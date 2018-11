Firma de verduras llega a cannabis medicinal; Cargill compra Campollo

En los 10 primeros meses de este año, se aprobaron en el país 129 integraciones empresariales, 5 más que en igual periodo del 2017, cuando se reportaron 124.



A continuación algunas de esas movidas y otras conocidas por EL TIEMPO durante el último mes.

La compañía canadiense Organto Foods, un proveedor de frutas y verduras orgánicas, firmó un acuerdo para adquirir la firma Medicannabis S.A.S. (Colombia).



La firma local se encuentra en una etapa avanzada de la obtención de licencias para cultivar y procesar marihuana con fines terapéuticos.



La empresa extranjera considera la adquisición de Medicannabis como una extensión lógica y complementaria de su negocio de hortalizas y frutas orgánicas, dada su experiencia en contratación, procesamiento, logística, importación, exportación y certificación.



Aunque las frutas y verduras orgánicas continuarán siendo el pilar de su negocio, la adición de esta división conducirá a una mayor rentabilidad y valor en un sector de alto potencial por parte de Organto Foods.

VerdeMed Holdings inició un proceso de oferta de acciones propias, por 5 millones de dólares.



A la fecha, la compañía ha recibido 600.000 dólares en compromisos de financiamiento de inversionistas calificados brasileños y colombianos.



La firma planea utilizar los ingresos de la oferta de acciones para completar adquisiciones de activos en Colombia y Brasil y ampliar sus planes de negocios.



La compañía tiene, entre otros, derechos para adquirir una participación significativa de las acciones de un productor colombiano licenciado de cannabis medicinal, que actualmente cuenta con una instalación de extracción industrial y de cultivo de 279 metros cuadrados de área.

Belleza y cannabis

Green Pharma Colombia, que se enfoca en el cultivo y extracción de aceite de cannabis y la producción de tinturas, cremas, champú, cremas para la piel y otros productos de belleza fue adquirida por la firma estadounidense USA Real Estate Holding.



Aunque el monto de la operación se conocerá al momento concretarse, es la primera que se realiza sobre una empresa colombiana de cosméticos con sustancias a base de cannabis medicinal.

Medicina Integral

Broadway Gold Mining Limited anunció la firma de un acuerdo vinculante con Medcolcanna -un emisor privado establecido bajo leyes de Islas Vírgenes Británicas- y así tomar el control de dicha compañía.



Medcolcanna S.A.S., filial de Medcolcanna en Colombia, está en el proceso de establecer operaciones localmente.



La firma cuenta con 4 hectáreas de tierra aprobadas para la siembra de cultivos, en un área cerca de Bogotá en la que planea comenzar en el corto plazo la construcción de instalaciones e invernaderos.



La compañía también tiene opciones para 120 hectáreas adicionales de terreno, lo que le permitirá expandirse rápidamente a medida que este sector crece en Colombia.

Integración en cannabis

La compañía canadiense Khiron Life Sciences (KLS) concretó el acuerdo para adquirir el Instituto Latinoamericano de Neurología y Sistema Nervioso (Ilans), con clínicas especializadas en Bogotá en tratamiento del dolor y desórdenes del sueño.



Al momento del cierre final, Khiron pagará 15,5 millones de dólares en acciones y efectivo a los actuales dueños de la institución médica criolla.



KLS fue fundada por Álvaro Torres Rueda y otros inversionistas colombianos, pero inscribió las acciones en el mercado de valores canadiense, donde se focalizan un alto número de fondos e inversionistas de cannabis medicinal.



Su filial en el país es Khiron Colombia.



Ilans (Colombia) genera 10,5 millones de dólares en ingresos anuales.

Cargill con Campollo

Aunque no se ha firmado el acuerdo definitivo, la compañía estadounidense Sun Valley, firma subsidiaria de Cargill, prevé adquirir la empresa colombiana Campollo.



La multinacional estadounidense, uno de los grupos de agroalimentos más grandes del mundo, como anticipó EL TIEMPO, adquirió hace algunos meses a Pollos Bucanero, a través de Cargill Colombia Foods Holding.



Tanto Bucanero como Campollo se enfocan en el levantamiento de pollitos para su posterior sacrificio y consumo como proteína.



Por su lado, Cargill importa y comercializa en el país materias primas utilizadas para la elaboración de alimentos balanceados y a través de Cargill Americas.



