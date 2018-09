Movida en Hollywood con efecto en Colombia y árabes en firma Biofilm

A medida que mejora el nivel de confianza en la economía y la producción se acelera, se ‘destapan’ nuevas adquisiciones empresariales en Colombia.



A continuación las operaciones más grandes de los últimos días.

Crezcamos adquirirá el ciento por ciento de las acciones de Opportunity International Colombia FACEBOOK

TWITTER

De película



Tras la compra a nivel mundial de las operaciones de Twenty First Century Fox (21CF), por parte de The Walt Disney Company, se integran estudios de cine y televisión en Hollywood, redes de entretenimiento por cable y empresas internacionales de televisión, entre otros negocios. Se sabe entonces que The Walt Disney inicia los trámites en Colombia para obtener el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la integración económica (no fusión) de sus subsidiarias The Walt Disney Colombia, que se enfoca en el licenciamiento y propiedad intelectual, ESPN Colombia (productora de programas deportivos, y Columbia Tristar Buena Vista Films of Colombia con las unidades de 21CF que producen y suministran de películas y material de entretenimiento e informativo para canales de televisión y cine. Se trata de Fox Channels Colombia y FOX Telecolombia (productora de televisión).





Repatriación de activo



La firma Alimentos e Inversiones de Colombia Alina absorberá a Cicav Trading, sociedad panameña de la cual es el único accionista. Tras concretarse esta transacción, la compañía absorbente pasará de contar con activos por 11.278 millones de pesos a 19.204 millones de pesos.





Movida en químicos



Quimpac de Colombia (QDC), firma con casa matriz en Perú, adelanta negociaciones para adquirir el ciento por ciento de las acciones en circulación de Mexichem Derivados de Colombia, que produce hipoclorito de sodio y otras sustancias relacionadas con la cadena de producción de cloro. El objeto social de QDC corresponde a la producción tanto en Colombia como en el exterior, mediante electrólisis de salmuera, de productos como cloro, soda cáustica, hidrógeno y otros derivados de estos como soluciones de hipoclorito de sodio y ácido clorhídrico. Adicionalmente, la compañía también fabrica algunos bienes a partir de estas materias primas como la mezcla de sal para el consumo animal.



Otra movida inca



El también conglomerado peruano Aúna adquirió el Grupo Empresarial Las Américas de Medellín, para crear una de las redes de centros de salud general de alta complejidad y centros oncológicos más grandes de la región andina. El grupo paisa es dueño de la clínica Las Américas y el instituto de oncología privado más grande de Colombia, entre otros activos claves.





Compra árabe



En días pasados, Lisa Holdings y el fondo Valórem llegaron por su parte a un acuerdo con Taghleef Industries para enajenar sus participaciones accionarias en Biofilm, uno de los principales productores de películas de polipropileno biorientado (BOPP, por sus siglas en inglés) de empaques flexibles, etiquetas y aplicaciones industriales en América Latina. Con la adquisición, Taghleef, que tiene su casa matriz en Dubái, aumentando su capacidad de producción anual a 500.000 toneladas. Biofilm es controlada en partes iguales por el Grupo Sanford y el Grupo Santo Domingo y tiene las plantas en Cartagena y Altamira (México).



Operación de crecimiento



Crezcamos, a sociedad de otorgamiento de microcréditos que se enfoca en la población rural y semi-urbana, adquirirá el ciento por ciento de las acciones de Opportunity International Colombia (OIC). Posteriormente, esta absorberá a Crezcamos. Hoy. Crezcamos es controlada accionariamente, con 55,1 por ciento, por los fondos de capital privado Rural Impulse Fund I y Rural Impulse Fund I I, que son de Luxemburgo yadministra Incofin, una gestora de inversiones de origen belga. Igualmente, son propietarios de esa institución Developpement International Desjardins (DID), fundación del grupo canadiense Desjardins, y ASN-Novib¬ -MicrokredietFonds, una gestora holandesa de fondos de capital privado con énfasis también en microfinanzas.





Venta parcial



Eco Oro Minerals (Canadá) vendió dos títulos mineros en Santander a la firma Minesa. El valor de la transacción fue de 5 millones de dólares. El acuerdo no incluye títulos relacionados con el Proyecto Angostura en proceso de arbitraje contra el Gobierno.



ROLANDO LOZANO GARZÓN-REDACCIÓN ECONOMÍA