Gastón Bottazzini, el máximo vocero de Falabella en la región, está de visita en Colombia. Llegó el martes de la presente semana con una misión específica, inaugurar el marketplace de la organización en el país, un proyecto que se viene gestando desde el 2018 y que este miércoles es ya una realidad, como se lo contó a EL TIEMPO, al que también le dijo que el país es la gran apuesta de la organización, de la que también hacen parte Sodimac-Homecenter, el Banco Falabella, Mallplaza NQS, la plataforma Linio, así como los supermercados Tottus Express (Perú) y otros centros comerciales fuera del país.



El directivo señaló que la apuesta en Colombia es importante, pues de los 664 millones de dólares en inversiones que tiene prevista la organización para este 2023, un tercio vendrá para el país (cerca de 221 millones), donde este año esperan continuar expandiendo y reorganizando sus compañías, apuntando a ciudades intermedias. El 40 por ciento de esos recursos se los llevará la apertura de nuevas tiendas, mientras que el 60 por ciento será para tecnología y logística.



Bottazzini señaló que también hay un presupuesto de 15 millones de dólares para avanzar en su camino a ser Net Zero en el 2035 en alcances 1 y 2. Y si bien las inversiones previstas

¿Qué lo trae por Colombia en esta oportunidad?

Gastón Bottazzini, de origen argentino, es el director ejecutivo de la organización Falabella en Latinoamérica. Foto: El Tiempo/Cortesía

Vengo a Colombia unas cuatro veces por año y, en general, los viajes tienen como objetivo dar seguimiento a los diferentes proyectos de la organización en las tiendas Falabella, en Sodimac, en nuestro ecommerce, en el Banco Falabella o en nuestro nuevo proyecto de Ikea, pero también en las nuevas adquisiciones y en Mallplaza NQS.



Pero en este caso en particular lo que me trae a Bogotá es acompañar a los equipos que están llevando adelante el lanzamiento de nuestro 'Marketplace falabella.com'. Este proyecto nació en 2018 con la adquisición de Linio, que la utilizamos como la plataforma inicial para desarrollar este negocio y en este momento lo que estamos haciendo es consolidar todo el tráfico de esa plataforma y de falabella en ese solo destino. El nombre no cambia, pero la amplitud de la oferta que se encontrará en la tienda virtual sí cambia de forma sustancial al integrar todo el surtido de los 'seller' de Linio y este es un poco el hito que vengo a acompañar en esta oportunidad, además, de dar seguimiento a otros proyectos.



Significa que Linio como marca desaparece...

En el corto plazo continúan operando las dos marcas (Linio y Falabella.com), de hecho la idea es mantener la operación de Linio, sobre todo, porque el proceso de que los 'seller' salen de Linio a falabella.com no es tan inmediato y Linio mantiene no solo el marketplace local sino también el internacional que seguirá operando. Entonces la idea es que en el corto y mediano plazo la marca Linio se mantenga, pero el foco de desarrollo de marca estará en falabella.com.

¿Qué significa este cambio para los clientes de ambas marcas?

El proceso de consolidar ambas marcas en un marketplace comienza en marzo del 2021, cuando se empezó a integrar esas operaciones en los otros países, pese a que la adquisición de la plataforma fue en el 2018. A finales del 2021 logramos concretar esa integración todos vendiendo a través de una plataforma común. En Chile, en septiembre del 2022 hicimos lo mismo, también en Perú y el turno le correspondió este miércoles de abril a Colombia.



Y significa que tenemos dos grandes focos de clientes a quienes la oferta de surtido se les amplía, encontrar muchos más productos en un solo lugar. Pero hay cambios adicionales, porque esto implica que tendremos una logística integrada y eso le significa a nuestros clientes que podrán recibir sus pedidos más pronto y de manera eficiente a medida que estos procesos se vayan consolidando y ganando masa critica, eso para el cliente sencillo.



Para los otros clientes, es decir, los 'seller', que son los vendedores en el marketplace, significa que Falabella no solo vende sus productos sino que comercializan un montón de empresas medianas, algunas grandes, medianas y pequeñas, que complementan de forma muy amplia el surtido que se ofrece, lo que nos permite en un mismo destino entregarles a los clientes más categorías, que antes no estaban, como repuestos para autos.

¿Qué tanto cuesta sacar adelante un proyecto de estos?

Esto implicó inversiones en dos frentes, en logístico y en lo tecnológico. En el primero lo que teníamos antes de desarrollar el modelo de marketplace era una logística orientada al abastecimiento de las tiendas y ese nuevo modelo nos llevó a desarrollar una logística de entrega a domicilio, lo que implica no solo el tema de rutas y transporte sino también la creación de centros de transferencia que van más allá de los centros de distribución. También desarrollo tecnológico para el ruteo y traslado de las órdenes.