La multinacional también importa al país granos para consumo animal y humano como maíz, trigo, sorgo y soya, y a través de Provimi fabrica premezclas e importa aditivos que son utilizados en la elaboración de alimentos concentrados para animales. ​

En los laboratorios

Synlab Diagnósticos Globales, que se enfoca en sector de servicios médicos, principalmente radiografías, adquirirá el 100 por ciento de las acciones de la firma Botero Sanín S.A.S. (dueño de Botero Sanín Laboratorio Clínico).

Cría de aves de corral

Aviagen Group Holding, que es un conglonerado subsidiario de EW Group (Alemania), prevé adquirir, directamente o mediante compañías o vehículos fiduciarios controlados, el 90 por ciento de las acciones en circulación de la compañía Avícola Colombiana (Avicol), que es de la familia Robayo (segunda generación de los fundadores de Kokoriko-Avesco).



El negocio no incluye el 10 por ciento que tiene en la firma colombiana la compañía Avidesa Mac Pollo.



Dado que Aviagen no tiene ninguna entidad o establecimiento y no lleva a cabo actividades comerciales directamente en Colombia -solo participa o a través de exportaciones de ‘gallinas abuelas para engorde’ y ‘gallinas reproductoras para engorde’ desde Brasil, y ocasionalmente desde EE. UU.- es probable que la operación no tenga objeción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



Avicol se creó en 1959 y su actividad se ha concentrado en la producción de reproductoras y reproductores de la línea pesada (padre y madre del pollito de engorde).



Inicialmente representó y distribuyó la marca de genética Arbor Acres y en la actualidad es el representante exclusivo para Colombia de a Genética Ross.



A partir de 1993, la empresa incluyó en su portafolio de productos la línea de ponedoras Hy-Line.



El gerente de Losdatos.com, Luis Bernardo Naranjo Ojeda, dice que la venta de Avicol a Aviagen es un paso natural dentro de la estrategia de esta multinacional de tener una operación propia en Colombia adquiriendo al distribuidor local.



"El acuerdo de paz mejora la inversión en el campo por parte de las multinacionales y grupos locales", dice Naranjo.



Según esta plataforma, Avicol registró en el 2017 ingresos por 88.780 millones de pesos. Además, exportó 1,6 millones de dólares e importó 5,7 millones de dólares. Tiene 543 empleados.

Otros negocios

-En el sector salud, en particular el segmento de prestación de servicios hospitalarios, como tratamientos cardiovasculares, la compañía Avidanti adquiere el 85 por ciento del capital de la sociedad Angiografía de Colombia. Tras la concentración económica, prevén ampliar los servicios de diagnóstico, terapia y tratamiento cardiovascular.



-Griffith Foods, un fabricante de salsas y aderezos con planta en Antioquia, adquirirá acciones y posteriormente capitalizará a Inversiones Vallejuelo, que por su lado procesa frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos. Tras concretarse el par de operaciones, Griffith Foods tendrá el 60 por ciento de las acciones en circulación de Inversiones Vallejuelo.



-Mineros S.A. anunció la suscripción de un acuerdo para la adquisición del 100 por ciento de la participación sobre la Mina de oro Gualcamayo en Argentina y un acuerdo de opción de compra en el proyecto de exploración de oro La Pepa en Chile, ambos con la compañía Yamana Gold, una de las empresas mineras más grandes en producción a nivel mundial.



-El Concejo de Medellín aprobó la venta 10,1 por ciento de ISA y las participaciones accionarias de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en otras sociedades. Las acciones en ISA valen mínimo 1,3 billones de pesos, si se tiene en cuenta el nivel de cotización actual del papel en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). EPM también venderá las participaciones minoritarias que tiene en Promioriente, Gas Natural del Oriente, Hidroeléctrica del Río Aures, Gestión Energética (Gensa), Emgensa, Organización Terpel, Corporación Financiera Colombiana, BBVA Colombia, Banco Davivienda y Acerías Paz del Río. En la sesión del 31 de julio, la junta directiva de EPM ya había aprobado enajenar las participaciones indirectas en las sociedades chilenas Aguas de Antofagasta (100 por ciento) y Parque Eólico Los Cururos (también 100 por ciento).



-La firma española Alinto International S.L.U. va tras un contrato de permuta para adquirir las totalidad de las acciones de las importadoras de vehículos ColWagen y ColYong, que son propiedad de Insa Holdings S. A. y Mercantil de Inversiones Arango y Cía. S.A.S. De esa manera, la firma europea adquirirá el control directo sobre ColWagen e indirecto sobre Colyong.



ROLANDO LOZANO GARZÓN-ECONOMÍA Y NEGOCIOS