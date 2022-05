Antes de la pandemia, algunas personas eran aún reticentes a comprar de manera virtual productos como medicamentos; sin embargo, con los confinamientos que se vivieron desde marzo del 2020, las droguerías en línea que le llevan a su casa la medicina de venta libre o con fórmula como Farmalisto se extendieron en el país.



En entrevista con EL TIEMPO, José Joaquín Mora, CEO de esta plataforma tecnológica en salud en casa, explicó cómo es su modelo de negocio y su proceso de expansión por la región. De momento, están presentes en 5 países y acaban de comprar la farmacia mexicana a domicilio GoFarma por 5 millones de dólares.

José Joaquín Mora, CEO de Famalisto Foto: Farmalisto

¿En qué consiste su modelo de negocio?



Farmalisto es una plataforma tecnológica de salud que tiene el objetivo de entregarle al paciente servicios médicos y farmacéuticos desde la comodidad de su casa. Además de acceder a medicamentos con o sin fórmula, hay telemedicina y teleconsulta. También tenemos un monitoreo para los pacientes diabéticos a través del programa Smart Diabetes, en el que ofrecemos apoyo personalizado para un mejor control de sus síntomas y el suministro de los tratamientos.



¿Cuáles son los productos que más venden?



Principalmente nos enfocamos en medicamentos. Lo que hacemos es acompañar al paciente. Algo que suele suceder en las droguerías físicas es que solo tienen, por ejemplo, 2 de los 4 productos que necesitan y con eso se pierde tiempo. Con nosotros la garantía es que entregamos la fórmula completa.



¿En qué países tienen actualmente presencia?

​

Somos una compañía multilatina que tiene operaciones en Colombia, México, Perú, Chile y acabamos de entrar a Ecuador. Tenemos un crecimiento importante. Para este año, la meta es duplicar nuestro tamaño. Año a año, estamos casi duplicando las ventas.

Acaban de adquirir la compañía GoFarma, en México. ¿A qué le apuestan con esta compra?



Invertimos 5 millones de dólares en la adquisición de la farmacia mexicana a domicilio GoFarma. Con ello, la compañía avanza en su proceso de crecimiento sostenido en la región. Además de ganar presencia inmediata en Monterrey, una de las ciudades más grandes, Farmalisto reforzará su cobertura a nivel nacional.



Después de este anuncio, ¿a qué otras ciudades les gustaría llegar?



Nuestro objetivo es ser la plataforma tecnológica líder en servicios médicos y de salud en América Latina. Nos encontramos iniciando operaciones en Ecuador. Luego seguiremos viendo en qué otros países hay oportunidades, como Argentina, Brasil, España, Guatemala o República Dominicana, entre otros.



¿Cree que la pandemia ha sido una oportunidad para impulsar a este tipo de plataformas?

​

Sí, las personas se dieron cuenta de que podían recibir sus productos sin salir de casa. La pandemia aumentó mucho el número de órdenes, sobre todo productos como tapabocas. Ahora, con la reactivación, se venden medicamentos para tratamientos y problemas que se habían represado, como temas cardiovasculares o diabetes, entre otros.



Con la pandemia, las droguerías tradicionales también apostaron a la venta en línea. ¿Qué hacer ante la mayor competencia? ¿Pensarían en abrir tiendas físicas?

​

Es verdad, las droguerías que tal vez no le habían puesto mucha atención a la línea de comercio electrónico desarrollaron esos canales para poder continuar. Nosotros ya tenemos algunas alianzas, en las que hacemos el pedido y ellos entregan. Sin embargo, creemos que de manera virtual tenemos la capacidad de tener más inventarios, pues con la farmacia física hay un espacio limitado.



¿Cuántos pedidos realizan al mes y a cuántos clientes llegan?

​

Al mes, en Colombia varía, pero son pedidos en cantidades de miles. Nosotros hemos atendido en la región a unos 500.000 clientes y continuamos creciendo. Todos los meses crecemos.



¿Desde qué ciudades se puede pedir por internet un producto y en cuánto tiempo llega?

​

Farmalisto le entrega al paciente la receta completa en las ciudades capitales en menos de 45 minutos y los productos más difíciles de conseguir que a veces no están en una droguería tradicional se lo entregamos en menos de 3 horas en Bogotá y en máximo 24 horas en el resto del país. Además, le damos seguimiento, pues la segunda compra en un tratamiento se la llevamos con anticipación.



