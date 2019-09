La firma de moda Forever 21 se declara formalmente en bancarrota

En las últimas semanas creció la incertidumbre en torno al futuro de Forever 21 y la situación se encrudeció este domingo, cuando la famosa cadena de 'fast fashion' anunció que se declaró formalmente en bancarrota.



A través de una carta enviada a sus clientes, la firma minorista de moda dijo que presentará una moción para cerrar hasta 178 de sus más de 800 tiendas, aunque aclaró que “las decisiones sobre qué tiendas nacionales se cerrarán están en curso, en espera del resultado de conversaciones continuas con los propietarios”.

La empresa informó que se centraría en maximizar el valor de sus tiendas en Estados Unidos y cerrar algunos locales en el extranjero. Así las cosas, como lo informó el periódico 'The New York Times', la firma dejaría de operar en 40 países, incluidos Canadá y Japón. La agencia 'Bloomberg', entre tanto, informó que la firma planea salir puntualmente de Asia y Europa.



Sin embargo, Forever 21 continuaría vendiendo a través de su sitio web y en cientos de tiendas ubicadas en Estados Unidos y América Latina. "Esperamos que un número significativo de estas tiendas permanezca abierto y opere como de costumbre, y no esperamos abandonar ningún mercado importante en Estados Unidos”, dice la carta.

Estas decisiones son parte de la presentación del 'Chapter 11', la figura estadounidense que equivale a un pedido de quiebra. Esto ayuda a la firma a deshacerse de locales que no son redituables y a recapitalizar el negocio. En otras palabras, le permite seguir operando mientras elabora un plan para pagar a sus acreedores y cambiar el negocio.



Y es que, como lo reportó este domingo la agencia 'Bloomberg', Forever 21 Inc. "ha estimado pasivos sobre una base consolidada de entre mil millones de dólares y 10 mil millones".

Linda Chang, vicepresidenta ejecutiva de la empresa, explicó que el propósito de esta medida es simplificar las cuestiones para que Forever 21 "pueda volver a hacer lo que hace mejor". Sus padres Do Won y Jin Sook Chang fundaron esta cadena en la década de 1980, luego de emigrar a California desde Corea del Sur, y aún hoy la dirigen.



Tal como señaló Chang, en menos de seis años pasaron de estar en 7 países a estar en 47, y ese crecimiento tan abrupto significó también una alta complejidad que se produjo en un período de grandes cambios para la industria minorista.



"Se atenuó el tráfico en los centros comerciales y las ventas están produciéndose más por Internet", señaló.



De esta manera, Forever 21 se suma a otras marcas minoristas de moda como Barneys New York y Diesel USA que han solicitado protección por bancarrota. Otras, como Payless ShoeSource y Charlotte Russe, han cerrado por completo.



LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA y ELTIEMPO.COM