. Cuando hablamos de una sociedad las preguntas son otras: cómo promover el emprendimiento, cómo tener más oportunidades, cómo competir a escala global, cómo lograr evitar que la burocracia sea un obstáculo.



Dicho lo anterior, la gran mayoría del empleo se genera en las compañías o instituciones que ya existen. Por eso lo importante es conseguir que las unidades actuales puedan crecer más rápido, lo cual pasa por despejarles el camino. Y esto no se soluciona con empleos públicos, sino con el dinamismo del sector privado para que sea el motor del crecimiento.

Lo cual nos trae de vuelta al principio…

Totalmente. Aquí lo que está implícito es el desafío de lograr que cada organización sea más plana en sus estructuras internas, más innovadora, más exitosa en obtener que su gente contribuya y que su remuneración esté más atada a su desempeño. Entiendo que esto va mucho más allá, pues no hay una respuesta simple, ya que está relacionado con puntos clave como entrenamiento y educación, pero insisto: el motor más grande del crecimiento en cualquier economía ya está ahí. De lo que se trata es de que funcione mejor.



RICARDO ÁVILA PINTO

Analista sénior de EL TIEMPO

En Twitter: @Ravilapinto