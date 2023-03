First Citizens, el banco basado en Raleigh (Carolina del Norte), ha adquirido los activos, depósitos y préstamos del californiano Silicon Valley Bank (SVB) en una operación que incluye la compra de 72.000 millones de dólares en activos con un descuento de 16.500 millones de dólares.

El acuerdo para resolver el destino de SVB ayuda a calmar la agitación del financiero. Ante la noticia las acciones de los bancos regionales subieron.



​Sin embargo, unos 90.000 millones de dólares permanecerán bajo administración judicial para su disposición, por parte de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos (FDIC).



En un comunicado, la FDIC anunció que las 17 sucursales del SVB son desde ayer oficinas del banco First-Citizens Bank & Trust Company, y aclaró que los clientes deben continuar usando su sucursal actual hasta recibir un aviso de que se han completado las conversiones de sistemas.



De esta manera, los depositantes de SVB se convirtieron automáticamente en depositantes de First-Citizens Bank & Trust Company, y todos los depósitos asumidos seguirán estando asegurados por la FDIC hasta el límite del seguro.



Adicionalmente, la FDIC recibió derechos de apreciación de capital en acciones ordinarias de First Citizens por un valor aproximado de 500 millones de dólares.



La entidad estima que el costo de la quiebra de Silicon Valley Bank para su Fondo de Seguro de Depósitos (DIF) es de aproximadamente 20.000 millones de dólares, aunque el monto exacto se conocerá cuando concluya la administración judicial.



La creación de Silicon Valley Bridge Bank, como fue rebautizado por las autoridades tras la intervención el Silicon Valley Bank, se hizo para darle tiempo a la FDIC de“estabilizar la institución y comercializar la franquicia”, señaló la corporación.

First Citizens Bank Foto: EFE

Buena reacción



Las acciones del banco First Citizens se dispararon durante el lunes, incrementando su valor en más de un 50 por ciento, después de conocerse que había adquirido gran parte de los activos del SVB.



Según la FDIC, con corte al 10 de marzo, el Silicon Valley Bridge Bank tenía 167.000 millones de dólares en activos, de los cuales aproximadamente 119.000 millones de dólares estaban en depósitos.



Las acciones se dispararon un 53,74 por ciento después de aceptar comprar los depósitos y préstamos de SVB, y el acuerdo logrado incluye alrededor de 72.000 millones de dólares en activos del banco californiano.



La caída del banco se dio porque muchos clientes del SVB empezaron a reclamar sus ahorros y ese dinero estaba invertido en bonos a largo plazo.



La adquisición convierte a First Citizens en uno de los 15 bancos principales de Estados Unidos.



"Esta es una transacción notable en asociación con la FDIC que debería infundir confianza en el sistema bancario", dijo Frank Holding Jr., director ejecutivo de First Citizens.



"Estamos entusiasmados con la combinación de la experiencia que aporta SVB, tendremos una liquidez sólida y un capital sólido", dijo



Los reguladores buscaban con prisa cerrar un trato por la totalidad o partes del banco en un intento por cubrir los depósitos no asegurados de sus nuevos clientes, pero un intento de subasta anterior paso sin un comprador.