Por otro lado también está el desarrollo de tecnología oientada a atender las necesidades de un 'seller' o vendedor, un portal donde este puede subir sus productos, administrar su inventario, gestionar órdenes, recibir su pago, financiar su negocio y toda esa funcionalidad es otro frente de inversión.



Cuando hablamos del plan de inversión agregado, porque esto no se puede definir por un solo país porque la tecnología la desarrollamos para todas las geografías en las que estamos, en ese sentido dicho plan es de 660 millones de dólares para este 2023 (incluye 15 millones para el tema de sostenibilidad), de cual 40 por ciento va para logística y tecnología, unos 300 millones.

¿Cuánto de estos recursos vienen a proyectos en Colombia?

Alrededor de un tercio del plan de inversión total está destinado a Colombia (unos 222 millones de dólares) para apoyar nuestro plan de expansión, es decir, apertura de nuevas tiendas, en algunas ciudades intermedias.

¿Qué esperan del 2023 un año que será complicado?

Lo que vemos cuando hacemos este tipo de inversiones es una apuesta al desarrollo de largo plazo y vemos en Colombia un potencial de crecimiento y de desarrollo del consumo de bienes discrecionales acompañado del crecimiento de la clase media. Es cierto que la segunda parte del 2022 y lo que vemos del 2023 es un menor dinamismo del consumo, pero esperamos que eso empiece a revertirse a finales del año y comienzos del 2024. Pero como le decía esto tiene que ver con una inversión orientada al crecimiento en el largo plazo (20 años) en todos los frentes de nuestros negocios.

¿Cómo está Colombia frente a los demás países donde operan en esa dinámica de ventas?

En términos relativos dentro de los demás países donde operamos lo que ocurre es que vemos un espacio importante de crecimiento de Colombia, de penetración de nuestra oferta de valor, por eso se ve un desarrollo importante de tiendas Sodimac (Homecenter), de Ikea y vemos también la oportunidad de crecimiento de Mallplaza NQS, la próxima inauguración del Centro Comercial Plaza de Toros en Cali, también consolidará su posición en el país, por lo tanto vemos al país con muchas oportunidades para nosotros ampliar los negocios, aunque no tantas como en geografías donde apenas estamos incursionando, como México.

Y en ese sentido ¿qué proyectos nuevos tienen para Colombia?

Diría que hoy estamos concentrados en el lanzamiento y desarrollo del marketplace, la apertura de la primera tienda de Ikea en agosto, dos más en el 2024 de esta marca, la reinaururación de Mallplaza NQS en el que estamos invirtiendo fuerte y el centro comercial de Cali, así como una mayor expansión de Sodimac, donde aún tenemos oportunidades de desarrollo en ciudades medianas del país con un formato diferente, más adaptado a la demanda de esas regiones que aún se están discutiendo cuáles serán.

Sigue en los planes de la organización cerrar algunos puntos de Falabella...

Como organización siempre estamos evaluando las ubicaciones y lo que le aportan a los clientes en términos relativos, cuando se crece sucede que unas tiendas absorben a otras, algunas dejan de agregar valor a los clientes y eso nos lleva a tomar la decisión de cerrar algunos puntos. Ya hemos cerrado un par de ubicaciones y probablemente venga otro par, pero no vemos un proceso de cierre importante sino más bien algo muy puntual donde se dan algunas circunstancias de canibalización entre puntos cercanos.

Le preocupan las reformas que está adelantando el Gobierno en distintos frentes...

Vemos que hay una ambición importante de cambio en la regulación y creemos que es importante que en ese proceso se lleve adelante un diálogo de entender los impactos que cada cambio pueden tener, porque una reforma que puede generar mayor bienestar puede también crear problemas en el empleo o lentitud en el crecimiento y desarrollo de las empresas, me refiero de manera particular a la reforma laboral, la cual vemos con preocupación y que creemos que si bien su objetivo es positivo y lo vivimos en todos los países de Latinoamérica, pero si no se adelanta con cuidado y no se tienen los potenciales efectos negativos en términos de calidad del empleo, de impacto en el desarrollo de nuevos negocios, como los tecnológicos, creemos que puede ser un error.

¿Cuál es el plan en materia de sostenibilidad?

Un anuncio importante que hicimos hace poco es la meta de ser carbono neutrales para el 2035, como grupo teníamos iniciativas para cada uno de los negocios de mitigación del impacto climático, pero el último año y medio hemos estado en un programa consolidado de todas nuestras empresas para llegar a esa meta prevista en los alcances 1 y 2, por eso estamos muy enfocados en esa tarea, para lo cual haremos inversiones en sistema de refrigeración, de climatización, de transporte e iluminación del orden de los 15 millones de dólares