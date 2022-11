El anuncio de Ecopetrol del fin de su alianza con ExxonMobil para las pruebas piloto de fracking en Colombia muestra la paradoja de que esa técnica que no tiene vía libre en Colombia explica parte de los ingresos que permitieron una ganancia histórica a la petrolera colombiana en los primeros nueve meses de este año.



De esta manera, en Estados Unidos, Ecopetrol obtiene un nuevo máximo histórico en producción con fracking, con un incremento de 79 por ciento, hasta los 43.700 barriles de petróleo diarios durante el tercer trimestre.



Entre tanto, el presidente de la empresa, Felipe Bayón, dice que “si en el Congreso de la República se toma la decisión de que en Colombia no se puede hacer fracking, Ecopetrol no va a hacer no convencionales en el país”.



Como se recuerda, el presidente Gustavo Petro ha sido un claro opositor al desarrollo del fracking en Colombia para la producción de hidrocarburos. Hace dos meses, Ecopetrol solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la suspensión de los pilotos de Kalé y Platero, y ahora, como consecuencia lógica de esa solicitud, la firma estatal puso fin a la asociación con ExxonMobil para dichas pruebas. Entre tanto, se sigue a la espera de la respuesta de la ANH a la solicitud hecha en septiembre.



Bayón explicó que el fin de la alianza “tiene la intención de darle al Gobierno la posibilidad de mirar el tema. Desde Ecopetrol, proactivamente, hemos pedido la suspensión y pisamos el freno con los no convencionales. Estamos deshaciendo lo que habíamos avanzado”.



La decisión llega en momentos en que la petrolera colombiana reportó una utilidad récord acumulada de 27 billones de pesos hasta septiembre, en tanto que las operaciones con fracking en Estados Unidos han generado un ebitda de 727 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2022 (unos 3,5 billones de pesos). “Es un negocio que está funcionando muy bien y que está ayudando a que la compañía tenga buenos resultados”, precisó Bayón.



Ecopetrol contemplaba iniciar las primeras perforaciones de Kalé y Platero –en Puerto Wilches, Santander– a finales del 2022 y la producción con fracking en el 2025.



Observadores del sector consideran que por ser estudios puntuales, suspender los pilotos no traería consecuencias como multas. Pero en otros casos sí podría haber consecuencias, como en los contratos con Drummond o ConocoPhillips, suspendidos a la espera de la definición del Consejo de Estado.



