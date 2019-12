De 10 empresas impulsadas por Sena 6,5 sobreviven luego de 5 años

Los emprendimientos que impulsa el Fondo Emprender, administrado por el Sena, tienen un promedio de vida mayor que el de otras iniciativas que se crean cada año en el país.

Y es que de cada 10 empresas apoyadas por dicho fondo, 6,5 continúan operando luego de 5 años de creadas, superando el promedio regional de 5,5 por ciento y el 2,6 por ciento registrado por Confecámaras.



Estos datos hacen parte de las estadísticas que maneja el Sena de este mecanismo creado, precisamente, para apoyar e impulsar la creación de empresa y la generación de empleo en el país, programa que completa 17 años.



Carlos Arturo Gamba, coordinador nacional de Emprendimiento del Sena, señala que en estos años las cifras son bastante positivas no solo en materia de formación en competencias laborales sino también en el desarrollo de ideas.



Desde la creación del Fondo se han destinado más de 686.000 millones de pesos, lo que ha permitido la creación de cerca de 28.000 empresas que, a su vez, han generado unos 31.600 nuevos puestos de trabajo formales verificados en todo el territorio nacional.



El Fondo Emprender fue creado en el 2002 con la Ley 789, para superar la crisis de empleo de la época.



Pese a que este mecanismo maneja millonarios recursos, que son aportados por las empresas que operan en Colombia, los beneficiarios de este no reciben dinero de forma directa sino su equivalente representado en asesoría para implementar su idea empresarial.



Así, un proyecto puede recibir entre 49 millones y 149 millones de pesos para ponerlo en marcha en un proceso que tarda en promedio unos 36 meses.



Gamba explica que se toman las iniciativas productivas de los emprendedores y con ellos se trabaja en cuatro fases: entrenamiento en formulación de planes del negocio, creación de nueva empresa y la puesta en marcha. Así, la persona llega con su idea, pasa a un modelo de negocio, luego al diseño de un plan, luego a la evaluación para entrega de recursos y si sale favorecida, pasa a la etapa de creación y puesta en marcha.



“Si la persona cumple con todos los indicadores que se tienen, se hace una condonación de los recursos, que son un capital semilla, no un crédito, ni un regalo y la persona pasa a ser propietaria del emprendimiento”, advierte el directivo.



Como parte del apoyo a esos emprendedores, este año el Sena creó los ‘Premios Emprender’ para reconocer el talento, creatividad, innovación y la resiliencia de estos empresarios.



En las categorías de Emprendimiento Rural a Lina Molina, con Macú del campo, y a Javier SanJuan Gómez, con SanJuan Boscafé SAS; en Emprendimiento Naranja a Francia Hermida, con Centro Artístico la Akcademia Show y a Marlon Ramírez, con Majestic Music SAS.



En Emprendimiento Cuarta Revolución Industrial a Flor Dueñas Suárez, con Dumen Laser SAS, y Alberto Enrique Farah, con Nauty 360 SAS; en Emprendimiento Verde y Negocios Sostenibles a Kettis Rocio Cáceres, con Apiarios de la Sabana SAS, y a Alexander Escobar, con Bichopolis SAS.



Por: Economía y negocios