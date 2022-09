El 29 de octubre de 1954, en una fría y lluviosa tarde bogotana, el entonces presidente y general, Gustavo Rojas Pinilla, cortó la cinta simbólica inaugural que iniciaba la primera Feria Internacional de Bogotá (FIB).



En ese año, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Suecia y los Países Bajos asistieron a Corferias y exhibieron durante la feria todo tipo de pieles, autos, cristales y joyas, en la que por Latinoamérica se destacó la participación de Venezuela.



Durante la primera edición el objetivo era reflejar el gran esfuerzo que había hecho Colombia con el fin de mostrar los productos de otros países para que los asistentes vieran la innovación de la época.

En la primera versión de la FIB se necesitaron cinco mil trabajadores entre obreros, técnicos, maquinistas, decoradores, y más colaboradores con diversas funciones que, en un esfuerzo mancomunado lograron tener todo lo necesario para abrir las puertas a las 6:40 de la tarde de aquel entonces.



La apertura de la feria incluyó el primer recorrido del presidente Rojas Pinilla y su comitiva. Allí el mandatario de la época fue testigo de la muestra que traían 1.127 expositores de los 21 países invitados.



Productos como maquinarias, textiles, tabaco, porcelanas, casas prefabricadas entre otros artículos que eran toda una novedad, considerando que se traían del extranjero fueron expuestos en primera mano a los 7.500 asistentes a la inauguración.



La importancia que fue adquiriendo esta feria para los colombianos empezó a ser notoria. Muchas personas esperaban que llegara toda la producción a Corferias para disfrutar de las diferentes muestras industriales y acercarse con las innovaciones mundiales que llegaban al país.

Inauguración de la Feria Internacional de Bogotá en 1954. Foto: Archivo CEET Feria Internacional Industrial de Bogotá 1954 Foto: Archivo CEET Feria Internacional Industrial de Bogotá 1954 Foto: Archivo CEET

Incluso, compatriotas viajaron desde diferentes puntos del país para asistir al evento. Este fue el caso de Jorge Serrano, quien ahora trabaja con la industria de la ferretería, pero que en 1982, a sus 23 años recuerda viajar desde Sogamoso, Boyacá, con el único objetivo de presenciar desde fuera de Corferias toda la maquinaria.



“Eran momentos difíciles, el dinero no abundaba, pero cualquier excusa servía para viajar a Bogotá y pasar unos días cerca de Corferias. No puedo decir que asistía porque estaría diciendo mentiras, pero en ese momento uno podía ver desde afuera y también conocer cuáles eran las nuevas máquinas que llegaban al país”.



Sin embargo, años más tarde se le presentó una oportunidad de vivir en Bogotá y con esfuerzo, y un par de contactos que estaban dentro de los asistentes a la feria, logró asistir por primera vez en 1995.



“Entrar a la feria era lo más cercano a estar en un parque de diversiones en esa época para mi. Aunque no entendía gran cosa uno acostumbraba preguntar mucho y sobre todo analizar los nuevos productos", agregó.



Jorge dice que lo que más le importaba era poder sentir que estaba viviendo un momento importante. “Estar ahí significaba que éramos de los primeros en ver las novedades que llegarían para diferentes industrias en el país”.



Un punto clave que demuestra la importancia de este evento a nivel nacional es que los alrededores de Corferias se llenaban de familias, quienes consideraban que este era un espacio para compartir y estar más cerca de la imagen tecnológica e innovadora que se tenía en el exterior.

Feria Internacional de Bogotá Foto: Corferias Feria Internacional Industrial de Bogotá Foto: Corferias Feria Internacional Industrial de Bogotá Foto: Corferias Feria Internacional Industrial de Bogotá Foto: Corferias Feria Internacional Industrial de Bogotá Foto: Corferias Feria Internacional Industrial de Bogotá Foto: Corferias

Actualmente sigue teniendo el mismo objetivo y continúa siendo una importante oportunidad para que crezca el sector industrial en el país. La FIB regresó en este 2022 para la realizar su edición número 33 y tras 4 años de su última celebración, debido a la pandemia.



Durante este año, Corferias recibió un total de 14 países de América Latina, Europa, Asia y el Caribe, con cerca de 500 expositores y proyecta convocar 35,000 visitantes profesionales de distintas áreas.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS