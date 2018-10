Mineros S.A. tras oro en Argentina y Chile; alemanes compran Avicol

El sector de fusiones y adquisiciones del país está a la espera de que se concreten importantes operaciones a final de año. En lo corrido del 2018, se han realizado operaciones por 10,8 billones de pesos, monto que supera casi la cifra de todo el 2017, que fue de 11 billones de pesos.

“Las operaciones que se reactivaron tras despejarse la incertidumbre electoral del primer semestre se verán reflejadas en las cifras de fusiones y adquisiciones de diciembre o el próximo año”, afirmó la presidenta de Silk Banca de Inversión, Martha Juliana Silva.



La necesidad de elevar el flujo de caja está entre las razones del sector público para apurar algunas ventas de activos en Colombia y el exterior.

Negocio más grande

La minera Drummond está buscando un socio que adquiera un porcentaje del orden del 20 por ciento de sus acciones, para vincularlo a la operación en Colombia.



La operación ha despertado un marcado interés en varios jugadores del sector carbonífero, que incluso están dispuestos a comprar el 80 por ciento.



Las restantes acciones de Drummond Company son de la japonesa Itochu.



En días pasados, el diario ‘The Wall Street Journal’ dijo que la estadounidense Peabody sostuvo conversaciones para comprar el porcentaje mayoritario de la carbonera, en manos de la familia Drummond, en un acuerdo que podría valorarse entre los 4.000 y los 4.500 millones de dólares (12,3 a 13,8 billones de pesos).



Aunque hay escepticismo de que la negociación pueda llegar a buen puerto, pues los inversionistas extranjeros tienen reparos sobre la seguridad jurídica para los proyectos mineros en el país, se trata del primer exportador colombiano del mineral, con 32 millones de toneladas, lo que equivale a cerca de la tercera parte de la producción nacional prevista en el 2018.



Sin embargo, los buenos precios del carbón y el buen ritmo de los proyectos -según la Agencia Nacional de Minería (ANM)- podrían permitir la meta de producción y de paso -según analistas- impulsar movidas en el sector en lo que resta de año.



El presidente de Drummond Colombia, José Miguel Linares, dijo recientemente que los accionistas tomaron la decisión de buscar un socio que participe en la operación en Colombia.



“Hace unos años se hizo el mismo ofrecimiento y resultó la japonesa Itochu interesada en participar. Se está atravesando por una situación razonable de mercado que lleva a ofrecer parte de las tareas de producción. Y de paso traer para Drummond importantes flujos de capital”, dijo el directivo.

Cubrir faltante

La enajenación del 32,5 por ciento que tiene la Nación en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), que se encuentra en su segunda etapa porque en la primera no hubo ofertas del sector solidario, contempla el traspaso de 1.100 millones de títulos, cuyo precio estimado es de 2,28 billones de pesos, a razón de 2.075 pesos cada uno.



El traspaso de este activo y de otros de tipo público es parte de lo que se estima, incluirá el Ministerio de Hacienda en el proyecto de ley de financiamiento, para disponer de recursos que permitan apalancar las finanzas del Estado durante el 2019.

En aguas

En la cuenta regresiva hacia el 2019 también podría haber movimientos con activos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), pues su gerente general, Jorge Londoño De la Cuesta, afirmó que la intención es vender algunos bienes societarios de la compañía como el 10 por ciento de ISA y las empresas del Grupo en Chile.



Los recursos se usarán para apalancar el flujo de caja de la compañía integrada, que se afectó por la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango y concluir dicha construcción.

Reacomodo en 'bombas'

En lo que resta de año también podría concretarse la venta de las estaciones de servicio Esso y Mobil, pero que por un condicionamiento a su dueño (Terpel), por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), hoy está administrando un fideicomiso.El plazo de la venta vence el 15 de noviembre y el negocio se estima cercano a 1,5 millones de pesos.

Falta el aterrizaje

La alianza que se viene negociando desde hace unos 20 meses entre Avianca Holdings y United Airlines, y a la que se sumó en agosto la panameña Copa Airlines, podría por fin despegar antes del 31 de diciembre próximo, y convertirse en otras de las grandes movidas del 2018.



El posible convenio está diseñado para brindarles beneficios a los viajeros de la red de rutas de las tres compañías, entre Estados Unidos y Latinoamérica.



La alianza estratégica y comercial con tres aerolíneas de la importancia y trayectoria de Avianca, Copa y United además abriría oportunidades de conexión y de itinerarios en el continente americano.

