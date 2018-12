64 empresas que cambiaron de dueños durante 2018 en Colombia

En el 2018, se aceleraron los cambios de propiedad en empresas colombianas de diversos sectores.



Los compradores fueron grupos nacionales y extranjeros interesados en incursionar en el país y/o crecer más rápidamente en el mercado nacional.

Entre las organizaciones que cambiaron de manos están confeccionistas de vestidos de baño; mueblerías; productores de arepas; minas de esmeraldas; concesionarios de carros; clínicas; y lavanderías

Entre las organizaciones que cambiaron de manos están confeccionistas de vestidos de baño; fabricantes de muebles; productores de arepas de maíz; concesionarias de minas de esmeraldas; concesionarios de vehículos; clínicas; plantas de sacrificio avícola; lavanderías; firmas de cannabis medicinal; aseguradoras; productoras de aderezos; fábricas de productos naturales; petroleras medianas; estaciones de gasolina; laboratorios clínicos; distribuidoras de gas natural; empresas de logística; y terminales de transporte.



Los países de los que provinieron las inversiones fueron Singapur, Francia, Chile, Canadá, Estados Unidos, Dubái, Luxemburgo, Perú, Alemania, Italia y Holanda, entre otros.



Aquí, una lista de empresas cuyos socios vendieron el 50 por ciento o más de la propiedad accionaria; a grupos distintos a sus filiales o firmas subordinadas.

1.Por 421.212 millones de pesos, Auna Colombia - firma controlada por la red peruana de clínicas Auna- concretó la adquisición de la Promotora Médicas las Américas, que estaba en manos del fondo de capital privado MAS Colombia Latam e inversionistas locales. El Grupo Salud del Perú, que originalmente firmó acuerdo de compra, cedió su derecho al nuevo dueño de la compañía, que operará la Clínica Las Américas y la Torre Médica Las Américas, en Medellín, entre otros activos.



2. El grupo francés Elis acordó adquirir la colombiana Metropolitana S. A. S., que presta servicios de lavandería a los sectores de salud, industria y hotelería, entre otros. La adquisición además amplía la red de Elis en Bogotá y su zona de influencia. La firma adquirida factura unos 12.500 millones de pesos, cifra casi similar a la de Elis Colombia.



3. La compañía canadiense Khiron Life Sciences (KLS) concretó la adquisición del Instituto Latinoamericano de Neurología y Sistema Nervioso (Ilans), con clínicas especializadas en Bogotá en tratamiento del dolor y desórdenes del sueño. Khiron pagará 7 millones de dólares a los dueños de la institución médica.



4. La firma española Emergia -que se focaliza en tercerización de servicios- adquirió a Conalcréditos (Colombia). De esa manera, se ubica entre las diez primeras compañías de Colombia del sector de recobros y atención al cliente.



5. IDC Salud Holding (España), que está controlada por el grupo alemán Fresenius Seco Kgaa, acordó comprar la mayoría de acciones de Clínica Medellín. La inversión asciende a 180.000 millones de pesos.



6. En el sector salud, en particular el segmento de prestación de servicios hospitalarios, como tratamientos cardiovasculares, la compañía Avidanti adquirió el 85 por ciento del capital de la sociedad Angiografía de Colombia.



7. Griffith Foods, un fabricante de salsas y aderezos con planta en Antioquia, adquirió acciones y posteriormente capitalizó a Inversiones Vallejuelo, que por su lado procesa frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos. Tras concretarse el par de operaciones, Griffith Foods obtuvo el 60 por ciento de las acciones en circulación de Inversiones Vallejuelo.



8. La multinacional Zurich Insurance (Suiza) anunció una expansión en Latinoamérica, tras adquirir las operaciones de la australiana QBE Seguros en Colombia, Brasil y México, por 409 millones de dólares.



9. La petrolera canadiense New Stratus Energy anunció por su lado la adquisición de Vetra Energía, por 88,5 millones de dólares. La firma posee, entre otros, más del 50 por ciento de participación en los contratos de los campos de producción Santo Domingo, en los Llanos y Cohembi, Piñuña- Quillacinga y Quinde, en Putumayo.



10. Las canadienses Arrow Exploration y Canacol Energy celebraron un contrato de compraventa de acciones, a través del cual la primera adquirió la firma Carrao Energy, que es una subsidiaria de la segunda domiciliada en Panamá. Como contraprestación, Canacol recibió 20 millones de dólares en efectivo y otro tanto representado en acciones ordinarias de Arrow Exploration.



