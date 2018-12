Éxito dice que es falso señalar que vende contrabando en sus tiendas

Almacenes Éxito desmintió declaraciones del senador Luis Fernando Velasco Chávez, quien señaló que esas tiendas venden contrabando.



"La situación a la que se refieren los medios se trata de un asunto de uso de marca relacionado con la comercialización de unas prendas que fueron importadas por un proveedor de confianza cumpliendo con todos los requisitos legales para la importación en Colombia y no tiene ninguna relación directa o indirecta con contrabando técnico o de otro tipo", dijeron voceros de la compañía.



Las unidades vendidas representan el 0,02 por ciento de las prendas que vendemos anualmente en el país, es decir un porcentaje marginal de nuestra operación textil", dijeron la compañía.

La carta que la empresa envió al mercado. Foto: Foto: Cortesía Almacenes Ëxito

Este caso se encuentra en proceso de revisión y diálogo con los terceros involucrados para

esclarecer lo sucedido en materia marcaria. Sobre este asunto no existe un proceso judicial

en curso FACEBOOK

TWITTER

Ese caso en particular, agregó al empresa, se encuentra en proceso de revisión y diálogo con los terceros involucrados para esclarecer lo sucedido en materia de marca, pero no no existe un proceso judicial en curso.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS