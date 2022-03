Frutal Produce es una iniciativa de 10 jóvenes emprendedores colombianos, que se fijaron como meta llevar frutas frescas y exóticas al resto del mundo, y lo están logrando, pues en menos de un año ya exportan a más de 25 países y ahora tienen sus ojos puestos en varios mercados de los Estados Unidos.



La firma ha logrado establecer negociaciones directas y permanentes con cerca de 25 compañías ubicadas en el Valle del Cauca, Antioquia, el Eje Cafetero, la Costa Atlántica, con las que comercializa aguacate, limón, pitahaya, banano, gulupa, mango, frutas que finalmente llega al Medio Oriente y Asia “porque han sido más dinámicos y más constantes tanto con los pedidos como en los pagos”, dice Ana Milena Pereira, presidente de la compañía.



Sus directivas llevan casi un año construyendo alianzas comerciales con productores, exportadores, distribuidores y service providers de supermercados en Europa, Dubai, Hong Kong, Singapur, Estados Unidos, Costa Rica, entre otros, y tiene como meta vender este año más de 10 millones de dólares y consolidar su operación en varias ciudades de los Estados Unidos.



“En Frutal estamos seguros de que debemos aprovechar este momento que vivimos como país y como humanidad para que esas calidades creativas y las herramientas disponibles que nos proporciona la tecnología, nos sirvan para darle un vuelco completo al agro, un sector al que pertenecemos y en el que creemos firmemente como fuente de transformación", dice Pereira.



No ha sido un camino fácil el recorrido por esta compañía colombiana, pero gran parte de su éxito radica en que trabaja en proyectos disruptivos que no se hacían en el pasado, como producción y comercialización de frambuesa y pimentón de Colombia, lima ácida de Panamá y Pitahaya de Brasil a Europa y Estados Unidos. Además viene desarrollando una aplicación que permitirá integrar a toda la cadena de valor del negocio con el propósito de ser más competitivos y dinámicos en el sector.



Frutal además de ser comercializadora de fruta presta a todos los integrantes de la cadena servicios de control de calidad, rotación de cartera, asesoría en empaque y producción, data e inteligencia de negocio, “porque cada día debemos ser más competitivos y disruptivos, aunque realmente somos “jóvenes” en este mercado que llevamos en nuestro ADN familiar”, dice la directiva.



Y es que la compañía está conformada por 10 jóvenes (entre los 25 y 35 años) que, gracias a su experiencia en el sector agrícola, han establecido nexos comerciales con más de 25 países y han logrado tender una red de más de 300, entre pequeños y medianos, productores y exportadores de fruta fresca.



Estos emprendedores saben que en el mundo hay grandes oportunidades para su negocio, pero también están convencidos que para alcanzar las metas fijadas deben seguir trabajando sobre esos cuatro pilares que sembraron desde un comienzo: que su empresa sea financieramente viable, ambientalmente responsable, que las compañías con las que se tienen lazos comerciales sean responsables con sus empleados y que todas las relaciones entre compradores y vendedores sean prolongables en el tiempo, señala César Pereira, director de Desarrollo de Negocios de la compañía.



