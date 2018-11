Las gigantes avícolas de EE. UU. cantan 3 movidas en Colombia

Los TLC y la importancia del tamaño del mercado colombiano, entre otros, atraen más jugadores extranjeros al sector avícola.



La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) dice que las 30 empresas que reportan información financiera a la Superintendencia de Sociedades tienen una participación en la producción del 75 por ciento.

La competencia es cada vez mayor, por lo cual las escalas de producción son determinantes en la perspectiva de marcar un crecimiento tendencial en el mercado.



En el 2016, los ingresos operacionales sumaron $ 5,9 billones y en 2017 de $ 7,8 billones, con un crecimiento del 55.2 % en el último quinquenio.



"Cada vez más se destaca una tendencia a especializarse en la fase industrial o de procesamiento, sin descuidar, desde luego, la fase primaria de producción. En especial, porque el crecimiento del sector se mide más por los metros cuadrados construidos en plantas de proceso, que por los metros lineales de construcción en granjas de pollo de engorde", dice el gremio.



En el 2017, la producción llegó a un récord de 1'563.568 toneladas, con una tasa de crecimiento de 5.7 %; volumen que implicó llegar una producción promedio mes de 130.297.



El sector se aproxima a tener una capacidad instalada que le permitirá operar hasta 160.000 toneladas al mes.



Con la producción del año pasado, el consumo per cápita de pollo en Colombia llegó a 32,8 kilos anuales, de los cuales 31,6 kilos correspondieron a producción nacional y el resto a la importada.



Así, el pollo alcanzó la mayor participación en el 'pastel' de las carnes que consumen los colombianos.



"La dinámica de producción crece a pesar de las importaciones de los productos avícolas que el 2017 superaron las 60.000 toneladas, lo que representa de manera aproximada el 3.8 % de la producción nacional, por debajo de lo inicialmente estimado antes de la apertura comercial, particularmente al amparo del TLC con Estados Unidos.



De cara al 2018, los productores estiman un crecimiento del encasetamiento de 2 %, con un total de 782,9 millones de pollitos y un promedio de 65,2 millones, lo que implicará alcanzar una producción de 1.590.432 toneladas de pollo, casi dos veces la producción de carne de bovino en el país, con una oferta promedio mes de 132.536", añade el reporte gremial.

Negocio incubado

Cobb Vantress inició el 30 de octubre operaciones bajo el nombre Cobb Colombia.



La nueva unidad de la compañía será la primera operación multinacional especializada en genética de pollos de engorde en el país.



Además, la filial formará parte administrativamente de Cobb-Vantress Brasil para vender y suministrar soporte técnico a los clientes en el mercado colombiano.



Cobb cuenta con lotes de gallinas reproductoras abuelas en Colombia y espera operar en plena capacidad en los próximos seis meses.



Adicionalmente, proporcionará huevos provenientes de la operación de Cobb Brasil para incrementar la producción.



Cobb tiene actualmente una oficina en Bogotá y cuenta con un equipo dedicado a la gestión de producción y relaciones con los clientes. A partir de los próximos días, el equipo Cobb ampliará sus servicios y comercializará las aves producidas directamente por Cobb Colombia.



“Nuestro próximo paso será buscar la certificación de compartimento para nuestra unidad de producción en Colombia, a fin de alinearla con nuestras oficinas regionales en Brasil”, dijoe Jairo Arenazio, director general de Cobb para Suramérica.



Posteriormente, Cobb Colombia prevé la atender la demanda del mercado de Ecuador, a través del suministro de aves por vía terrestre.



El socio mayoritario de Cobb Colombia, con 98 por ciento, es la compañía estadounidense Tyson International Holding Company, subsidiaria de la también norteamericana Tyson Foods. Esta multinacional -según el portal LosDatos.com- vende 38.260 millones de dólares anuales y es uno de los mayores productores de proteína animal (pollo, cerdo y res) en el mundo.

Cargill con Campollo

La compañía estadounidense Sun Valley, firma subsidiaria de la también Cargill, prevé adquirir la empresa colombiana Campollo.



La multinacional estadounidense, uno de los grupos de agroalimentos más grandes del mundo, como anticipó EL TIEMPO, adquirió hace algunos meses a Pollos Bucanero, a través de Cargill Colombia Foods Holding.



Tanto Bucanero como Campollo se enfocan en el levantamiento de pollitos para su posterior sacrificio y consumo como proteína.



Por su lado, Cargill importa y comercializa en el país materias primas utilizadas para la elaboración de alimentos balanceados y a través de Cargill Americas.



La multinacional también importa al país granos para consumo animal y humano como maíz, trigo, sorgo y soya, y a través de Provimi fabrica premezclas e importa aditivos que son utilizados en la elaboración de alimentos concentrados para animales. ​

A la cría de aves

Aviagen Group Holding (EE.UU.) , que es un conglonerado subsidiario de EW Group (Alemania), prevé adquirir, directamente o mediante compañías o vehículos fiduciarios controlados, el 90 por ciento de las acciones en circulación de la compañía Avícola Colombiana (Avicol), que es de la familia Robayo (segunda generación de los fundadores de Kokoriko-Avesco).



Por ello, el negocio no incluye el 10 por ciento que tiene en la firma colombiana la compañía Avidesa Mac Pollo.



Dado que Aviagen no tiene ninguna entidad o establecimiento y no lleva a cabo actividades comerciales directamente en Colombia -solo participa o a través de exportaciones de ‘gallinas abuelas para engorde’ y ‘gallinas reproductoras para engorde’ desde Brasil, y ocasionalmente desde EE. UU.- es probable que la operación no tenga objeción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



Avicol se creó en 1959 y su actividad se ha concentrado en la producción de reproductoras y reproductores de la línea pesada (padre y madre del pollito de engorde).



Inicialmente representó y distribuyó la marca de genética Arbor Acres y en la actualidad es el representante exclusivo para Colombia de a Genética Ross.



A partir de 1993, la empresa incluyó en su portafolio de productos la línea de ponedoras Hy-Line.



El gerente de LosDatos.com, Luis Bernardo Naranjo Ojeda, dice que la venta de Avicol a Aviagen es un paso natural dentro de la estrategia de esta multinacional de tener una operación propia en Colombia adquiriendo al distribuidor local.



"El acuerdo de paz mejora la inversión en el campo por parte de las multinacionales y grupos locales", dice Naranjo.



Según esta plataforma, Avicol registró en el 2017 ingresos por 88.780 millones de pesos. Además, exportó 1,6 millones de dólares e importó 5,7 millones de dólares. Tiene 543 empleados.



ROLANDO LOZANO GARZÓN-ECONOMÍA Y NEGOCIOS