11.Otra movida que aterrizó en el país fue la compra del 80 por ciento de las acciones de la compañía de servicios de comida colombiana Servihoteles S.A.S., por parte del grupo francés Newrest.



12. La compañía Ceibo Energy Corporation Sucursal Colombia (antes Integra Oil & Gas) fue adquirida por la extranjera Ceibo Energy Corporation.



13.La firma canadiense Fura Gems adquirió el 76 por ciento de la firma Esmeracol para tomar el control de la mina Coscuez, ubicada en el municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá). La transacción se tasó en 10 millones de dólares.



14. El grupo chileno Empresas Copec vendió la Distribuidora Andina de Combustibles (estaciones de gasolina Esso y Mobil) en Colombia, a la peruana Corporación Primax, en una operación valuada en 232 millones de dólares.



15-16. La compañía estadounidense Sun Valley, subsidiaria de Cargill, adquirió a la colombiana Campollo. La multinacional estadounidense adquirió también en 2018 a Pollos Bucanero, a través de Cargill Colombia Foods Holding. Tanto Bucanero como Campollo se enfocan en el levantamiento de pollitos para su posterior sacrificio y consumo humano.



17. La compañía canadiense Organto Foods, un proveedor de frutas y verduras orgánicas, firmó un acuerdo para adquirir la firma Medicannabis S.A.S. (Colombia). La firma local se encuentra en una etapa avanzada de la obtención de licencias para cultivar y procesar marihuana con fines terapéuticos.



18. Green Pharma Colombia, que se enfoca en el cultivo y extracción de aceite de cannabis y la producción de tinturas, cremas, champú, cremas para la piel y otros productos de belleza fue adquirida por la firma estadounidense USA Real Estate Holding.



19. Broadway Gold Mining Limited anunció la firma de un acuerdo vinculante con Medcolcanna -un emisor privado establecido bajo leyes de Islas Vírgenes Británicas- y así tomar el control de dicha compañía. Medcolcanna S.A.S., filial de Medcolcanna en Colombia, está en el proceso de establecer operaciones localmente.



20. Synlab Diagnósticos Globales, que se enfoca en sector de servicios médicos, principalmente radiografías, adquirió el 100 por ciento de las acciones de la firma Botero Sanín S.A.S. (dueño de Botero Sanín Laboratorio Clínico).



21. La multinacional alemana Brenntag, a través de su sucursal en Colombia, adquirió, por 39.000 millones de pesos, la firma Conquímica. Esta empresa tiene su sede principal en Medellín y se dedica principalmente a distribuir productos químicos industriales y especializados a las industrias de revestimientos, alimentos y limpieza.



22. La firma alemana Jungheinrich Beteiligungs aterrizó de manera directa en el país, al comprar la Agencia Alemana de Colombia (AAC), que es la que importa y distribuye sus equipos de almacenamiento y montacargas.



23. El sector de recursos naturales no renovables también generó movidas: la Comercializadora Colombiana de Carbones y Coques (Coquecol) compró el 100 por ciento que tenía Pedro Enrique de Oliveira en la firma Intercarbón Mining. Esta firma tiene licencia para explotar comercialmente proyectos de carbón coque (metalúrgico) en el país.



24.Quimpac de Colombia (QDC), firma con casa matriz en Perú, adquirió el ciento por ciento de las acciones en circulación de Mexichem Derivados de Colombia, que produce hipoclorito de sodio y otras sustancias relacionadas con la cadena de producción de cloro.



25. ComparaOnline, plataforma de seguros, adquirió las operaciones de ComparaMejor, sistema colombiano de búsqueda electrónica de pólizas para vehículos.



26. Lisa Holdings y el fondo Valórem llegaron por su parte a un acuerdo con Taghleef Industries (Dubái) para enajenar sus participaciones accionarias en Biofilm, uno de los principales productores de películas de polipropileno biorientado (BOPP, por sus siglas en inglés) de empaques flexibles, etiquetas y aplicaciones industriales en América Latina. Biofilm era controlada en partes iguales por el Grupo Sanford y el Grupo Santo Domingo.



27. Crezcamos, sociedad de otorgamiento de microcréditos que se enfoca en la población rural y semi-urbana, adquirió el ciento por ciento de las acciones de Opportunity International Colombia (OIC). Posteriormente, esta absorbió a Crezcamos. Crezcamos es controlada accionariamente, con 55,1 por ciento, por los fondos de capital privado Rural Impulse Fund I y Rural Impulse Fund I I, de Luxemburgo.



