“Es la primera conferencia en que yo he estado donde casi todos están intercambiando información, tecnología y educación, y donde no he escuchado nada de la comercialización de ningún producto, sino que tuvo que ver con la filantropía y cómo comprar proyectos que pueden ayudar el país”.



De esta forma, el empresario y filántropo Brenton Mauriello, fundador y director Ejecutivo de la compañía Flexfire Leds, describió la reciente primera Macrorrueda de Filantropía que organizó la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia) en Medellín a finales de abril, y la que asistieron 100 filántropos internacionales de 60 nacionalidades.



(Le puede interesar: Justo & Bueno: se agotó plazo para ponerse al día con sus deudas atrasadas)

Fue un evento en el que no solo la palabra ganancias o frases como ‘retorno de inversión’ estuvieron completamente ausentes, sino que los asistentes de concentraron en cómo encontrar recursos de cooperación internacional para desarrollar más de 200 proyectos, la mitad de ellos con enfoque medio ambiental y la otra mitad dividida por partes iguales entre empleabilidad y competitividad, así como en ciencia e innovación.



En este último grupo clasifica el proyecto que lidera Mauriello, que consiste en aplicar los avances de las investigaciones de la compañía en las aplicaciones de la iluminación led para la salud humana, desarrollando paneles de fototerapia para el tratamiento de la ictericia (coloración amarilla en la piel por exceso de bilirrubina) en la población infantil en regiones apartadas.

(Lea además: Empresarios del país se unen en la iniciativa Compromiso Pro)

El objetivo es trabajar con universidades y firmas privadas y públicas para que a través de recursos de cooperación contribuyan a diseñar y desarrollar un producto colombiano de uso en miles de familias que hoy tienen que recorrer grandes distancias para llevar a sus hijos recién nacidos a un tratamiento de este tipo, cuando se detecta a tiempo.



Para a la vez, otra de las metas es educar a la mujer rural en temas de ictericia y empezar a tener una red en la que se puedan intercambiar más proyectos y generar conciencia sobre la importancia de tratar esta situación de salud, que puede desencadenar serios problemas de salud si no se recibe un tratamiento a tiempo.



Mauriello explica que el 80 por ciento de los niños prematuros tienen ictericia y 60 por ciento de todos los bebés recién nacidos la pueden desarrollar y, de estos, hay un porcentaje importante que necesita fototerapia.



“Si no reciben esta fototerapia pueden tener ataques cerebrales, pueden ser sordos y hay varias cosas que pueden pasar. Y no es solo lo que pasa con el infante, porque cuando este se encuentra enfermo su mamá queda imposibilitada para trabajar”, explica el empresario y filántropo.



Y advierte que falta de educación en varios lugares en el mundo al respecto porque en las comunidades no sabe que el bebé está enfermo hasta que está muy grave. Por ello, la idea es tener una máquina de fototerapia muy económica de fabricar que se pueda llevar a las casas de sitios apartados.

Metas más ambiciosas

De ese 60 por ciento de todos los bebés que tienen una forma de ictericia, del 10 a 15 por ciento puede desencadenar en algo más grave. “Estamos hablando de miles y miles de bebés cada año solamente en Colombia”, explica el filántropo el precisar que hay 6 millones de niños que cada año en el mundo que no reciben la fototerapia y que la idea es beneficiar a entre 15.000 y 20.000 niños cada año en el país.



Con varias pruebas piloto y varios paneles partes rurales en Colombia, el empresario señala que el otro gran objetivo es fabricar estas soluciones de iluminación en el país, ayudando a generar empleo y a tener un producto hecho en Colombia que se pueda exportar a otros países de América Latina, para que con recursos de cooperación internacional se generen redes entre países que permitan llevarles a muchas comunidades esta tecnología, que en los lugares sin servicio eléctrico puede funcionar con una pila.



“A nivel mundial queremos salvar a 5 millones de niños en cinco años. Podemos abrir el conocimiento a mucha gente”, sostiene con convicción el filántropo Brenton Mauriello.



Las investigaciones desarrolladas por la compañía, cuyo desarrollo principal una cinta de LED, han encontrado que el organismo humano, al exponerse todo el día a una iluminación diferente a la del sol, puede interrumpir el mecanismo en el cráneo que controla y regula la temperatura corporal,, el que regula el sueño o la producción de melatonina, entre otros.



Por ello actualmente la está diseñando una iluminación que cambia durante el día de color, para asemejarse al atardecer, al amanecer o al medio día.