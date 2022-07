Con la posibilidad de exportar flor seca de cannabis medicinal y de impulsar el desarrollo de productos derivados como los alimentos o las bebidas, se abre una oportunidad para que Colombia se convierta en potencia en esta incipiente industria, que se calcula que puede llegar a mover hasta 200.000 millones de dólares en el mundo.

A la fecha, el Ministerio de Justicia ha autorizado el cultivo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo a más de mil empresas repartidas por todo el territorio nacional. En especial, destacan algunos departamentos como Meta, Magdalena, Cundinamarca, Valle del Cauca o Antioquia.



Estas compañías trabajan en estos momentos para firmar acuerdos comerciales que les permitan llevar la flor seca de cannabis a países como Australia, Israel, Alemania, Brasil y Tailandia, entre otros, antes de finalizar este año. Entre ellas están algunas que operan en el mercado local como Clever Leaves y Flora Growth. Además, según Procolombia, la definición de las reglas del juego para exportar podría atraer a nuevas empresas al país.



Cabe recordar que desde el primero de abril, con la resolución 539, del Gobierno Nacional, que reglamenta el decreto 811 de 2021, se dio luz verde a la posibilidad de exportar la flor y otros productos de cannabis, con el visto bueno de las autoridades competentes.



Rodrigo Arcila Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (Asocolcanna), el gremio que reúne a las empresas de la industria en el país, cuenta que las compañías están en este proceso actualmente y que prevén que las exportaciones de cannabis medicinal podrían aumentar de 15 a 30 o 35 millones de dólares a finales de este año.



El potencial es alto, teniendo en cuenta que se estima que el 50 por ciento de lo que se mueve en el mundo de cannabis medicinal está atado a la flor seca. Además, Colombia cuenta con ventajas por su ubicación, geografía y potencial agrícola.

Expectativas de empresas



En el caso de Flora Growth esperan exportar flor seca por primera vez durante los próximos 45 a 60 días. La empresa, con presencia en Bogotá y Bucaramanga, produce ingredientes de cannabis como flor seca, aceites crudos, destilados y aislados, tanto de naturaleza psicoactiva como no psicoactiva, para atender los requerimientos de diferentes mercados.



“La flor seca es un componente muy importante en nuestro plan de exportación. En estos momentos tenemos seis variedades genéticas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, y nuestra intención es exportar, dependiendo de la variedad, a mercados como Estados Unidos, el mercado europeo principalmente en Alemania, como en otros países que han regulado y abierto el mercado de flor seca de cannabis, como Israel, Australia y Tailandia”, señaló Luis Merchán, CEO y presidente de la compañía.



Además, actualmente tienen productos terminados como artículos de belleza, textiles, alimentos o bebidas que ya se distribuyen en más de 12 países y está creciendo su demanda a medida que las regulaciones avanzan. Flora tiene una cartera de más de 500 productos, 70 médicas y cosméticas, y más de 16.000 puntos de distribución en Latinoamérica y Estados Unidos.



Respecto a los trámites para exportar, Merchán advierte que es un proceso dispendioso y extremadamente largo, y espera que se reduzcan. “Creemos que en términos regulatorios es importante que las empresas cumplan con estos procesos y estos requisitos”, indicó.



“Claramente, mientras las entidades gubernamentales de otros países y el Gobierno colombiano empiecen a recibir los beneficios económicos de la industria del cannabis y se comience a desestigmatizar la planta y las moléculas dentro de la planta, estos procesos que se están demorando 3 años, prevemos que van a comenzar a demorar meses o, de pronto, menos de un año”, indicó.



También dice que actualmente tienen la posibilidad de cultivar y exportar 43 toneladas y que la variable que ayudaría a determinar si hay oportunidad de expandir la demanda sería la apertura de la regulación en otros países del mundo. Uno de ellos es Tailandia, un mercado que no estaba en la mira de exportadores como Flora para los próximos 5 años, pero el país legalizó el cannabis hace poco. “Quiere decir que empresas como Flora tendrán la oportunidad de entrar a un mercado completamente nuevo, que era inexistente hace menos de dos meses”, apuntó Merchán.



Otra empresa que está trabajando para exportar cuanto antes es Clever Leaves. Julian Wilches, cofundador y director de Asuntos Regulatorios y Corporativos de la compañía, cuenta que ya exporta actualmente desde Portugal y a finales de este año espera hacerlo desde Colombia a mercados como Alemania, Israel o Australia.



“Tenemos varios acuerdos firmados. Resaltaría el de Canndoc, una de las principales empresas en Israel, que a su vez es el principal importador de cannabis del mundo”, dijo.

El potencial de los alimentos



También hay una gran expectativa en el sector de los alimentos y las bebidas de la industria del cannabis. Desde Tarkus Pharma Lab dicen que ven un gran potencial en este segmento, razón por la cual están trabajando en el desarrollo de un producto comestible a base de CBD (tipo gomas), con el que esperan llegar a las personas que buscan bienestar ofreciendo dos líneas: una, con multivitamínicos para estar saludables; y colágeno, para el pelo, piel y uñas.