En gases

También está previsto que este año el fabricante alemán de gases industriales Linde venda parte de su negocio de gas en Norteamérica y en Suramérica, incluido Colombia, por 3.300 millones de dólares, a un consorcio conformado por el grupo Messer y el inversionista financiero CVC.



La transacción es para facilitar el proceso de fusión con las estadounidenses Praxair y en lo que tiene que ver con Colombia se debe a que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso términos para restablecer la libre competencia, que ve restringida por la decisión de las casas matrices de las filiales de Linde y Praxair de fusionarse.



Con esta integración, Linde y Praxair se convertirían en el mayor fabricante de gases industriales del mundo, con una facturación de unos 32.000 millones de dólares anuales. Las ventas en Colombia, sin incluir las desinversiones ordenadas por la SIC, de las compañías son de unos 325 millones de dólares.

Cría de aves de corral

Aviagen Group Holding, que es un conglonerado subsidiario de EW Group (Alemania), prevé adquirir, directamente o mediante compañías o vehículos fiduciarios controlados, el 90 por ciento de las acciones en circulación de la compañía Avícola Colombiana (Avicol).



El negocio no incluye el 10 por ciento que tiene en la firma colombiana la compañía Avidesa Mac Pollo.



Dado que Aviagen no tiene ninguna entidad o establecimiento y no lleva a cabo actividades comerciales directamente en Colombia -solo participa o a través de exportaciones de ‘gallinas abuelas para engorde’ y ‘gallinas reproductoras para engorde’ desde Brasil, y ocasionalmente desde EE. UU.- es probable que la operación no tenga objeción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



Avicol se creó en 1959 y su actividad se ha concentrado en la producción de reproductoras y reproductores de la línea pesada (padre y madre del pollito de engorde).



Inicialmente representó y distribuyó la marca de genética Arbor Acres y en la actualidad es el representante exclusivo para Colombia de a Genética Ross.



A partir de 1993, la empresa incluyó en su portafolio de productos la línea de ponedoras Hy-Line.



El gerente de Losdatos.com, Luis Bernardo Naranjo Ojeda, dice que la venta de Avicol a Aviagen es un paso natural dentro de la estrategia de esta multinacional de tener una operación propia en Colombia adquiriendo al distribuidor local.



"El acuerdo de paz mejora la inversión en el campo por parte de las multinacionales y grupos locales", dice Naranjo.



Según la plataforma, Avicol registró en el 2017 ingresos por 88.780 millones de pesos. Además, exportó 1,6 millones de dólares e importó 5,7 millones de dólares. Tiene 543 empleados.

Otros negocios

En el sector salud, en particular el segmento de prestación de servicios hospitalarios, como tratamientos cardiovasculares, la compañía Avidanti adquiere el 85 por ciento del capital de la sociedad Angiografía de Colombia. Tras la concentración económica, prevén ampliar los servicios de diagnóstico, terapia y tratamiento cardiovascular.



Griffith Foods, un fabricante de salsas y aderezos con planta en Antioquia, adquirirá acciones y posteriormente capitalizará a Inversiones Vallejuelo, que por su lado procesa frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos. Tras concretarse el par de operaciones, Griffith Foods tendrá el 60 por ciento de las acciones en circulación de Inversiones Vallejuelo.



Por su lado, Mineros S.A. anunció la suscripción de un acuerdo para la adquisición del 100 % de la participación sobre la Mina de oro Gualcamayo en Argentina y un acuerdo de opción de compra en el proyecto de exploración de oro La Pepa en Chile, ambos con la compañía Yamana Gold, una de las empresas mineras más grandes en producción a nivel mundial.



Con esta transacción, Mineros amplía su portafolio, a un cuarto activo de

producción.



La adquisición de Gualcamayo le proporciona a Mineros una mina con un largo historial de operaciones.



Actualmente, Gualcamayo está en camino de alcanzar un pronóstico de producción

de 100.000 onzas de oro en el 2018, lo cual contribuirá de manera significativa a la producción de Mineros.



La transacción también representa un avance importante en la estrategia de crecimiento de la empresa colombiana, que tiene por objetivo aumentar la producción de oro a 500.000 onzas anuales.



En la actualidad, Mineros produce 200.000 onzas de oro al año, de modo que la adición de la mina Gualcamayo y sus potenciales de crecimiento, permitirán que se convierta en un productor aurífero de nivel intermedio enfocado en América Latina.



