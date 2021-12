Aunque las compañías fueron las más afectadas durante los inicios de la pandemia, mucha gente aún así se arriesgó a emprender y cumplir sus más ambiciosos sueños. Este fue el caso de Catalina Uribe, quien empezó su marca de zapatos durante la época en la que el covid-19 era el protagonista.



Uribe pasó de trabajar con las mejores y más reconocidas marcas de moda - como Steve Madden, Calvin Klein y Phillip Lim- a entender que lo que quería era crear su propia empresa, llamada For Shoe Lovers.



"Uno no empieza un negocio como un juego, sin ganas y sin poder superar el rechazo porque vas a vivir de lo que la gente de va a decir, siempre habrá una forma de solucionarlo y otra forma de enfocarse, pero al fin y al cabo es más como persistir y saber diferenciar que es lo que tiene tu producto que no tiene el otro”, aseguró la empresaria.



El sueño de Uribe nació en Medellín, su ciudad natal, en donde se arriesgó y empezó a crear estilos de zapatos únicos con la premisa de que no le gustaba ni le asombraba el calzado de las marcas usuales.



Además, quiso marcar la diferencia haciendo calzado amigable con el medio ambiente, pues asegura que trabaja con productos orgánicos y que la gente ahora se está preocupando más por comprar moda que no dañe el planeta.



“A la gente ya no le importa tanto pagar un poco más con tal de que no dañe el medio ambiente. Hoy el concepto de la moda indudablemente está cambiando, la gente ya no piensa en comprar al por mayor”, puntualizó.



En la actualidad, Uribe maneja su marca desde el exterior, y también trabaja 'freelance' para las más icónicas empresas de moda en todo el mundo. “Estando fuera de Colombia también tengo todo a la mano y los insumos muchas veces son de otros países, como el ejemplo de un diseño que agregamos el toque de Italia", aseguró.



Sin embargo, su sueño va más allá, pues a largo plazo se ve como la creadora de una plataforma incubadora de emprendimientos que agrupe a los creativos de Colombia que todavía no tienen el reconocimiento que merecen.



“Me gustaría tener las empresas con historias, las que tocan el corazón, para nadie es un secreto que en Europa e Inglaterra hay muchos productos que venden en Colombia que a los extranjeros les encanta”, añadió.



Por esta razón, parte de sus planes es tener un espacio en el que las marcas que tienen una historia única en Colombia estén todas en una plataforma, dándole énfasis a la gente emprendedora con marcas pequeñas.

