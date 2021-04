Conozca cuáles son los grandes desafíos de la economía mundial

La italoestadounidense Mariana Mazzucato, una de las cinco economistas más relevantes del mundo, según Forbes, es la invitada principal de la Universidad del Rosario y EL TIEMPO en la Conferencia Académica Anual 2021 que se llevará acabo este martes a partir de las 9:00 de la mañanba y que será transmitida en vivo a traés de eltiempo.com y la plataforma académica de la universidad.



Mazzucato es mundialmente reconocida por sus teorías sobre innovación, valor público, crecimiento sostenible, el nuevo rol del Estado y reformulación del capitalismo. El Rosario realiza cada año un encuentro académico para examinar un asunto de agenda pública, y este año, en compañía de EL TIEMPO, abordará los desafíos de la economía global.



La invitada tiene un doctorado en Economía de New School for Social Research, estudió Filosofía en New School University y se graduó en Arte, Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Tufts. Además, realizó investigación posdoctoral en London Business School.



Una de sus principales tesis es que el sector público se debe reinventar, así como abandonar el mero papel de facilitador del crecimiento a manos del sector privado. En su más reciente libro, del que hablará este martes en la Conferencia, titulado Misión economía: una carrera espacial para cambiar el capitalismo, la economista dice que para que se dé una alianza entre el sector público y el privado que favorezca al Estado en términos de crecimiento sostenible se “requiere un replanteamiento masivo de para qué sirve el gobierno y los tipos de capacidad que necesita. Pero, lo que es más importante, depende de qué tipo de capitalismo queremos construir”.



La conferencia será presentada por el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne; el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, y el representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, Stefan Reith. Incluye paneles de discusión con expertos y se transmitirá en línea a través de ELTIEMPO.COM y la plataforma de la Universidad del Rosario, https://conferenciaacademicarosario.rebus.com.co, con el apoyo de Caracol Radio, Colsubsidio y Sura.