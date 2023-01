Tras permanecer cinco años y seis meses al frente de la mayor empresa de Colombia, Ecopetrol, Felipe Bayón anunció ayer que dejará la presidencia de esta a partir del 30 de marzo próximo. Su decisión sorprendió a algunos, pero otros la veían venir desde hace algún tiempo, casi que desde cuando asumió Gustavo Petro las riendas del país en agosto del 2022.



Los positivos resultados, con utilidades récord, logrados durante su gestión en la petrolera colombiana, al parecer, no fueron suficiente razón para que siguiera al frente de la compañía. Todo lo contrario, desde hace algunos meses los rumores sobre un cambio en la dirección de Ecopetrol tomaban fuerza y eran tema de conversación en las juntas directivas, incluso en la realizada ayer jueves, cuando se conoció la noticia de su salida.



Al cierre del tercer trimestre de 2022, Ecopetrol acumulaba ganancias por 26,5 billones de pesos en lo corrido del año, además de reportar ingresos históricos por 119,8 billones de pesos.



Un análisis de Daniel Coronell, para W Radio, señala, precisamente, que Saúl Kattan quien preside la junta directiva de Ecopetrol y, además en muy cercano al presidente desde el año pasado venía conversando con Bayón sobre su salida.



Según la información "Kattan le decía que pensar en la sucesión era necesario pero no apremiante", frente a lo cual el máximo vocero de la petrolera colombiana siempre mostró "la mejor disposición reiterando, eso sí, que esperaba que se le diera un trato comedido y digno y que la empresa honrara los compromisos que tiene con él".



Sin embargo, comenta el autor de la nota que, uno de los motivos que pudo acelerar la decisión de que Bayón se hiciera a un lado en el manejo de la petrolera, fue la negativa del directivo de no acompañar esta semana a Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, en la defensa del informe de reservas de petróleo y gas, el cuál ha generado una gran controversia en el país.



Lo cierto es que, según menciona, al término de la junta directiva de Ecopetrol de ayer, el presidente de la compañía solicitó a los miembros de esta que se quedaran y posteriormente les comunicó su decisión, que "no era propiamente una renuncia (Esto es clave porque si se tratara de una renuncia perdería parte de la compensación que justamente se ha ganado)" de permanecer en el cargo hasta finales de marzo, algo que "había venido hablando con Saúl Kattan".



Kattan, según se menciona, está entre la baraja de posibles sucesores de Bayón en la presidencia de Ecopetrol, junto con Ricardo Roa, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional, que ha sido gerente de la Empresa de Energía de Bogotá, presidente de la Transportadora de Gas Internacional, TGI, y gerente de la Empresa de Energía de Honduras.