28. La firma canadiense PharmaCielo llegó a un acuerdo para adquirir Ubiquo Telemedicina S.A.S., proveedor colombiano de servicios médicos en línea. La plataforma cuenta con una base de 80.000 pacientes en el departamento de Antioquia.



29. La compañía australiana Creso Farma emitió 7,1 millones de dólares en acciones, para comprar a Kunna Canada, sociedad matriz de Kunna S. A. S. (Colombia).



30. El británico Intertek Group –que se enfoca servicios de certificación de calidad para diversos sectores– acordó adquirir a la firma Proasem, proveedor colombiano de servicios de prueba, inspección, metrología y laboratorio.



31. Valórem informó que una vez cumplidas todas las condiciones pactadas con DHL Supply Chain, filial de Deutsche Post DHL Group, perfeccionó la venta de la totalidad de su participación accionaria en el grupo logístico Suppla.



32. Weener Plastics Group, conglomerado de origen holandés, acordó la adquisición del proveedor de envases y empaques Proenfar, que era controlado por el fondo de capital privado Altra Investments.



33. CMIG International, multinacional basada en Singapur y controlada por China Minsheng Investment Group, compró los negocios de la sudafricana Old Mutual en nuestro país, México y Uruguay.



34-35. El fondo canadiense Brookfield compró, por 1,1 billones de pesos, del 41,89 por ciento de Naturgy (antes Gas Natural Colombia), con la que a controlar el 53,1 por ciento de dicha compañía. La firma canadiense adquirió además el ciento por ciento de la empresa Serviconfort Colombia, que se enfoca en la venta de equipos e insumos para gasodomésticos.



36. Como parte de la adquisición de la compañía de juegos electrónicos para dispositivos móviles Brainz Colombia, la firma estadounidense Jam City constituyó en el país su filial JCSA S.A.S., con el fin de llevar a cabo el movimiento accionario. Cabe recordar que el mayor accionista de Jam City, con 60 por ciento, es el desarrollador de juegos electrónicos coreano Netmarble Corporation.



37 .El fondo privado de inversión ProFútbol adquirió el 55 por ciento de las acciones del equipo de fútbol profesional Envigado. “Tras un largo proceso de verificación, el fondo de capital privado ProFútbol, bajo la administración de Progresión, vehículo financiero que de inversiones internacionales con compañías que se encuentran en expansión, adquirió el 55 por ciento del Envigado”, dijo la empresa compradora en un comunicado de prensa.



38-39. La compañía Saint Honoré Iberia SLU, subsidiaria de la firma alemana Talanx International, concreta la compra de cerca del 93 por ciento de la propiedad accionaria de las compañías Generali Colombia Seguros Generales y Generali Colombia Vida.



40.Spectrum Cannabis fue adquirida, por 90 millones de dólares, por el grupo canadiense Canopy. A cambio de la inversión, los socios colombianos recibieron acciones de la casa matriz canadiense.



41. El 51 por ciento de Newlink Comunicaciones Estratégicas fue vendido al grupo italiano SEC, por 7.600 millones de pesos. Los accionistas minoritarios de Newlink podrán mantener la gestión de la agencia y, si así lo desean, vender el 49 por ciento restante después de 5 años; y recibir una parte en efectivo y otra en acciones de la sociedad italiana SEC.



42. Tras vendérsela en el 2013, dos de los socios fundadores de la firma AutoSnack acaban de recomprarle, a Biomax Biocombustibles, la primera compañía, que se enfoca en la venta de alimentos con máquinas dispensadoras. La readquirieron por 10.700 millones de pesos, a través de la firma Anmaro.



43.La compañía francesa Neovia adquirió la firma paisa Mezclas Biomix, que se enfoca en la producción de suplementos alimenticios y minerales para ganado y aves de corral.



44. Carvajal Educación y Ecar International ejecutaron un acuerdo con Anthakarana y Arcadia Capital Partners, para la venta de la totalidad de las acciones que poseían directa o indirectamente en las sociedades B2B Portales Colombia y B2B Portales Inc., de EE. UU.



45. Easy Taxi Colombia concretó la absorción jurídica de su plataforma competidora Tappsi. Las dos compañías tienen activos por 3.975 y 3.500 millones de pesos, respectivamente. Tras la fusión, además Easy Taxi quedó controlada en un 63,1 por ciento por la firma española Cabibymobility Internacional, y por Spinal Tap, con 26,2 por ciento.



46. La canadiense Quinto Resources (QR) le adquirió a socios colombianos la firma de producción de oro Conga Mining, que pasó a denominarse Combia Gold. De esa manera, QR tiene derecho a adquirir el proyecto ‘Guamo’, en Antioquia.



47. La firma española Gigas anunció el cierre de la compra de la colombiana Ability. Esta firma presta servicios en la nube a 70 clientes empresariales, principalmente medianas compañías.



48. Por 10,3 millones de dólares, la canadiense Chemesis International firmó una carta de intención vinculante para adquirir el ciento por ciento de las acciones de la firma colombiana de cannabis medicinal La Finca Interacviva-Arachna Med.



49. Aviagen Group Holding, que es un conglomerado subsidiario de EW Group (Alemania), prevé adquirir, directamente o mediante compañías o vehículos fiduciarios controlados, el 90 por ciento de las acciones en circulación de la compañía Avícola Colombiana (Avicol).



50. Inversionistas liderados por el fondo Australis Partners adquirieron el 50 por ciento de Alianza Fiduciaria y Alianza Valores, en manos de Advent International. Australis y el actual dueño del otro 50 por ciento de Alianza, la Organización DeLima, administran en unión las inversiones colectivas.



51. Celsia, empresa de energía del Grupo Argos alcanzó el control del 57,6 por ciento de la firma Begonia Power, que se enfoca en el desarrollo de cuatro proyectos eólicos en La Guajira.



52. La firma de alimentos balanceados Italcol de Occidente elevó de 50 a 100 por ciento su participación accionaria en Agroindustrias de la Granja. El vendedor de las acciones fue Inversiones P. García y Cía. S. C. A.



53. Los socios de la empresa colombiana Azul Nevado aportaron la totalidad de sus acciones en esta compañía al Grupo Alpina. De esta manera, Alpina pasó a controlar la productora de arepas y otros alimentos Don Maíz. Los actuales socios de Azul Nevado ya tenían participación accionaria en Alpina, pero se trataba de un negocio aparte.



54. La Gobernación del Meta le vendió a La Cooperativa de motoristas del Huila y Caquetá (Coomotor) el 53,1 por ciento que tenía en la Terminal de Transporte de Armenia. La negociación ascendió a 13.582 millones de pesos.



55. A través de una capitalización por 3.221 millones de pesos, Nutresa tomó el 60 por ciento de Productos Naturela, firma de Cumaral (Meta) que se enfoca en alimentos saludables y funcionales como espirulina (suplemento dietético a base de microalgas).



56. El control accionario de la aerolínea Easyfly pasó a manos de Volant, una ‘holding’ del empresario Henry Cubides Olarte, a su vez dueño, entre otras firmas, de Coltanques y la empresa de correos Envía.



57. También levantó vuelo la operación a través de la cual la estadounidense American Airlines (AA) –por medio de la firma chilena Aerosan Airport Services, que era dueña del 50 por ciento de Transaéreo– adquirió la otra mitad de esta compañía, que estaba en manos de las firmas Finplan y Colartex.



58. Colchones Paraíso adquirió a Muebles & Accesorios, distribuidora y fabricante de mobiliario del centro del país, que factura 40.000 millones de pesos anuales.



59. La empresa Aseo Urbano, con operación de servicios de recolección de residuos sólidos en varias ciudades del país, pasó de manos españolas a francesas. El 80 por ciento de sus acciones en circulación fueron adquiridas por el grupo francés Veolia, a través de Veolia Holding (Colombia). La empresa cucuteña era controlada por Acon Waste Management (AWM), firma española que a su vez es administrada por Acon Investments.



60. La incubadora de empresas Espacio adquirió el portal www.thebogotapost.com, que era propiedad de Newbery Communications. Sin embargo, el periódico en idioma inglés The Bogotá Post, que fue fundado por Emma Newbery, seguirá siendo propiedad de Newbery Communications.



61.El grupo BCD Travel, de Holanda, adquirió una participación mayoritaria de su asociado en Colombia, la firma Travel Club (BCD Travel). Como parte del acuerdo, el colombiano Andrés Monguí (antes dueño del 98 por ciento de Travel Club Colombia) se desempeña como socio minoritario gerente bajo la nueva estructura de propiedad.



62. El fondo de capital privado Tribeca le vendió su homólogo inglés Alpha Blue Ocean la confeccionista de vestidos de baño e indumentaria OndadeMar.



63. La empresa francesa de productos industriales Armor compró a Lux Label, firma que se focaliza en la comercialización de cintas de nylon para uso industrial y comercial.



64. Colorquímica adquirió a Química Kairos, que como la primera produce químicos usados en la producción de tableros de madera aglomerada.



