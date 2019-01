Falleció Oscar Pérez Gutiérrez, gran impulsor de las ferias en el país

Oscar Pérez Gutiérrez, considerado el gran impulsor de las ferias comerciales e industriales en Colombia, y quien fuera director del Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá (Corferias) por más de tres décadas, falleció ayer domingo.

Sus exequias se llevarán a cabo este lunes 28 de enero en la Parroquia Cristo Rey de Bogotá (Calle 98 N° 18 - 23) a partir de la 1:30 p.m.



Nacido en Málaga (Santander), llegó a la dirección del recinto ferial Corferias en 1958 en uno de los momentos más críticos de esta organización, pues no solo estaba quebrada sino que acumulaba millonarias pérdidas (15 millones de pesos) y deudas del orden de los dos millones de pesos de la época, lo cual hacían inviable su operación, según las autoridades del mercado.



Pero esto no fue obstáculo para el economista Pérez Gutiérrez, quien recibió la propuesta de administrar esa entidad de manos de Rafael Delgado, ministro de Fomento del gobierno de Alberto Lleras Camargo en 1958.

Sacar de esa situación a Corferias, entonces, se convirtió más que en un reto, en la razón de su vida, no en vano estuvo al frente de esa labor por espacio de 31 años, tiempo durante el cual no solo la consolidó como el primer recinto ferial de Colombia sino también logró darle reconocimiento internacional.



"La feria debe ser un motor de desarrollo industrial para el país. Lo que vamos a exhibir deben ser bienes de capital, maquinaria para el desarrollo industrial del país", fue su lema desde cuando tomó las riendas de esa empresa venida a menos.



"Comenzaba mi labor de director, y me pareció grave que solo hubiera un pabellón en el inmenso potrero, cuidado por seis perros y un celador que se la pasaba bebiendo" , recordó este malagueño al recibir la Orden de Boyacá en el grado de Cruz de Plata, justo en el 50 aniversario de Corferias.



Fue la espléndida visión de negociante de Pérez Gutiérrez, la que inició una época de bonanza en Corferias. Pero la prosperidad no llegó sola: Organizó un coliseo cubierto con gradería y lo arrendó para espectáculos varios: lucha libre, boxeo y patinaje sobre hielo, y vendió miles de pesos en acciones.



En esa búsqueda constante de propuestas, viajó por España, Checoslovaquia, Estados Unidos, Italia, Francia, Rusia... Así, incorporó al ámbito nacional el concepto de feria temática.



Entre tanta ocupación, encontró el amor, mientras pagaba una deuda en la Embajada de Bélgica. Allí conoció a la belga Katya, con quien tuvo tres hijos (Alejandro, María Esperanza y Hugo Dibier).



Como gerente de Corferias vio pasar ocho presidentes y 36 ministros de Desarrollo.



A través del Ministerio de Fomento, en ese entonces, se aumentó el capital y se vendieron acciones de la Corporación a la Empresa Colombiana de Turismo, a través de una operación de ingeniería financiera.



Se alquilaron los pabellones de la feria a la Federación de Cafeteros para guardar café a 2,80 pesos el metro cuadrado. "Empezamos a hacer el trueque de café por maquinaria con los países socialistas. La vitrina para mostrar esa maquinaria era la feria", le dijo a EL TIEMPO en una entrevista el economista malagueño.



Con la mayor parte de apoyo español, productos cambiados por café, se realizó la feria de 1961, de arte, ciencias e industria. En esa feria llegaron los camiones Pegasso y maquinaria para fundición.



La tendencia de realizar ferias especializadas llevó a Corferias a crear un salón de computadores. Así nació Compuexpo. Luego, Agroexpo, una copia de una feria en la antigua Yugoeslavia.



Con el paso del tiempo, estas ferias se sacaron de la feria internacional y tuvieron su propio espacio. Esta fue una feria que se nos reventó Se empezaron a sacar salones: Expoconfort, Expoconstrucción, la feria del cuero.



"La feria tendrá que seguir especializándose", era la sentencia del hombre que estuvo al frente de Corferias por espacio de 31 años y la convirtió en un auténtico polo de desarrollo para el país.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS