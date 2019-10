¿Éxito se quedará sin capital colombiano luego de la Oferta Pública?

Solo hasta finales de noviembre, cuando culmine el proceso de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones por parte de la brasileña Sendas Distribuidora S.A., subsidiaria de Companhia Brasileira de Distribuição, conocida como GPA, se sabrá si el Grupo Éxito se quedará sin capital colombiano.

El objetivo de esta operación es adquirir la totalidad de las acciones, 447.604.316, que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito, pagado, en circulación y con derecho a voto de la compañía. De ese total, el 55,3% está en manos de Casino.



Igual, hay que tener en cuenta que esta operación hace parte de una estrategia de simplificación de la estructura corporativa del Grupo Casino, de Francia, en América Latina. Paralela a esta operación, el Grupo Éxito aceptó la oferta de compra de su participación en la empresa de Brasil, GPA.



Este negocio se perfeccionará una vez se surta el proceso de adquisición del 100% de las acciones del Éxito que además de Colombia, también tiene la operación en Uruguay, Argentina y Brasil hasta el momento.



“Con esta simplificación, se pretende fortalecer y permitir la continuidad de los negocios de Casino en Colombia y el resto de América Latina, creando valor para las distintas compañías del Grupo Casino y sus accionistas”, sostiene Sendas.



Igualmente, la sociedad explica que a corto y mediano plazo, la principal empresa de comercio minorista en Colombia por ventas debe “continuar desarrollando su objeto social actual utilizando sus activos en Colombia en la misma forma como lo ha venido haciendo en la actualidad”.



Advierte que concluida esta Oferta Pública de Adquisición de acciones, no considera tampoco, en el mediano o corto plazo cambiar los actuales miembros de la administración, los cuales son liderados por Carlos Mario Giraldo Moreno. En cambio, plantea la posibilidad de hacer relevos en la junta directiva, con el fin de que se refleje la estructura accionaria que surja tras la OPA.

De otro lado, asegura que “no está considerando ni ha tomado decisión alguna respecto de la posibilidad de una venta a corto o mediano plazo de la participación en Éxito a terceros”.



Insiste en que la intención de Casino con la operación es “simplificar su estructura accionaria en América Latina con el objetivo de ampliar sus opciones estratégicas”.



Añade que “verificada la simplificación en mención, Casino analizará sus opciones”, aun cuando precisa que frente a su participación directa o indirecta en Éxito, “Casino no ha recibido oferta de adquisición de su participación en Éxito en el contexto de su proyecto de simplificación, no examina ni anticipa que vaya a recibir una oferta de adquisición de su participación directa o indirecta en Éxito, no mantiene y no se prepara a tener discusiones con potenciales compradores en relación a esta participación...”.

Planes en firme

Mientras se surten todas estas jugadas entre accionistas, Éxito proyecta su crecimiento. Estima que saldrá fortalecida de todo este proceso con una estrategia de expansión que se traducirá en generación de más empleos para el país.



De hecho, tras la sesión de la junta directiva del Éxito, el pasado 12 de septiembre, cuando se aprobó la venta a Casino de su participación en GPA, Carlos Mario Giraldo habló de la oportunidad que se abre para acelerar los planes con la entrada de cerca de $4 billones. Para este año, las inversiones anunciadas son de por lo menos $270.000 millones.



Para Giraldo el cierre de esta transacción permitiría duplicar el ritmo de desarrollo de formatos que han resultado atractivos para sus clientes, como Éxito wow, Carulla FreshMarket y el cash & carry Surtimayorista.



“También podremos profundizar en la inversión de plataformas tecnológicas y logísticas para el comercio virtual y la atención de domicilios”, indicó.



El Grupo considera que, gracias al potencial de crecimiento estable, hay lugar para sus proyectos inmobiliarios rentables, con inversiones cercanas a $800.000 millones en los próximos 4 años.



“En medio de todo continuarían las sinergias en América Latina que tanto valor, innovación, productividad y buenas prácticas nos han aportado”, dijo en esa oportunidad Giraldo.

El plazo para participar

El brasileño GPA anunció que, entre el 28 de octubre y el 19 de noviembre, recibirá las propuestas para hacerse a la totalidad de acciones de minorista colombiana. Éxito en una Oferta Pública de Adquisición (OPA) equivalente a 8 billones de pesos (2.333 millones de dólares), según Reuters. En el primer aviso de la OPA, publicado el fin de semana, Sendas Distribuidora, unidad de GPA, anunció que ofrece comprar las 447.604.316 acciones en circulación de Éxito a $18.000 pesos. La compañía precisó que "diferentes firmas del grupo empresarial oferente ya son propietarias de un 55,3% de Éxito. La negociación de las acciones de Éxito se encuentra suspendida desde el pasado 13 de septiembre por orden de la Superintendencia Financiera, día en el que se negoció a 17.620 pesos.

